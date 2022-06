¿Sabes qué artistas han pasado por el festival Vive Latino?

Tras una larga espera a causa de las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus, el festival Vive Latino de Zaragoza por fin puede calentar motores para su primera edición, que se celebrará los días 2 y 3 de septiembre en el recinto de la Expo 2008.

Nombres tan destacados en el panorama nacional e internacional como los de Amaral, Kase O, Iván Ferreiro, Mikel Erentxun, Leiva, Molotov, Vetusta Morla, Love of Lesbian, Sidonie, Cecilio G, Coque Malla o Mon Laferte dan lustre a un cartel que augura el éxito de la que será una de las citas musicales más importantes del verano en España.

Un festival que está hermanado con otro muy popular en Hispanoamérica, el Vive Latino mexicano, que nació en 1998 y que desde entonces ha acogido actuaciones tanto de grandes referentes de la música popular como de bandas emergentes.

Uno de los conjuntos que tomó parte en la primera edición (y que también lo hará este año en Zaragoza) fue Molotov, reconocido por muchos como la mejor formación mexicana de rock, que el año anterior había lanzado su primer álbum de estudio, ‘¿Dónde jugarán las niñas?’, que contaba con símbolos como ‘Gimme the power’. Por su parte, la música española contó con la participación de artistas como Miguel Ríos, Danza Invisible o Juan Perro.

Aunque Bunbury finalmente no podrá estar este año, ya intervino en el festival en ediciones como la del año 2000, que ofreció también actuaciones de Dover, Ska-P, The Wailers o Julieta Venegas.

Desmond Decker y Robert Plant

Jarabe de Palo también puso en 2005 su granito de arena para que el Vive Latino adquiriese la magnitud que tiene en la actualidad. La formación liderada por Pau Donés venía de publicar los discos ‘1m2’ (2004) y ‘Bonito’ (2003). Todo ello en una jornada en la que también estuvo presente la leyenda del ska y el reggae jamaicano Desmond Decker.

Los británicos Keane hicieron vibrar al público chileno en 2007, en la primera ocasión que el festival se llevaba fuera de México. Mientras que, en 2010, grupos como Mago de OZ, Empire of the Sun, Kumbia Queers (que también saldrán a escena en la capital aragonesa en septiembre) animaron a los mexicanos, en un año que coincidió con las fiestas por el bicentenario de la independencia del país.

Los creadores del popular ‘Seven nation army’, los estadounidenses The White Stripes, fueron una de las actuaciones más destacadas de 2011, que también contó con el impactante ritmo de los colombianos Bomba Estéreo.

La electrónica de los Nine Inch Nails, el ‘dub’ de Mad Professor o el rock de los ejeanos Tako fueron los ingredientes principales de la cita de 2011, en la que también actuaron Arcade Fire, Calle 13 y Lori Meyers. Y Love of Lesbian, presentes este año, hicieron su primera aparición en 2014. Ellos fueron la antesala de una de las apariciones más recordadas: la de Robert Plant. El histórico líder de Led Zeppelin y sus Sensational Space Shifters hicieron brillar la edición de 2015, que acogió otras actuaciones de relumbrón, como las de The Specials, Jorge Drexler o Los Ángeles Negros.

The Prodigy y Of Monsters and Men sobresalieron en 2016, mientras que Izal, Hombres o Celtas Cortos lo hicieron en 2017. El indie de Morrisey y la psicodelia de Noel Gallagher abrieron la cita de 2018, que acogió igualmente a Queens of The Stone Age, Gorillaz, Fito Páez, Kase O, la Mala Rodríguez, Pussy Riot y Vetusta Morla; conjunto, este último, que actuará igualmente en Zaragoza.

Y, aunque la covid-19 provocó en 2020 la anulación de diversas actuaciones, en el evento (celebrado los días 14 y 15 de marzo, tres días después de que se declarara como pandemia) se dieron cita nombres de bandas tan notables como Guns N’ Roses o The Cardigans, además de Carlos Vives, Andrés Calamaro o Leiva (que también visitará la capital aragonesa en septiembre). La última edición tuvo lugar el pasado marzo, acogiendo conciertos como el de C. Tangana, Limp Bizkit, Milky Chance o Groove Armada.