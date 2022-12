El gran momento de Laura Gómez-Lacueva: "Entrar en ‘La que se avecina’ es haber tocado un nivel muy alto"

"Tengo todo lo que podría desear interpretativamente, estoy feliz", dice la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva al hacer un rápido repaso al momento actual de su carrera. Muy popular en su tierra gracias al longevo programa de humor 'Oregón TV', ahora aspira a parecida repercusión a nivel nacional, gracias a Greta Garmendia, el personaje protagonista que interpreta en la que es una de las comedias de referencia de la televisión en España, 'La que se avecina'. Su desembarco en el 'prime time' nacional es, no obstante, la punta de lanza del trabajo de una actriz empeñada en no encasillarse. Gómez-Lacueva compagina la televisión con el cine, en el que ha trabajado con directores de gran personalidad, como Paula Ortiz o Javier Fesser. Pero es en el teatro, con su propia compañía, La Extinta Poética, donde la actriz "alimenta el alma". Por si fuera poco, el cortometraje 'Plastic Killer', de Josep Pozo, en el que ella interpreta al personaje principal, acaba de ser preseleccionado para los Óscar. Y en el horizonte hay otra película.

Papel protagonista en una de las series más importantes de la televisión, un corto en la carrera del Óscar... ¿Qué queda de sus comienzos como payasa?Todos los trabajos me dan herramientas. Yo digo: "¡A la mochila, a la mochila!". Nunca sabes cuándo vas necesitar determinadas técnicas y registros. Son referencias que luego chispean en los personajes y así parecen nuevos.

[MISSING]binding.image.description Laura Gómez-Lacueva interpreta a Greta Garmendia, la nueva presidenta de la comunidad de 'La que se avecina'.

No renuncia a nada: drama, comedia, cine, teatro, televisión...Hay actores y actrices a los que no les llega la oportunidad y siempre están deseando hacer lo que no han hecho, pero yo siempre estoy trabajando en paralelo. No he sentido que me falte nada por probar porque en el cine he hecho comedia y drama. En la tele casi solo he hecho comedia, salvo en 'La zona'. Pero yo estoy muy contenta porque me van llegando trabajos de los dos universos.

Lo que no está es encasillada.Muchas veces es suerte. En mi caso, además, he podido hacer proyectos míos en el teatro y hay gente que me ha visto ahí y ha pensado que puedo hacer drama. Pero he sido yo la que he provocado que sucediera, además de reivindicar que no me quiero quedar en la comedia. También es verdad que tengo cara seria y una voz grave y el drama te lo puedo dar. A mí déjame callada en una esquina que te doy drama (risas).

Está ese mito de que los comediantes son en realidad serios. ¿En su caso?Me considero seria y me ayuda, porque me coloca en otro lugar interpretativamente. También la timidez. Yo soy graciosa en mi círculo de amigos pero para posar en una foto o para decir unas palabras soy vergonzosa y seria. No soy salerosa.

En Aragón es muy popular. ¿Cómo lleva la fama?Recuerdo hace años en Zaragoza cuando 'Oregón TV' empezó a despuntar y en los pueblos te decían: "¡Ey, la de las croquetas!". Entonces pensaba que no me gustaría ser antipática porque yo lo he vivido desde el otro lado y es un esfuerzo para el que se acerca. Quería ser accesible porque en realidad soy así. Y lo sigo siendo. Ahora en Madrid no se me conoce tanto, pero es increíble porque allí, sin ser aragoneses me han reconocido en la calle por el marciano. "Veo los vídeos en youtube", me dicen. Hasta con mascarilla me han dicho que si soy la de Oregón. Lo de 'La que se avecina' lo he notado más de momento en las redes sociales.

Es curioso porque trabaja en dos programas de comedia muy longevos y engrasados. ¿Cómo ha sido entrar nueva en 'La que se avecina'?Lo bueno es que entramos 10 nuevos. Ha sido muy inteligente mudar a los vecinos de Montepinar a otra casa donde hay diez personas viviendo, que somos nosotros, los nuevos en la serie. Yo creo que el público así lo asume mejor, porque le pasa que los nuevos les resultan tan extraños como a los protagonistas de la serie. ¡Qué listos son los Caballero!

¿Le han contado ellos por qué la eligieron?Buscaban un contraste con los otros personajes de la serie, más locos y extremos. José Luis Gil (el anterior presidente de la comunidad) ya tenía ese aura de alguien cabal. Pero mi personaje es estricto, no deja pasar ni una.

Es nueva en 'La que se avecina', pero no a las órdenes de los Caballero.Sí, ya los conocía de la serie 'El pueblo'. Para esa serie me hicieron un casting. He estado dos temporadas y se quedaron muy contentos: soy poco problemática, es fácil trabajar conmigo. Entonces Alberto llamó a mi representante y le dijo si quería estar en 'La que se avecina'.

Sin casting.Con lo que vieron en 'El pueblo' les bastó y eso que son dos personajes completamente diferentes. La entrada fue muy buena, porque el resto de compañeros actores y los técnicos fueron muy amables. Han agradecido el refresco. Fue muy gozoso entrar, muy fácil.



Ya hay bastantes actores y cineastas aragoneses trabajando a nivel nacional. ¿Hay lobby en Madrid?Yo creo que hay un grupo fuerte de los que llegaron hace 20 años, como Germán Roda, Nacho Rubio, Salomé García, Miguel Ángel Lamata... Yo soy bastante amiga de Germán, nos vemos a menudo y con Jorge (Usón) y Carmen (Barrantes) que están por ahí. Sí que siento un apoyo pero no que haya unn lobby. Es verdad que cuando en un rodaje te enteras de que alguien es aragonés, porque a veces no lo sabes, sí que se establece un contacto especial.

Que un actor aragonés triunfe fuera, ¿debería dejar de ser noticia?Tiene que ver con un sentimiento de inferioridad por el que creemos que aquí en Aragón todo muy bien pero que fuera quién nos va a querer. Pensamos que no nos merecemos las cosas. A mí misma me pasa con 'La que se avecina', porque es haber tocado un nivel muy alto, son el 'prime time' de la comedia. Para mí también es una alegría, pero no lo vivo como "una aragonesa que ha clavado una pica en Flandes', sino como una actriz que ha dado un paso más en su carrera. Pero vamos, que esto de los aragoneses no solo pasa con actores, sino con cualquiera que destaca. A veces parece que nos tienen que valorar los de fuera para valorarnos a nosotros.

En Aragón sí que se ha valorado a 'Oregón TV'. Es increíble. Ahora llevamos 16 o 17 temporadas pero cuando llevábamos 7 decíamos: 'Bueno, a lo mejor esta es la última'. Y nos despedíamos como si no nos volviéramos a ver más. Ahora no tenemos ese sentimiento, porque es una máquina que va y que va. Yo creo que su éxito se basa en que se ríe del aragonés y de su carácter pero siéndolo, no nos burlamos sino que ponemos una lupa en nosotros mismos diciendo: "Así somos también". A la vez, reivindicamos nuestra fuerza, nuestro poder, nuestros valores, todo lo bueno. Así que me imagino que los aragoneses que estén viendo eso dicen: "No estoy viendo a un cómico de otra ciudad tirando de tópicos y estereotipos". Nosotros hemos ido más allá, y por eso la gente se reconoce, con lo bueno y lo malo.



Sus incursiones en el cine han sido con directores con mundos muy reconocibles: Paula Ortiz, Javier Fesser, Pilar Palomero...Me siento superprivilegiada. La primera peli fue con Paula Ortiz en 'De tu ventana a la mía'. Entonces, hasta después del montaje no era consciente de ese universo singular. Con Javier Fesser en 'Historias lamentables' lo notaba ya en el rodaje porque te acercaba mucho la cámara. Me encanta que me permitan ver los mundos de otros. Otra cosa para la mochila.

En el teatro tiene dos aliados de lujo, Eusebio Calonge y Paco de la Zaranda.Ellos han sido para mí un antes y un después en el teatro. Hasta tal punto que lo que había aprendido no me servía, porque trabajan con un riesgo bestial. Con ellos te ves y te oyes en el escenario y no te reconoces. Son como un talismán para mí, pienso en qué habré hecho yo para tener esta suerte.

Son algo diferente, nada comercial.