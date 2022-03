Los Bengala: tigretones energéticos

Hacía ya tres años que Los Bengala no actuaban en su propia ciudad, algo un poco extraño, aunque ello no quiere decir que estuvieran inactivos: de hecho, en los últimos meses no han parado de tocar –y llenar salas- en el resto del país. Pero el caso es que desde la marcha de Borja Téllez, que propició el cambio de formación de dúo a trío, el público zaragozano no veía en vivo y en directo a estos renovados bengalíes; y había expectación, que se tradujo en una excelente entrada (unos 250 espectadores) para el evento sabatino en La Casa del Loco.

Conviene señalar también que a priori no parecía tarea fácil recuperarse de la pérdida del carismático Téllez, un tipo capaz de incendiar cualquier escenario, pero Guillermo Sinnerman, guitarrista fundador de la banda, ha encontrado en Guillermo Esteban (bajo) y Álvaro Clemente (batería) idóneos aliados para esta reconversión, que incluso potencia ese sonido crudo, abrasivo y asilvestrado que caracterizaba a Los Bengala desde sus inicios. Un sonido que bebe sobre todo del rock garajero, pespunteado de energía punk o ribetes soul.

Los Bengala **** Componentes: Guillermo Sinnerman, guitarra y voz; Guillermo Esteban, bajo y voz; Álvaro Clemente, batería y voz. Grupo invitado: Total Noventa. Sábado, 5 de marzo de 2022. La Casa del Loco, Zaragoza. Unos 250 espectadores.

La fórmula sonora no ha cambiado en sus planteamientos esenciales y sin duda funciona, el trío suena poderoso y transmite un vigor contagioso que no decae ni un segundo. Habrá que ver cómo se traduce todo ello en las nuevas canciones y en su próximo disco, pero desde luego su contundente actuación despejó cualquier duda que pudiera caber sobre la buena salud de estos tigretones. Piezas como ‘Salvaje’, su revisión de ‘Creo que te voy a dejar (bueno, no sé)’ de El Niño Gusano o ‘Jodidamente loco’ pusieron en ebullición al público, que acabó levantando en volandas a los músicos. Rock and roll de alto voltaje que por fin pudo disfrutarse de pie y bailando como antaño.

Completó la velada una joven banda zaragozana, Total Noventa, de la que no teníamos noticia hasta la fecha, pero que acreditó buenas hechuras y una solidez poco habitual en un grupo primerizo, más allá de cierta reiteración en sus esquemas sonoros. Vaya, que la del sábado fue una gran noche de auténtico rock and roll, algo que no abundaba en los últimos tiempos.