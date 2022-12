Vive Latino España 2023: Juanes, Calamaro, Julieta Venegas y Viva Suecia actuarán en Zaragoza

Hace apenas unos días se acabó la gran incógnita festivalera que sobrevolaba Zaragoza desde hace tres meses. El viernes 8 y el sábado 9 de septiembre, el recinto Expo volvería a albergar el Vive Latino España. Desde este jueves ya se conoce el cartel artístico, que de no mediar cambios o sorpresas de última hora será el definitivo. Juanes, Calamaro, Julieta Venegas, Loquillo o Viva Suecia son algunos de los 38 artistas que subirán al escenario a finales de verano en Zaragoza (no repite ninguno de 2022), con el Ebro como testigo y el entusiasmo renovado de un público que, en buena parte, se sorprendió por las posibilidades que ofrece la zona Expo para un evento de estas características.

La presentación del cartel se desarrolló en el Espacio Ámbar de La Zaragozana, donde también se exhibió el trabajo de los diseñadores gráficos aragoneses Miguel Frago y Anto Moreno, con el listado de artistas moviéndose en 3D al ritmo de 'El Matador', de Los Fabulosos Cadillacs. Las entradas ya están a la venta en vivelatinozgz.es y Ticketmaster, al precio de 99 euros más gastos por el abono de los dos días. Esta oferta de lanzamiento estará vigente por tiempo limitado.

Aragón, presente: de Gran Bob a Erin Memento

Hay seis talentos de la tierra, de todos los colores musicales, aunque la aparición de un séptimo nombre como invitado se da por sentada. En la parcela más joven destaca Erin Memento, una fuerza de la naturaleza que ya ha encontrado su voz y desempeño escénico tras un lustro de presencia en la escena. También asoman en este apartado dos formas dispares y compatibles de entender la música: Los Bengala, ‘power trío’ de fiereza desatada y solvencia probada en los escenarios de toda España, y Calavera, aproximación orfebre al pop más sutil.

Gran Bob, el hombre orquesta de Casetas, versado en el rock clásico, el jazz y el bluegrass, estará en la cita, al igual que Los Santos Inocentes, la banda que secundó a Bunbury durante década y media y que busca voz propia desde este verano, con un primer disco en el horno. Ahí están tres aragoneses: Ramón Gacías en la batería, Quino Béjar en la percusión y Santi del Campo en el saxo. También actuarán en el Vive Latino de México dentro de tres meses, por cierto. La boleta aragonesa la cierra Tachenko, grupo fundamental del indie pop español en los últimos 15 años. En cuanto al invitado ‘no sorpresa’, se trata de Gabriel Sopeña, que tiene garantizado un espacio en el bolo de su amigo Loquillo: no en vano han trabajado y siguen trabajando en material original juntos.

América a escena: de Calamaro a Juanes

El año pasado había 15 artistas llegados del otro lado del Atlántico, y en esta edición el número será muy similar: 14. Desde Chile viene la rapera Ana Tijoux, de quien ya se ha disfrutado en Aragón recientemente gracias a Pirineos Sur. Aunque ha desarrollado buena parte de su carrera desde Francia, Tijoux es una referencia para el hip hop latino de ambos sexos, por su hipercreatividad y visión periférica en el aspecto estilístico. Sus compatriotas Los Bunkers (así pronunciado, con ‘u’) acaban de regresar a los escenarios tras un largo barbecho de 8 años, con los hermanos López en el frente y herencias indisimuladas de gente como Charly García, Los Tres o Soda Stereo.

La comitiva mexicana (cinco nombres) viene encabezada por Julieta Venegas, que a pesar de haber nacido en Estados Unidos se asocia indefectiblemente a una escena que la vio emerger hace tres décadas como talento universal, primero con Tijuana No y después con una larga carrera en solitario. Un espejo más que probable para Carla Morrison, exquisita cantautora que no teme a la experimentación y gusta de endurecer su sonido (todo calidez) cuando la ocasión lo requiere. Camilo Séptimo, por su parte, es un grupo de que navega por la senda del pop electrónico, elegante y melancólico.

De Lila Downs poco hay que añadir a lo ya dicho hace dos meses en estas mismas páginas. Su visita a Zaragoza en las pasadas Fiestas del Pilar devolvió a los espectadores zaragozanos (no tantos como merece) la convicción de hallarse ante una de las artistas más versátiles y auténticas del planeta; su inspiración brota de la tierra y se manifiesta en mil lenguajes, todos ellos hablados con soltura. En cuanto a Panteón Rococó, el último referente mexicano del cartel, hay que decir que su imagen viene al lado de la definición de ska en el diccionario de la música latina. Cada concierto es una fiesta mestiza, salvaje y muy, muy divertida; llevan demostrándolo casi 30 años.

De Colombia viene Juanes. Juan Esteban Aristizábal echó los dientes en el mundo musical como guitarrista de la banda de rock Ekhymosis; en 2002, la salida al mercado de ‘Un día normal’ lo catapultó al estrellato pop, podio del que no se ha bajado. Eso sí, no hay que extrañarse si de pronto le da por hacer un solo de Metallica en mitad de un concierto, después de cantarle a la ‘Camisa negra’. Una de las estrellas del festival, sin duda.

Los Fabulosos Cadillacs encabezan la cuarteto argentina, con Vicentico en el micro. Quien no haya escuchado alguna vez ‘Matador’ en las últimas tres décadas, probablemente no estaba muerto ni de parranda, simplemente en otro plano de existencia. Algo parecido ocurre con el salmón Calamaro, ya convocado en la primera edición del festival hace dos años y que tras la suspensión por covid, no pudo integrarse al cartel de este año. No fallará esta vez.

La rapera patagónica Sara Hebe está empezando a recoger de este lado los frutos que ya llenan su cesta en América; con ‘Sucia estrella’, el disco que ha estrenado en 2022, se ha marcado el trabajo más redondo y brillante de una carrera que ya se acerca a las dos décadas, en la que la cumbia también ha estado muy presente. La más joven del colectivo ‘argento’ es Lucía Tacchetti, nacida en la ciudad del basket (Bahía Blanca) y radicada en Madrid; lo suyo es el tecnopop, y brilla su reciente colaboración con las dominicanas Mula (presentes en el primer Vive Latino España) en ‘Rota’.

Hay uruguayos, dos. Jorge Drexler, muy adoptado por Madrid, es puro candombe y bossa, tanto en el corazón como en la cabeza. Aquél ‘Eco’ de 2004 voló muchas cabezas de la manera más dulce que pueda imaginarse; la magia rimadora eclosionaba por doquier en un disco que tenía en ‘Guitarra y vos’ a su himno. Este año, ‘Tinta y tiempo’ ha confirmado la excelente salud del doctor Drexler. En cuanto a los montevideanos No te Va Gustar (no busquen la ‘a’ antes de gustar, se sobreentiende) la cosa va de rock a la usanza clásica, con un punto épico y dejes de gente como Caifanes.

Españoles de todos los pelajes en el Vive Latino 2023: de Loquillo a Carolina Durante

Y de todas las décadas. Depedro podría haber nacido en Tucson, o en Ciudad Juárez, pero lo hizo en Madrid y cumplirá medio siglo el año entrante; lo suyo es la música fronteriza de calidad suprema. El dúo Delaporte podría irse de fiesta con Lucía Tacchetti y Natalia Lacunza; sus respectivos idiomas musicales son muy afines, con el baile como consecuencia y semilla. Carolina Durante, muy enérgicos en el reciente FIZ, son sinónimo de dar botes y aullar a las estrellas. En cuanto al ex Auryn Dani Fernández, protagoniza una de las reconversiones más interesantes del pop nacional en los últimos años; de la 'boy bandband a un curioso híbrido entre Dani Martín y Manolo García, por ejemplo.

Loquillo ya sonaba para el cartel de 2020 (y para el de 2022) pero será ahora cuando saque a pasear su célebre altanería ‘crooner’ en el escenario de la Expo. No es de los que olvida sus himnos de siempre (son más de 40 años de carrera, ojo) y tiene a Laurent Castagnet en la batería, el hombre que observa a las grullas desde Torralba de los Sisones. De la escena indie más consolidada no se puede soslayar a dos bandas festivaleras de pro, los granadinos Lori Meyers (los versos de ‘Emborracharme’ se corearán con fervor) y los catalanes Elefantes, siempre tan unidos a Zaragoza. Con una vuelta de tuerca más, cada uno a su estilo, se presentarán Fuel Fandango (todo fuego) y Los Zigarros, uno de los conciertos más enérgicos y divertidos que pueden disfrutarse ahora mismo en España.

Mastodonte es un marco gigantesco para la versatilidad del actor Asier Etxeandía, a quien quizá estemos ya disfrutando en las pantallas dentro de nueve meses con su papel en la ‘Teresa’ de Paula Ortiz. Mclan, Tarque mediante, lleva siendo enseña del rock español desde los primeros 90. Morgan, almíbar con notas de hiel, actúa este viernes en Zaragoza con la maravillosa voz de Nina de Juan como bandera. Viva Suecia es probablemente la referencia indie del momento, y el poliédrico gallego Xoel López lleva siéndolo desde el primer acorde que dio con su proyecto Deluxe, hace ya unos añitos.

El rock guitarrero de Sexy Zebras no es ninguna tontería, aunque los madrileños le canten a las ‘Tonterías’. Su reciente ‘Calle liberación’ es un disco que puede tener efectos catárticos en su carrera. En cuanto a Sidecars, también llegados de la capital de España, se acercan más a los sonidos de Calamaro o Pereza; el paralelismo con la banda de Leiva y Rubén Pozo viene sobre todo por el timbre vocal de Juancho Conejo, hermano de Leiva. Finalmente, Muchachito Bombo Infierno se encargará de poner a bailar a quien ande indeciso, con el bombo a negras y la fiesta garantizada.

Listado de artistas del Vive Latino de Zaragoza (por orden alfabético)