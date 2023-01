Lola Herrera vuelve este jueves al Principal con la distopía 'Adictos'

La obra ‘Adictos’ llega este jueves 12 de enero al Teatro Principal de Zaragoza. Lo hace con Lola Herrera encabezando un reparto femenino que completan Lola Baldrich y la aragonesa Ana Labordeta, quien regresa con esta obra a las tablas después de tres años sin hacer teatro. Con libreto de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez, y bajo la dirección de Magüi Mira, el trío protagonista desgrana una historia dura, de plena actualidad, que ha estado mes y medio en Madrid e inicia en Zaragoza una gira nacional que se prolongará hasta bien entrado el año 2024 bajo el paraguas de Pentación Espectáculos.

Este miércoles se ha presentado el montaje en el propio Teatro Principal, que tras el estreno del jueves 12 (20.00) estará viernes y sábado a la misma hora, para cerrar el domingo a las 19.00, con entradas entre 5 y 25 euros en Ibercaja y las taquillas.

A sus 87 años de edad, Lola Herrera recordó que su debut en la plaza fue en 1958, con Manuel Dicenta, y que ha venido en tres ocasiones distintas a desarrollar su interpretación más famosa. ‘Cinco horas con Mario’, además de muchos otros montajes. “Aquí estoy, haciendo lo que más me gusta; es un gran placer, a mi edad. He hecho televisión y algo de cine, pero realmente ha sido el teatro lo que ha presidido mi vida; cuando se alimentan, además, las pasiones crecen, y parece que tengo buenos genes, salud y cabeza, aunque estas cosas nunca se sabe para cuánto tiempo son. Tengo dos compañeras excelentes en escena, y nos encanta empezar la gira aquí”.

Baldrich continuaba la exposición para dejar “a la local” el cierre de la oratoria, en referencia a Ana Labordeta. Poco antes de comenzar la presentación de la obra, subida en el escenario, miraba extasiada el patio de butacas y los palcos del Principal, mientras musitaba ‘pero qué sitio más bonito’. Con una amplia sonrisa en la boca, además. “Gracias por traernos, Zaragoza. Sin ponerme estupenda, seguir viviendo de esto y poder hacer teatro es de lo más gratificante que me pasa; he estado varias veces en este teatro, y cuando me ofrecieron la posibilidad de trabajar con Lola Herrera, fue tremendo porque es una de las grandes”.

La toledana, que perteneció al grupo Objetivo Birmania y ha estado en el reparto de series tan populares como ‘El internado’, ‘Amar en tiempos revueltos’ o ‘Médico de familia’, ha explicado de su ilustre compañera de terna en ‘Adictos’ que “no nos conocíamos personalmente, y cuando finalmente ocurrió me dijo que estaba muy contenta de que yo estuviese en la obra, y que me admiraba mucho. No es fácil encontrar gente tan humilde, generosa y gran compañera. Siempre viene bien una palmadita en la espalda, pero que venga de la gran señora del teatro español… imagina”.

La local, exultante

Ana Labordeta ha reconocido estar tan contenta como nerviosa por estos cuatro días en la tierra. “Tengo un pellizco en el estómago que ni la manzanilla me lo calma. Es mi ciudad, y aunque en todas partes intentas que todo salga perfecto, cuando tienes una implicación emocional tan grande como la que yo tengo con Zaragoza, la responsabilidad es aún mayor. Llevaba un tiempo sin hacer teatro, y es una disciplina que requiere muchísima energía, casi de atleta, no es un trabajo de un rato por la tarde y ya está, te preparas el día entero, cuidas la voz... es duro”.

Labordeta ha revelado que cuando leyó este texto, enseguida le cautivó. “El trabajo de Daniel y Juanma me llamó la atención, y Pentación me propuso entrar en ‘Adictos’, con Magüi al frente y mi Lolita Herrera, con quien ya estuve en ‘Querida Matilde’; es un ser que se ha quedado en mi vida, la quiero cerca porque me alimenta mucho y muy bien. Además, ha habido un añadido maravilloso que se llama Lola Baldrich; nos conocíamos, pero no habíamos coincidido nunca en un trabajo, y al final resulta que nos hemos convertido en familia. Estoy muy feliz con este equipo humano maravilloso, y espero que el pellizco se me pase antes del estreno”.

La trama reúne a las tres actrices en un contexto distópico. La científica, encarnada por Lola Herrera, interactúa con una psiquiatra (Baldrich) y una periodista gubernamental (Labordeta) en la implantación del asistente virtual Nova 7 en los hogares para tener el control de la población.