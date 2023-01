Borja Cobeaga: "Mi hijo auguró el fracaso de esta serie: me enorgullece su cinismo"

La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza registró este viernes 13 de enero un lleno absoluto para recibir a Leonor Watling y Borja Cobeaga, intérprete y creador de la serie ‘No me gusta conducir’, que estrenó TNT España el pasado 25 de noviembre y que puede verse en Movistar+ y TNT. La exitosa producción tiene cuatro oportunidades de rascar estatuilla el próximo 28 de enero en la gala de entrega de los Premios Feroz, que se desarrollará en Zaragoza: mejor comedia, mejor actor protagonista (Juan Diego Botto), mejor actriz de reparto (la propia Watling) y mejor actor de reparto (David Lorente). Los Feroz, de hecho, motivaban este encuentro.

La serie parte de la experiencia vivida por un profesor universitario, que se saca el carné de conducir y tiene como compañera en la academia a una alumna de la facultad. La primera temporada consta de seis capítulos, y anoche se pudieron ver dos de ellos en el Auditorio. Episodios cortos, comedia, algo de autoparodia (Cobeaga tiene 45 años y se sacó el permiso de conducir con 42) y música que podría haber estado hecha ‘ad hoc’, como ‘Kitt y los coches del futuro’ de Ladilla Rusa: un cóctel con pimienta y angostura, que rasca y deleita.

La serie de televisión tiene cuatro nominaciones a los premios Feroz

"Espero que os riáis, he venido a Zaragoza a que me subáis la autoestima", dijo el realizador vasco, tras revelar que su hijo de 5 años le había dicho que una serie sobre el carnet de conducir le parecía aburridísima y no iba a interesar a nadie. Watling, cogiendo el testigo de la broma, dijo "le hace falta, aplaudidle" para apuntar luego que recibir la llamada de Cobeaga le había hecho feliz.

Felicidad

Leonor Watling echó unas cuantas flores al guionista y director de la serie; dulces, casi comestibles, pero no empalagosas. "Me gusta mucho su trabajo. En esta serie, cada personaje suma, y eso pasa por una razón principal:está muy bien escrita y dirigida. Hacer reír es más difícil que hacer llorar, es cierto;no solo en la actuación, sino en la vida. Cuando te anuncian que te vas a divertir mucho, te pones en la energía contraria y piensas eso de a ver si es verdad".

Watling, por cierto, no tiene carnet de conducir. Hacía esta confesión doblemente divertida, porque una soprano estaba haciendo sus escalas en el camerino contiguo mientras lo confesaba. "Juan, con quien no había compartido rodaje nunca, sí lo tiene; yo no. Cuando mi personaje conduce de verdad, no soy yo. Y oír a esta cantante –la propia actriz se puso a lanzar gorgoritos– me parece maravilloso:estamos en el Auditorio, nosotros somos los intrusos".

Retratos de Borja Cobeaga y Leonor Watling en los camerinos del Auditorio de Zaragoza. Francisco Jiménez

La artista se prodiga en el cine, la televisión, la música (casi 25 años con Marlango) y no tiene visos de bajar el ritmo."Cuando trabajo me concentro mucho, y tengo la suerte de estar en dos áreas intermitentes que me encantan".

Cobeaga se solazó un rato en la anécdota de su peque. "Tiene un sentido del humor algo esquinado, muy negro; vivir el confinamiento con él fue una lección de la materia. Desde muy enano me ha machacado con sus ocurrencias sobre mi trabajo. Así resulta imposible cumplir con el cliché de que los directores de cine tenemos el ego subido;el tipo auguraba el fracaso de esta serie. Estoy orgulloso de su cinismo, aunque su película favorita de las mías es de las peores que he hecho".

Más información Ver cine y ver a sus gentes

El vasco reconocía haber hecho la serie más luminosa de su carrera. "De hecho, cada vez que la califican de entrañable o amena se me abren las carnes, pero es verdad. Todo ha sido fácil en este trabajo, empezando por la relación en la historia de Juan Diego Botto y Leonor: fluye. He trabajado con muchos intérpretes que me alucinan, desde Alexandra Jiménez a Borja Otxoa, Julián López, Oscar Ladoire, Kiti Manver... pero aquí está perfecto todo el mundo, hasta el que tiene una frase en el quinto episodio".

A Cobeaga le sigue gustando que le recuerden sus años en ‘Vaya semanita’ o ‘Pagafantas’. "Sigo creyendo que lo mejor de mi carrera es un corto que hice a los veintipico. No me molesta que me hablen de trabajos de hace tiempo, al revés. Me gusta que ‘Pagafantas’ sea mi ópera prima, y haberla hecho a los 30. Si llego a sacarla ahora, a mi edad, quizá hubiera sido patético".

Y ahora, los Javis

El ciclo de encuentros de los Feroz continúa este sábado 14 de enero con los Javis, Ambrossi y Calvo, a la misma hora (19.00) y en el mismo lugar. La dupla repasará trabajos propios que han sido reconocidos en estos premios, como ‘La llamada’, ‘Paquita Salas’, ‘Veneno’ y ‘Cardo’.