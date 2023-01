Así es la serie sobre Bárbara Rey y Ángel Cristo que se estrena este domingo

Los papeles de Ángel Cristo y Bárbara Rey han sido los "más difíciles" en la carrera de Jaime Lorente y Belén Cuesta, confiesan los dos intérpretes principales de la nueva serie que se estrenará este domingo en Atresplayer y después en Antena 3.

"Ha sido uno de los más duros por todo el arco emocional que conlleva entender el sufrimiento de una mujer en esa época, y también me ha hecho quitarme mucho los prejuicios que tenía. Para mí, como actriz, ha habido muchas cosas que me han quebrado", afirma Cuesta.

La ficción, basada en hechos reales, cuenta la historia de amor y desencuentro entre la actriz y vedete Bárbara Rey, uno de los personajes más populares de la televisión de los años 70 y 80, y Ángel Cristo, considerado uno de los mejores domadores de fieras de todos los tiempos.

Para llevar a cabo estos ocho episodios en los que hay "amor, violencia, sexo y drogas", tanto el creador, Daniel Écija, como la Belén Cuesta han contado con los testimonios y ayuda de una Bárbara Rey que ha estado implicada en el proyecto.

"Fue estupendo el poder hablar con ella y que me guiara, porque además me interesaba saber cómo era ella en la intimidad, no lo que se sabía mediáticamente", apunta la actriz, que ganó el goya por "La trinchera infinita" y es conocida por series como "Paquita Salas".

El día a día de Bárbara Rey y Ángel Cristo marcó la agenda mediática de la sociedad española durante las últimas décadas del siglo XX, y juntos formaron la pareja más popular del momento, con sus luces y sus sombras.

"Ángel era un hombre que llevaba el circo en las venas, enfrentarse a las fieras en cada función es lo que le daba la vida, y eso le llevó a ser el mejor domador del mundo. Al principio veremos un Ángel un poco decaído por la pérdida del circo, pero luego ve un rayito de luz. Sin embargo, con el paso de los capítulos se va convirtiendo en un personaje muy oscuro y abre la puerta al infierno", avanza Lorente ('Élite').

Bárbara Rey era una mujer deseada y mediática, no solo por ser actriz y musa del destape, sino también por sus aireadas relaciones con importantes personalidades de la cultura, deporte e incluso de la realeza: y aquí es donde entra en juego la figura del rey emérito Juan Carlos I, interpretado por Cristóbal Suárez.

"De esto no he hablado mucho con ella, porque es su intimidad más personal, lo que se cuenta en la serie es lo que está en los guiones, que es porque bien la productora ha hablado con ella o por lo que se sabe también mediáticamente", detalla la actriz a la par que recuerda que, aunque esté basada en hechos reales también hay ficción.

Lorente y Cuesta, que se reúnen de nuevo en esta producción tras trabajar juntos en 'La casa de papel', afirman que gracias a la relación que forjaron en el proyecto anterior rodar las escenas íntimas, así como las violentas de esta serie, les ha sido más sencillo.

"Ha sido difícil porque son escenas complejas, y porque la serie también ha sido muy exigente; pero gracias a nuestra relación, a que el equipo que nos ha cuidado mucho y a que nos han tratado con mucho respeto, nos hemos sentido muy cómodos", incide la intérprete sevillana.

Adriana Torrebejano como Chelo García Cortés; Salomé Jiménez en el papel de la Reina Sofía; Jesús Castro como Paquirri; Artur Busquets en la piel de Payasito; José Milán como Blasco y Julia Lara en el papel de Renata completan el reparto de una serie muy coral.