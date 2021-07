Jorge Usón: “Las piscinas y yo nos tuteamos. Debí ser hipopótamo en otra vida”

Jorge Usón (Zaragoza, 1980) es psiquiatra, actor, dramaturgo, se estrenó con ‘La Tuerta’, y escritor, cada vez menos oculto. Uno de sus últimos éxitos es ‘Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)’, con Carmen Barrantes. Trabaja en teatro, cine y televisión, pero además es el vocalista del grupo Decarneyhueso, centrado en la música latinoamericana, que venera.

1. ¿Cómo será su verano tras la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Este verano va a ser más tranquilo que el anterior porque cuando se abrió el confinamiento tuvimos que remar muy fuerte. Iré unos días a una playa de Tarragona, como buen aragonés. Tengo muchos viajes aplazados sobre todo a Latinoamérica, también a Sicilia. Ojalá sea muy pronto.

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Para mí no hay muchas diferencias con el resto del año porque no tengo vacaciones, ni sé lo que son, ni las quiero. Llevo una vida voluntariamente desordenada. Admito eso sí que a mí la playa no me la quita nadie. Aunque sea un día.

"Guardo un recuerdo precioso cuando nos escapábamos mi padre y yo al Pirineo con el coche a pasar el día. Recuerdo que sonaba Roberto Carlos y José Antonio Labordeta. Ésos paisajes están dentro de mí"

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

Desde que nací me llevaron a Roda de Bará en Tarragona y seguimos yendo. Es un emblema familiar y vamos siempre que podemos. Donde más me gusta estar en verano es en la playa sin duda. Y si se puede estar a remojo me adapto a cualquier ecosistema. jajaja

4. ¿Qué le dicen las piscinas?

Las piscinas y yo nos tuteamos. Debí ser hipopótamo en otra vida. Lo que más me gusta es bañarme en una piscina cuando cae el sol. Uno de los recuerdos más bonitos de un verano es en casa de mi amigo Gonzalo de Castro mirando por la noche la bóveda celeste dentro de su piscina de agua salada. Está en medio del monte y es de una belleza estremecedora.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Cuando me fui en febrero a conocer el verano argentino. Alquilamos un coche y recorrimos el noroeste para escuchar el folclore de allá. Fui feliz. Vi águilas, sauces, paisajes arcillosos, caballos salvajes, serpientes. Toqué las nubes y escuché chacareras. También confirmé que los criollos tienen el mismo brillo en los ojos que nosotros. Amé y comí sin medida. La felicidad completa.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia. ¿Hay algo especial para recordar?

¿Me preguntas por los amores de verano? Los veranos de mi adolescencia fueron en los grupos de amigos de Bará y de Ontinar del Salz. Con ellos aprendí todo y de todo. Debo admitir, eso sí que el ‘paso’ a la adultez lo di en Madrid. Allí empezó el carnaval.

7. ¿Cuál es su mejor recuerdo de vacaciones?

En mi infancia en Roda de Bara con mis abuelos los tres meses de verano. Las bicis, los castillos de arena, "el boggle", las guitarras... mucho amor.

8 ¿Qué tipo de lecturas, u otras actividades, realiza estos días?

Estoy estudiando varios proyectos y eso me obliga a leer técnica actoral y teatro fundamentalmente. Como en verano no hay tantos teatros abiertos, iré a conciertos, al cine y a las terrazas. Esos son mis hobbies.

Jorge Usón con los compañeros de Decarneyhueso. Archivo Usón.

9. ¿Qué película está asociada a un verano inolvidable?

‘Casablanca’. Ahí empecé a fumar en honor a Bogart. Le robaba el tabaco a mi madre. La tontería me duró 15 años. Yo era adolescente y tenía mucha prisa.

10. ¿El disco o la canción o las canciones de verano?

Hay dos muy populares: ‘Las Burbujas de Amor’ de Juan Luis Guerra y ‘La Flaca’ de Jarabe de Palo. Hay muchas más pero esas fueron significativas en momentos clave de mi vida. También Luz Casal. Ella siempre y en todo momento.

11. ¿Cuál ha sido el gran personaje de esta época del año?

Manolito de la serie ‘Veneno’ de Los Javis. Lo rodé el verano pasado. Fue un placer, un honor y un privilegio por lo artístico y por lo político. No se puede ser actor sin comprometerse con todo por la justicia social.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejor mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

A mí me la han fastidiado porque reconozco que vivo enganchado. El otro día le decía a un amigo que aprovecho la atención que encuentro viendo una obra de teatro, para pensar los grandes asuntos de mi vida y tomar decisiones. Eso no me impide disfrutar de la función. El móvil me despista muchísimo. Me encanta pero lo odio.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

Luz Casal en Interpeñas unas fiestas del Pilar de 1995 y la primera vez que pisé Madrid y vi en las Ventas a Ana Belén. Cantaba el ‘Mediterráneo’ de Serrat descalza con un vestido azul. Ahí supe muchas cosas de la vida y de mi vida. Y tomé grandes decisiones.

"Vi en las Ventas a Ana Belén. Cantaba el ‘Mediterráneo’ de Serrat descalza con un vestido azul. Ahí supe muchas cosas de la vida y de mi vida. Y tomé grandes decisiones"

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión de actor?

Una anécdota que me sucedió cuando hacía teatro aficionado y que Luis Alegre ha convertido en épica. Actuábamos en un frontón de un pueblo de los Monegros. El público se había traído las sillas de casa, era costumbre y eran fiestas. Calor y moscas. La representación estaba a la mitad cuando un alma gritó: “¡Ya están las migas!” y salieron todos del recinto con sus sillas como una bandada de ñus. Yo miré a mi compañero en escena y, por supuesto, seguimos como si no estuviera pasando. Eso te cambia el cuerpo para siempre. Fue como mi ‘mili’ de actor.

15. ¿Cuál es la más bella o inverosímil aventura de sus veranos?

Guardo un recuerdo precioso cuando nos escapábamos mi padre y yo al Pirineo con el coche a pasar el día. Recuerdo que sonaba Roberto Carlos y José Antonio Labordeta. Ésos paisajes están dentro de mí. La excusa era ir a conocer los magníficos restaurantes altoaragoneses. Los conocimos casi todos.

