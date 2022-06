Sho-Hai pone puntos suspensivos en el adelanto de su nuevo disco

Los de siempre le llaman Sergio, los de hace mucho, Hate, y para el arte es desde hace tiempo el maestro Sho-Hai. La nueva canción del MC de Violadores de Verso, aireada hace apenas unos días, juega con el concepto del ‘wait for it’ que hizo popular el personaje de Barney Stinson en la serie ‘Cómo conocí a vuestra madre’: muchas veces, una frase no tiene sentido completo hasta que no se traspasan los puntos suspensivos. ‘Sí… pero no’ es una colección de esos juegos en casi cuatro minutos de canción juguetona (valga la redundancia) y supone el adelanto del nuevo disco de Sho-Hai, el tercero de su trayectoria en solitario, que llegará justo después del verano.

Sho-Hai se lo ha pasado bien con el nuevo tema. “Tenía muchas frases de ese rollo, dejando la pausa antes del giro final, y me planteé hacer una canción entera con esa idea; fue un pequeño reto personal. Acumulé ciento y pico, cribé y me quedé con las que me parecieron mejores. El ‘loop’ se lo pasé a Rumba, y con su colega Porcel le dio unas vueltas para mandarme un instrumental muy bonito”.

A jugar, que es infinitivo

El poeta de La Jota, que lleva tres décadas largas en el afán (es de la quinta del 76: empezó pronto) confiesa que siempre le ha gustado jugar con el lenguaje. “No sé cantar, eso ya ha quedado claro, aunque últimamente entono algunas partes, así que me invento estas cosas para que las oigas y te quedes con la copla. Con esta canción andaba un poco nervioso al principio; ya sabes, el folio en blanco. Por suerte, fue fluyendo la cosa, sobre todo de noche, que es mi rato favorito para escribir. Cuando creí tener lista la letra, la dejé reposar una semana antes de leerla de nuevo y oye, creo que es de las más originales que he escrito; no tanto por lo que digo, sino por el cómo. Estoy muy contento con el resultado”.

Sho-Hai se autoexige mucho. Parece ser marca de la casa para Violadores del Verso. “Si no está ‘niquelao’, no me vale. Y no por lo que diga la gente, que obviamente me importa pero que es algo que no puedo controlar; me exijo yo, creo que es algo que compartimos todos los ‘rappers’ en general. La gente joven viene muy fuerte: Fernando Costa, Foyone, Ayax y Prok… pero aunque no estuvieran, me exigiría igual en letras, mezcla, flow… me he vuelto un poco loco con todo el disco, lo oía y veía algo mal, luego bien, luego mal… supongo que sí, que siempre hemos sido un poco así”.

Cuando preparaba ‘El círculo’, su compadre Javi Ibarra también sufrió lo suyo. “Para una cosa que hacemos, hay que hacerla bien -ríe- y bueno, quizá no he sufrido como Javi, pero casi. Hacer un disco es tan bonito como duro y jodido, pero cuando lo acabas y lo tienes en la mano te olvidas del sufrimiento”.

El amo del ‘hardcore’

El MC lleva con gallardía la etiqueta de tipo duro. “Bueno, quizá me la he puesto yo en su momento, y la gente también… a ver, de un tiempo a esta parte voy saliendo de la caverna, veo la luz… con esta voz de Colombo recién despierto hago lo que puedo. Además de entonar un poco en este disco, que ya lo hice en el anterior, quizá las instrumentales son menos brutas en el que viene".

Sho-Hai confiesa que cuando escribió su primer disco, 'Doble vida' (2011), estaba muy triste. "Eso se refleja, lo mío ha sido siempre ir con el corazón en la mano. Ahora vengo con un poco de todo, creo que no pierdo mi esencia y tienes canciones para menear el cuello hasta retar a las cervicales, además de cosas menos hardcore; y que quede claro que el hardcore me encanta, también hay ‘pepazos’ brutos, duros del copón. Ya los oiréis después del verano”.

Del nuevo material se conocen ya un par de colaboraciones. Las demás, que las hay (y enjundiosas) se revelarán más adelante. “Ya desvelé en redes que Swan Fyahbwoy y yo tenemos un tema juntos, con instrumental de Acción Sánchez de SFDK; tiene algo de reggae, pero es muy rapera a su vez. En lo demás -se le adivina la sonrisa, aunque la charla es telefónica- hay gente conocida y menos conocida… y alguna sorpresa, claro”.

Antes de la salida del disco, Sho-Hai actuará en un par de plazas. “Estuve en el Viñarrock y voy a finales de julio a Cabo de Plata en Barbate, en Cádiz, hay un cartel muy bueno. Luego llegará el Vive Latino en Zaragoza, saldrá el disco e iré a Extremúsica en Cáceres a principios de octubre, también hay mucha gente buena allá, incluyendo a Javi con Jazz Magnetism y a Fyahbwoy. La gira por salas con el disco nuevo empezará a finales de octubre. En el Pilar no podía tocar por estar un mes antes en el Vive Latino, pero sí espero actuar en Zaragoza a principios de 2023, hacia el mes de febrero, en una sala donde nos sintamos todos cómodos y podamos disfrutar”.

Sobre tres preguntas del millón que planean sobre Zaragoza (el retorno a Primera del Real Zaragoza y los regresos de Héroes y Violadores) Sho-Hai es tan claro como puede ser. “El Zaragocica es un drama, yo no soy futbolero pero los amigos sufren mucho; personalmente, me gustaría que ese ascenso llegase esta próxima temporada. Lo de los Héroes, tras el anuncio de Enrique, suena complicado, ha sido una pena que no pudiera despedirse en el Vive Latino, lo tiene que estar pasando muy mal. Y nosotros… a ver, nunca nos hemos separado, y no podemos asegurar nada de manera tajante. Va lento, cada cual está con sus cosas, pero Violadores permanece unido”.