Feliz navidad con Viki Lafuente, la voz soul por excelencia de la música aragonesa

Otro caso más de los miles que afortunadamente surgen en estas últimas décadas: los influjos y herencias paternas o maternas. En tiempos muy atrás, allá por los sesenta y setenta, incluso en los ochenta, aparecer en la familia un vástago con inclinaciones musicales y hasta profesionales era un lunar negro que se penalizaba con largas e insistentes broncas: “¡¿Tú, de peludo?! ¡Degenerado! Busca un oficio o estudia y asegúrate un buen porvenir, no el de estos mangutas”. Cosas así. Las generaciones que soportaron estos deslenguamientos han trocado, sin embargo, estas actitudes y en vez de condenar a los infiernos a sus vástagos con apasionadas aficiones musicales no solo les apoyan, sino que los miman y hasta les ayudan a comprarles instrumentos, promocionarlos…

Un caso de esta categoría de sintonía paterno-filial es de la zaragozana Viki Lafuente, hija de un profesor de inglés y melómano con buena colección de discos. El maligno virus de la música y del idioma saltó de padre a hija y hoy, Viki Lafuente, impulsada públicamente desde las entretelas del concurso La Voz de Antena 3, aparte de un perfecto inglés, es la voz soul por excelencia de la música aragonesa. Una voz, criada en su adolescencia y primera juventud en Holanda, a donde se trasladó el padre, que se mueve entre Sam Cook (atreverse con la grandiosa A Chage Is Gonna Come, y salir bien parada no es poca cosa) y de ahí a Louis Armstrong, James Brown, Nina Simone, Janis Joplin, Billie Holiday, Dustin Springfield…, llegando el abanico hasta los mismos Radiohead o Nirvana, Luz Casal, Cecilia, Joan Baez…, una versatilidad abrumadora.

Voz que ha metido en numerosos proyectos, el último Wiki & The Wild, grupo de rock duro, con ribeteados grunge que el año pasado publicaba su primer álbum, Libre, pero sin olvidar otros proyectos de la que ella misma es productora: Frida Kahlo, Canciones prohibidas, Alma & Soul, Mamma Cool Funk Orkestra, Wild Women…

Y además posee un grupo navideño, The Christmas Jazz Band, que cada año se reúne para interpretar villancicos allá donde sea menester. La plaza del Pilar, en estos días de luces y belenes vivientes en un buen lugar para ello, como han mostrado en años pasados y en este 20022, actuando allí el pasado domingo 18. Con ella quiero manda mi acostumbrada felicitación navideña este año a todos cuantos pasan por este recóndito lugar bloguero, ya con casi catorce años de vida y hecho de la mejor manera y pasión que uno puede ponerle a estas desviaciones musicales de las que está impregnado de por vida.

Para ello recurro al tradicionalísimo y popular, sobre todo en la cultura angloamericana, Santa Claus Is Coming To Town, nacido en 1932 y que han versionado decenas de artistas, desde Bing Crosby a Sinatra, los Jackson 5 o Bruce Springsteen. Aquí, Viki Lafuente lo hace con simpatía a ritmo de swing, dejándose la voz y el alma en la interpretación, como es habitual en ella. Una voz de muchos kilates, que acapara premios y distinciones y va cargada de la valentía y las dotes suficientes para caminar con eficiencia por rodelas (salvo las de Nina de Juan, Virginia Maestro, Aurora & The Betrayers…) poco habituales o muy desconocidas en el pop femenino nacional como las del jazz y el blues.

¡Chin, chin! Felices fiestas y buena música (a poder ser sin rap, reguetón y otras malas hierbas).

