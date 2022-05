Coleccionea: una gramola de los años 30, discos, juguetes, postales y una rana robot

La decimosexta edición de Coleccionea, la Feria del Coleccionismo de Zaragoza, echó a andar en la tarde de este viernes 6 de mayo y permanece abierta hasta el mediodía del domingo 8. El Centro Cívico Universidad (Violante de Hungría, 4) alberga esta cita que atrae a los coleccionistas vocacionales, los cazadores de tesoros originales y un público familiar que tiene la opción de combinar la visita a la feria con el espacio de juegos (asistido por profesionales) dispuesto a la entrada del centro. Allí hay diversos retos para el ingenio de los peques, desde el Mikado al Gato y el Ratón o el Conecta, además de actividades de pintacaras y globoflexia. La entrada a la feria es gratuita: abre en la tarde del sábado de 16.00 a 22.00 y el domingo de 10.00 a 14.00.

Jesús Castillo es el presidente de la Asociación Colecciona, organizadora de la feria junto con el Ayuntamiento de Zaragoza. “Empezamos hace 18 años, solo hemos parado en el 2020 por el confinamiento y otro año anterior en que no se pudo hacer. Estamos 23 expositores, la mayoría zaragozanos, aunque también tenemos turolenses, catalanes, asturianos, uno del Principado de Andorra… la mayoría nos conocemos desde hace muchos años. Ya ves que la mayoría no somos muy jóvenes -ríe- pero no es una mala idea para las familias y la gente joven en general hacerse una visita por aquí; creo que muchos se emocionarán y se sorprenderán con las cosas que pueden encontrarse, a buen precio además”.

Castillo recalcó que la feria es gratuita para los que vienen a vender sus objetos de colección. “Ponemos facilidades, porque no se cobra por puesto y cuando llegan con su mercancía encuentran el espacio bien preparado. Y encuentras cosas tremendas. Por ejemplo, esta gramola de madera de los años 30 del siglo pasado -señala un llamativo aparato- con la aguja que lleva el altavoz incorporado, se coloca en el disco y el sonido sale por arriba. La trae José Artal, de Zaragoza”. “La tienes por 160 euros; se la compré a un comerciante catalán en Barcelona. No se ve muy habitualmente, y está bien cuidada. Aquí se han vendido piezas increíbles, de objetos con más de dos siglos de antigüedad”.

El organizador también es coleccionista, y tiene su puesto. “Yo no viajo, estas es la única feria en la que participo. Traigo un poco de todo, aunque personalmente llevo ahora dos colecciones: programas de cine español, que tengo unos miles, y postales de cupletistas de finales del siglo XIX y principios del XX, con las que ya he hecho un par de exposiciones. Lo de ser coleccionista se lleva en la sangre, un día te aficionas y si perseveras, ya se te queda la afición para siempre, aunque cambies de objeto”. En una esquina aparece el puesto de Miguel Ángel Aguilar (MaaB), malagueño afincado en Zaragoza desde hace muchos años; se dedica a rescatar viejos ordenadores y consolas, fabricar y tunear carcasas y crear impresionantes animales de acero que pueden convertirse en robots, como una rana expuesta en la feria. Sin duda, una de las atracciones más llamativas de la cita.

Entre los hallazgos que esperan nuevos dueños hay calendarios y pósters antiguos, sellos, monedas, enseñas de equipos de fútbol, juguetes antiguos, tebeos, cochecitos, figuras de Star Wars, libros, postales (desde las infantiles a las eróticas ‘vintage’), discos (singles, maxis y elepés, a precios realmente imbatibles) y hasta un rompecabezas de cubos inspirado en Agustina de Aragón. Juan Carlos Higueras, de Starkytch Pinchadiscos (actúan en el Arrabal en la noche de este sábado, por cierto: desde las 23.00), andaba muy ufano por la feria este sábado por la mañana con algún single vinilero bajo el brazo. “Ya he caído, ya, y he tenido suerte; voy a mirar un poco más”. Manuel Ortega, de Barcelona, tiene material original en papel de cierta antigüedad, incluyendo publicaciones periódicas y afiches.

El sábado por la noche (21.00) está pautada la actuación del Circo La Raspa, la dupla de Altorricón que lleva unos cuantos años asombrando con su humor y plasticidad a los aficionados de toda España. El domingo por la mañana será el turno de la Compañía Cachito Show, que hará un espectáculo de magia payasa a partir de las 12.00.