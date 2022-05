Erin Memento: "Es prácticamente imposible no evolucionar"

La cantante y compositora aragonesa (Zaragoza, 1997) actúa este viernes (21.30) en la zaragozana sala López. En el concierto sonarán las canciones de su último epé ‘Incendio en el jardín’ –grabado con Paco Loco, productor de Enrique Bunbury, Hinds, La Costa Brava y Mikel Erentxun, entre muchos otros–, su segundo trabajo tras ‘La noche no es para todos’, con el que cosechó dos galardones en los Premios de la Música Aragonesa y el Premio Radio 3 en el certamen Rock Villa de Madrid.

En 2020 iba a presentar su primer epé en la misma sala donde este viernes defiende en directo otro nuevo trabajo. ¿Es una manera de cerrar un círculo interrumpido por la pandemia?

Más que de cerrar un círculo, de empezar una nueva etapa. Llevamos bastante tiempo sin tocar en Zaragoza y todavía no habíamos presentado estas canciones con banda. Para mí es una forma de mostrar al público una nueva cara del proyecto que llevamos tiempo desarrollando.

Su nuevo álbum es fruto de aquel momento de incertidumbres...

‘Incendio en el Jardín’ nació durante lo meses de confinamiento y creo que es algo que se percibe en los temas. Son canciones que giran en torno a la distancia, la monotonía y la incertidumbre, como bien anota.

Más información El momento de Erin Memento

¿Ha habido un cambio de sonido en este nuevo disco?

Yo diría que sí. Al fin y al cabo estamos expuestos a cosas nuevas constantemente, es prácticamente imposible no evolucionar y descubrir nuevas facetas. Las canciones de este segundo epé suenan diferentes a las del primero, y lo nuevo que estoy componiendo suena diferente a todo lo anterior.

"Las canciones de este segundo epé suenan diferentes a las del primero, y lo nuevo que estoy componiendo suena diferente a todo lo anterior"

¿Qué música marca su camino?

Intento escuchar toda la música actual que puedo, que es la que al final marca mi día a día. En mi casa está continuamente la lista de discos del año en aleatorio. Por decir algunos trabajos, el último disco de King Hannah me ha fascinado, el de The James Hunter Six y el de Combo Chimbita. Son tres discos súper diferentes que definen bastante bien mi lista de 2022.

En los últimos meses ha actuado en Madrid varias veces. ¿Cómo se presenta su agenda de conciertos para este verano?

Hemos estado tocando durante este año en Madrid y hemos hecho cosas puntuales. Ahora en verano haremos algún concierto que aún no podemos decir y para septiembre estamos preparando algo especial. ¡Os mantendremos al tanto!

¿Cómo será el 'show' de este viernes en la López?

Me acompañan Sergio Aranda a la batería y Lorién Vicente a la guitarra. Llevamos ya un buen tiempo tocando juntos y compartir esto con los chicos es una maravilla. Además, tocaremos junto a Niña Polaca, que nos hace tremenda ilusión. Han tenido una progresión increíble y estamos con muchísimas ganas de compartir escenario con ellos.

¿Hay nuevas composiciones en el horizonte?

¡Hay nuevas canciones, sí! Acabo de grabar cuatro temas en los estudios Metropol en Madrid. Aún está por definir qué será lo próximo, si disco, ‘singles’... pero habrá música pronto, eso seguro.

¿Y colaboraciones con otras bandas o artistas?

De momento no hay nada a la vista. Yo siempre tengo ganas de colaborar con diferentes músicos, es lo que más me gusta. Sí que vamos a compartir escenario con alguna banda, pero eso para el futuro.