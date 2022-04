Kase.O invoca su 'Renacimiento' para el anuncio primaveral de la firma Decathlon

El proyecto Kase.O Jazz Magnetism, liderado por Javier Ibarra, sacó en 2011 un disco homónimo que contenía en el décimo corte del microsurco el tema ‘Renacimiento’, una canción primaveral que le frasea a la vida y celebra el sol que entra por la ventana cada mañana, negando metafóricamente la existencia de las nubes. Este himno ha sido elegido por Decathlon para su último anuncio, cuyo lanzamiento (aunque los termómetros anden en actitud de insumisión estos días) ha coincidido con la catarsis equinoccial de cada tercera semana de marzo.

El espacio comercial, que dura un poco más de 40 segundos, sigue la secuencia ideal de un día de ejercicio en el campo: despertar sin despertador, calzado para patear a gusto, unos con cayado y sendero, otros con bicis, algunos más al trote por las piedras y los baños con neopreno en las pozas, bocadillo y tributo contemplativo al astro rey.

La canción del zaragozano se conjuga con la locución de la actriz malagueña Masi Rodríguez, que a su largo currículum de estudio y tablas añade desde este año el de nueva estrella de Twitch, con papel estelar en la iniciativa Disaster Chefs motorizada por el popular Ibai Llanos. El eco del anuncio de Decathlon con la música de Kase.O, empero, ha supuesto un impacto considerable en la trayectoria de Masi, que en estos días interpreta además la obra ‘No me toques el cuento’ en los Teatros Luchana de Madrid.

Kase.O saludó el anuncio en sus redes con un significativo ‘Levanta la persiana’, frase que resume la esencia de un tema que creó como expurgación personal y festejo de las nuevas luces que asomaban en su vida a principios de la pasada década, cuando Violadores del Verso ya habían iniciado su largo barbecho en los estudios de grabación. La letra lo dice todo: "Entro el sol por la ventana y me dió en la cara, haciendo que me despertaba, soñaba que flotaba en tu vientre mama, que volvia a nacer que me creaba, que recordaba las ganas de vivir que la vida aun tenia 1000 regalos para mí". Decathlon reaccionaba a la galanura del zaragozano con una carantoña digital: "Tu música nos inspira. Eres un grande".

Kase.O Jazz Magnetism, de gira

En estos días, Ibarra ultima los detalles de su próxima gira con el proyecto Jazz Magnetism, tras varias semanas de ensayos y preparación minuciosa de todos los detalles escénicos. El periplo no será intensivo, pero sí comprende un buen número de fechas de aquí a final de año, casi todas festivaleras. La primera es este jueves 7 de abril en Jerez, dentro del Primavera Trompetera; la semana que viene será en el San San Festival de Benicassim (día 14) y el 28 de este mes en el Viñarrock de Villarobledo (Albacete). El periplo seguirá en junio, julio y agosto con tres fechas cada mes, el Vive Latino en Zaragoza el primer fin de semana de septiembre, otros tres festivales en octubre y los conciertos fin de gira a mediados de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink Center de Madrid.