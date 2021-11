El Vive Latino mexicano sí se celebra: anunciado su cartel de 2022

El festival Vive Latino, también conocido como Festival Iberoamericano de Cultura Musical, celebrará el 19 y 20 de marzo de 2022 su vigesimosegunda edición en México DF. Este jueves 25 de noviembre comienza la preventa de entradas y abonos en la web mexicana de Ticketmaster, con precios entre 2.500 y 3.000 pesos mexicanos (de 104 a 125 euros) por el abono de los dos días.

La última cita de este evento musical en el Foro Sol, sede del Autódromo Hermanos Rodríguez, no estuvo exenta de polémica; se celebró en marzo de 2020, con múltiples cancelaciones por la llegada oficial de la pandemia. Hubo 40.000 asistentes y actuaron bandas como Zoé, Cardigans o Guns N' Roses.

La primera edición prevista fuera de México, que se iba a celebrar en Zaragoza en septiembre de 2020, fue cancelada por las restricciones derivadas de la pandemia, y pospuesta para septiembre de 2021. Posteriormente, el Vive Latino zaragozano canceló indefinidamente su celebración, se devolvió el importe de las entradas a quienes las habían adquirido y mantenían la confianza un año después, y a día de hoy no hay certezas acerca de una futura edición en Zaragoza, no tampoco de una posible reubicación a otro punto de España. Solamente dos de las bandas anunciadas para Zaragoza estarán en México dentro de cuatro meses, aunque es cierto que Zaragoza programó un número mucho menor de artistas, aproximadamente la mitad; son Vetusta Morla, con cartel consolidado en México y el mercado alternativo latinoamericano, y Taburete, que no goza de tal estatus al otro lado del charco.

El Foro Sol será el marco de dos días de actividad incesante. En la primera estarán las dos bandas españolas que iban a actuar en la edición zaragozana, las mentadas Taburete y Vetusta Morla. Entre los 35 artistas listados en esa jornada destacan nombres como Julieta Venegas, Gary Clark Jr., los renacidos Limp Bizkit, Maldita Vecindad, Mogwai o Los Auténticos Decadentes, además del dúo Fangoria y sus inseparables Nancys Rubias, que van en ‘pack’. El segundo día aparecen en el programa los Pixies, Love of Lesbian, Los Fabulosos Cadillacs, Residente, La Lupita, el oscarizado Gustavo Santaolalla, Black Pumas y Devendra Banhart, algunos de los nombres más luminosos de un día que reúne sobre las tarimas a 37 intérpretes.