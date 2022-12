Fico Ruiz: "Zaragoza sigue viviendo a espaldas de Francisco de Goya"

"En Aragón se habla mucho de Goya y está bien que así sea. Pero, a la hora de la verdad, los turistas que vienen a Zaragoza se encuentran con que solo se realza su figura en el Museo Goya. Todavía no se le da el valor que verdaderamente tiene, y debería ser una mina de oro para la ciudad".

El escritor Fico Ruiz acaba de publicar ‘Francisco de Goya, pintor aragonés’, una edición del Gobierno de Aragón que busca difundir la primera parte de la vida del artista, los 30 años en los que se forjó su personalidad en Zaragoza. Y también pretende despojarlo de todo tipo de imágenes preconcebidas. En el extranjero, Goya sigue siendo el prototipo de español; y, en España, de aragonés. El libro tiene tres encartes especiales que completan la visión sobre el artista y en los que el lector zaragozano encontrará datos de interés. Están dedicados a Félix de Azara, María Teresa de Vallabriga y el Rincón de Goya.

"Una de las claves del trabajo ha sido confirmar que su etapa en la capital aragonesa fue básica en su trayectoria -subraya Fico Ruiz-. Que cuando fue a Madrid no era un pintor por hacer, como algunos han asegurado. Había recibido una de las mejores formaciones posibles, con Luzán; luego la había completado en Roma, y recibía encargos de cierta importancia e incluso se permitía el lujo de rechazar alguno. Pero es que, además, la escuela de Luzán estaba radicada en el palacio de los condes de Fuentes, donde celebraban tertulias los ilustrados. Ese carácter ilustrado lo tomó Goya de Aragón, donde tenía grandes amigos como Goicoechea o Zapater. Cuando se trasladó a Madrid ya era uno de los principales pintores de su tierra. La idea de que Aragón no supuso nada en la formación del pintor, y que Madrid lo supuso todo, no se tiene en pie".

Combatir los tópicos

‘Francisco de Goya, pintor aragonés’ recorre la infancia y juventud del artista intentando ahondar en los rasgos que lo vuelven más humano y poniéndolo en el contexto ideológico e histórico de cada momento.

"Los últimos estudios sobre los primeros años del pintor, realizados por especialistas como Arturo Ansón o José Luis Ona, se publicaron hace ya más de 20 años, y desde entonces a hoy han aparecido nuevos datos que ayudan a perfilar al personaje -relata-. Se hacía necesario reordenar toda la información y ponerla a disposición del lector de forma asequible, sin las notas a pie de página propias de una obra científica".

De la recopilación de datos y el cotejo de fuentes nace un libro que ha buscado también "solventar muchas lagunas y disipar algunos lugares comunes", según su autor. "He procurado poner en contexto todo y no dar por sabido nada -añade Fico Ruiz-. Responder a preguntas como ¿por qué pinta ese tema concreto en el Coreto del Pilar? O ¿por qué participa en el concurso de pintura de Parma y no en el de cualquier otra ciudad italiana? ¿Por qué se va a Madrid? Todo tiene su explicación, y se la encuentra fuera de los tópicos. Para responder a muchas preguntas que aún se plantean en torno a Goya aún se acude al tópico de que “era un genio”. Pero los genios no existen: los pocos que quedan están encerrados en lámparas perdidas en el desierto".Y remacha: "Goya fue un ser humano, no un genio".

"Lo que lo hizo diferente fue su cabeza. Luego le ayudó también que sus grabados fueron muy difundidos en su época, lo que le valió ser conocido en Francia. España tardó en valorarle con justicia"

¿Qué hizo pues tan especial al pintor? "Su cabeza -responde el escritor-. Al principio de su carrera no era el pintor con la mejor ‘mano’, por eso otros le ganaron en los concursos a los que se presentó. Y en los dibujos del ‘Cuaderno italiano’ de Goya puede verse que no son mejores que los de muchos de sus coetáneos. Pero lo que lo hizo diferente fue su cabeza. Luego le ayudó también que sus grabados fueron muy difundidos en su época, lo que le valió ser conocido en Francia. España tardó en valorarle con justicia, como prueba el hecho de que estuvo 40 años enterrado en Burdeos sin que nadie en nuestro país reclamara su cuerpo".

Y esa falta de valoración, según Fico Ruiz, se arrastra en nuestros días. "Seguimos viviendo de espaldas a Goya. Se hacen fiestas goyescas, se convocan hasta concursos de tapas con su nombre, pero hace falta ir más allá. Goya es de Zaragoza, y debería ser su emblema artístico, como Rembrandt o Van Gogh lo son de Ámsterdam. En su día falló el llamado Espacio Goya y las obras del pintor no se han reunido en un solo edificio. Todavía hoy vas al Pilar y, para ver bien sus pinturas, tienes que buscar el cajetín donde echar la moneda que activa la iluminación, y está detrás de un confesionario. Y el cenotafio de la plaza del Pilar la mayoría de los zaragozanos no saben aún qué es".

