Sebas Puente: “La poesía es un modo de filtrar la vida, para entenderla mejor”

Sebas Puente Letamendi, poeta y músico de Tachenko, ha sido el ganador del XXXII Premio de Poesía ‘Santa Isabel de Portugal’ (2022) con ‘La mejor aplicación para senderistas’ (Veruela Poesía. DPZ). El libro lo presenta este jueves 22, en la sala de música del Palacio de Sástago de Zaragpza, en compañía del poeta y profesor David Mayor. Por cierto, Tachenko ofrecerá el 7 un concierto en la sala Oasis.

¿Cómo nacen en usted los poemas: es meticuloso, intuitivo, de ráfagas?

La intuición y la meticulosidad conviven: todo poema necesita una ‘ráfaga’¡ previa, un primer verso, una primera imagen que desarrollar más tarde. A veces necesito una especie de preparación, de concentración, para que esa idea aparezca; un paseo, leer o repasar escritos anteriores, para coger el tono (es decir: no me considero ningún iluminado). Pero es cierto que, a veces, dicha idea aparece, sin más, cuando menos lo esperas. También creo que dichos fogonazos son producto de un entrenamiento previo, de unas lecturas asimiladas y filtradas; de una forma de ser, quizá: de un temperamento.

"Todos somos, inevitablemente, senderistas. Y... ¿dónde van -o vamos- a ir? ¡Al hoyo, tarde o temprano! Así que toca disfrutar de la ruta"

Me ha parecido que es, como su anterior libro ‘Tren de vida’ (PUZ, 2021), un poemario que también podría ser un dietario: cuenta y canta la vida tal como llega. ¿Es así?

Cuento la vida tal como llega en la medida en que, efectivamente, esa primera inspiración, ese primer verso, llega de repente, a veces en el momento menos esperado. Pero en este poemario hay una serie de reflexiones sobre la extrañeza de estar vivo, a veces a partir de citas literarias o filosóficas; otras, a partir de (efectivamente) hechos cotidianos. Del día a día, sin embargo, quedan casi todos los asuntos fuera. En ese sentido no es un dietario: lo que se recoge del día a día es lo que proviene de las pausas para la reflexión, cuando las hay; o del poso que han dejado las experiencias acumuladas.

indagas en las distintas formas del viaje. ¿Es la vida un viaje o el viaje es la poesía en misma?

Tanto vida como poesía pueden identificarse con el viaje, sí: de hecho, para mí la poesía es un modo de filtrar la misma vida, para poder entenderla mejor (aunque, también pienso que cualquier intento de conocimiento en este sentido es vano). Por lo tanto, ya que no se puede alcanzar el conocimiento, la poesía es una manera de caminar, de estar en el camino. Me interesa reflejar el movimiento de nuestras vidas, más allá de la metáfora del viaje: tanto en la vida como en un viaje conocemos nuestro destino; lo que me interesa es el movimiento que generamos mientras vivimos: un movimiento caótico en el que intentamos encontrar un orden. En los viajes, se suele llevar todo mejor planificado, creo yo.

¿En qué medida es un libro sobre la identidad, la necesidad de saber quién es uno mismo?

En la medida en que se intenta dar sentido a ese movimiento, a ese caos. La comparación con el camino machadiano es obvia: somos lo que vamos siendo durante nuestra vida, la red de caminos que vamos tejiendo. Y la persona que se va formando entretanto.

El pasado 2021, Sebas Puente publicó 'Tren de vida' en las PUZ. José Miguel Marco.

También reflexiona sobre su otra actividad: la música. ¿Cómo se engarzan en Sebas Puente música y poesía?

Pensaba que no había introducido muchos elementos musicales en el poemario: veo que son más de los que pensaba. Es lógico, porque es parte importante de mi vida, y se cuela por todas las rendijas. En todo caso, son dos ámbitos que separo, y las alusiones en este poemario hacen referencia a un yo poético que escucha música, no a la persona que la interpreta. Eso daría, si acaso, para un libro de relatos, porque estoy rodeado de genios...

¿Quiénes son los senderistas del título, y a dónde van?

La verdad es que no he hecho senderismo en mi vida, más allá de algún paseo por el Pirineo. Para qué nos vamos a engañar. Aunque me gustaría pasar más tiempo en la montaña.

¿Entonces?

Pero considero senderista a todo aquel que transita por esta vida: ese es el sentido figurado del título. Caminamos, y nos vamos encontrando con lo que nos vamos encontrando (y con lo que vamos buscando, a veces, también). Todos somos, inevitablemente, senderistas. Y... ¿dónde van -o vamos- a ir? ¡Al hoyo, tarde o temprano! Así que toca disfrutar de la ruta.

El libro arranca con una cita del poeta y narrador Philip Larkin. ¿Quiénes son los poetas que le interesan, a los que sigue?

Intento estar al día de lo que se va publicando por aquí: de lo último leído, me ha gustado mucho ‘La habitación vacía’ de Juan Vicente Piqueras, ‘La bestia ideal’ de Erika Martínez; ‘Todas las veces que el mundo se acabó’, de Olalla Castro; ‘El que mira’, de Rafael Camarasa, ‘Se rompe una rama’, de Manuel Mata, ‘Belleza sin nosotros’ de Marcos Díez, que se presentó hace poco en Antígona. Añado la trilogía de sub-versiones de Jorge Gimeno (y todo lo de Jorge Gimeno). Por citar a alguien de fuera, ‘Un perro verde’ de Jamie McKendrick…

Se mantiene en forma y al día.

Ja ja ja. Y ahora estoy, también, enganchado a los diarios de Emil Cioran, aunque no conviene leer muchas páginas en un solo día, porque no es alguien que te vaya a alegrar el día, precisamente.

DOS POEMAS DE 'LA MEJOR APLICACIÓN PARA SENDERISTAS'

*****

ORDINES

Los que apagan el fuego.

Los que forman

un cuenco con sus manos

y esperan la llegada

de la lluvia.

Los que tienen un plan

pero no tiempo

(lo malgastaron

perfeccionando el plan).

Los que buscan respuesta

en sus libros de horas

y solo encuentran

letanías,

sufragios a los santos

en favor

de los difuntos.

Los que se pueden permitir

mirar atrás, porque les queda

historia por delante.

Aquellos que se baten

en retirada.

Los que confunden

las celebraciones,

los duelos con las fiestas,

el velatorio

con la hora del baile.

Los que nunca están solos

y se repiten siempre.

Los que apagan el fuego

y aquellos que se apagan.

*****

AUTO-TUNE

Una melodía tocada

y hundida, el soborno

que te haces a ti mismo

para autorregularte.

Buscas la nota exacta

—recurres a pasajes subrayados

en páginas de libros

que escoges al azar—

y, como no la encuentras,

entonas estos mismos versos

sin que sea evidente

que el canto ha sido procesado.