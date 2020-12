Jorge Usón: "La vida son muchas cosas a la vez y en algunas estoy yo, al desnudo"

Jorge Usón (Zaragoza, 1980) es un hombre hiperactivo e inconformista, de esos seres que se rebelan contra sí mismos, que viven en una revolución personal permanente. Cursó Medicina, se especializó en Psiquiatría y trabajó en ello durante años. Es actor, cantante y dramaturgo; debutó en la escritura y en la dirección escénica con ‘La tuerta’, una obra en dos tiempos –el barroco español, con ecos de Velázquez, y la actualidad– que interpretó María Jáimez en el Teatro del Mercado. Su carrera no se detiene: ayer mismo participaba, en Madrid, en el estreno mundial de ‘El salto de Darwin’ del escritor uruguayo Sergio Blanco. Y participa en dos series: ‘Veneno’ y ‘By Ana Milán’.

¿Una obra dura, no?

Efectivamente, tras un preestreno que hicimos la semana pasada, esta es una obra especial: la dirige Natalia Menéndez y es un texto del escritor uruguayo, afincado en París, que se escribió durante la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra.

¿Qué pasó con la pieza?

Fue prohibida. Se consideró que no era oportuna, entre otras cosas porque contaba la historia de un joven soldado que se murió, absurdamente, en la guerra de las Malvinas. Y en Argentina no se dejó representar. El autor, un maestro de la autoficción, nacido en 1971, la guardó en un cajón y ahora ha salido a la luz.

Impresiona ese coche que se instala en el teatro.

La pieza se representa en la nave industrial que posee el Teatro Español en el antiguo Matadero, las Naves del Español. Un lugar muy especial, con muchas posibilidades. Es una ‘road movie’ en el teatro: todo está en movimiento salvo ese coche, un Ford Falcon.

Explíquenos algo más del argumento.

Es la historia de una familia que celebra el duelo por el hijo muerto y quiere llevar sus cenizas a un determinado lugar. Es un viaje a lo largo de la Nacional 40, la carretera más larga de América, que pasa por Salta, Jujuy y Tucumán, posee 3.740 kilómetros de larga, y llega hasta Bolivia, y recorre en paralelo los Andes. He estado allí y sé de lo que hablo: de su naturaleza desolada y cambiante que te hace pensar en el fin del mundo. La familia viaja, conversa y hace distintas paradas.

El duelo es uno de los temas de la pieza. ¿Qué más se abordan?

Es una tragicomedia, más bien negra, sobre la familia como lugar de encuentro y de opresión también, es la crónica de un viaje de fin de semana y una meditación sobre la guerra con un fondo de humor, más bien negro. Hay humor y dolor, pasamos de la risa al llanto. El reparto está formado por Juan Blanco, Cecilia Freire, Olalla Hernández, Teo Lucadamo, Goizalde Núñez y yo.

¿Por qué ese título: ‘El salto de Darwin’?

Porque es un lugar que existe y a la vez alude al ‘salto’ de Charles Darwin, qué significa la teoría evolutiva, donde se viene a decir que lo que nos convierte en civilización es el altruismo. Aparece un fémur, el hueso de un soldado fracturado y reparado. Alguien ayudó a otro alguien, por decirlo así; se quedó con él cuidándolo. Ese gesto explica también en qué consiste ser hombre: lo que nos separó del animal y nos convirtió en ‘homo sapiens’.

Usted es el padre. No había hecho este papel nunca, ¿no?

Bueno, en ‘Con lo bien que estábamos. Ferretería Esteban’ asumía una cierta paternidad, pero más turbadora; esta una obra que, tras su paso por el Principal, se representó con éxito en el Teatro Español. Creo que, tras esa pieza, ahora cuentan más con nosotros.

Sigamos con el estreno mundial y su condición de padre...

Aquí tengo hijos, viajo con ellos, y aparece un personaje muy especial, Casandra, que tiene mucho que ver con la Casandra griega, alocada, visionaria. Es, en efecto, una ‘road movie’ en el teatro. Yo suelo desconfiar de las películas que se llevan al teatro y del teatro que pasa a la gran pantalla, pero ‘El salto de Darwin’ es puro teatro con un marco cinematográfico. También se abordan la maternidad y el amor. La función durará hasta el 17 de enero.

¿Cómo se siente en la obra?

Muy bien. De maravilla. Es una obra muy teatral, pero con eso no quiero decir nada: el teatro para mí no se queda atrás en las posibilidades imaginativas ni en la capacidad de inducirnos al sueño y al detalle, igual que cuando un guión pasa al cine. El teatro tiene tanto o más de envergadura que otra arte cualquiera. Como padre intento hacer un papel expresivo que me era desconocido.

Usted no para…

Soy así. La vida son muchas cosas a la vez y en algunas estoy yo, al desnudo. Y sí, he participado en las series televisivas ‘Veneno’, no se puede desvelar mucho, y en ‘By Ana Milán’; ahora estamos esperando a ver si hay segunda parte. Estoy en el camino, aprendo, me divierto. Para mí lo importante es trabajar y adentrarme siempre en lo desconocido, meterme, sin zozobras, en la oscuridad. No soy de teorías o de métodos, pero creo en la técnica.

También con su formación musical, Decarneyhueso, ha grabado un nuevo disco.

Sí, ‘El oficio del mar’, y ya está acabado. Todos los temas son nuestros. Hay muchas cosas, seguimos en nuestra estética híbrida: sambas, zamba, candombes, folclore peruano, música mediterránea. Hemos grabado un tema con el violinista Ara Malikian y también contamos con Pepe Rivero al piano. Es conocida mi pasión por Mercedes Sosa.

Usted es médico y psiquiatra, y ha pasado la covid. ¿Qué nos puede contar?

Qué pasé ocho días terribles. Me ingresaron en el hospital de Vallecas. Todas las pruebas salían mal. Sinceramente, lo pasé fatal. Pensaba que me moría, y me agarré a todo: a los médicos, a la medicina, a la esperanza, a mis convicciones religiosas. Felizmente lo he podido contar. Y aquí sigo.