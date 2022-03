La Feria del Coleccionismo Musical regresa a Las Delicias tres años después con 22 vendedores

La Feria del Coleccionismo Musical Ciudad de Zaragoza regresa este fin de semana al Centro Cívico Delicias tres años después. La irrupción de la pandemia del coronavirus canceló su edición de 2020 cuando se hallaba en pleno montaje y con varios vendedores de camino, y en 2021 las restricciones sanitarias prolongaron su inactividad. Un doloroso paréntesis para una cita que, desde que se inauguró el 2 de octubre de 2005, se ha hecho con un hueco en el circuito nacional para los melómanos.

"Sentimos muchísima alegría por regresar a la acción y celebrar por fin nuestra decimosexta edición. Durante estos tres años de parón nos han surgido todo tipo de dudas sobre la continuidad del proyecto. Pero, afortunadamente, las tres entidades que formamos parte de la organización estamos muy ilusionadas y esperamos que la gente comparta esas mismas ganas", explica Vicente Ruiz en representación de la Asociación Musicaragoza, que gestiona el encuentro junto a la Asociación Cultural Colecciona y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Dos actores son fundamentales para el éxito de la feria: los vendedores y los compradores. En el primer capítulo, desde que este sábado se abran las puertas desde las 11.00 hasta las 21.00 –entrada gratuita hasta completar aforo–, habrá una variada oferta. Veintidós comerciantes mostrarán sus cubetas repletas de discos de vinilo, cedés, libros, deuvedés musicales, casetes... Sus procedencias rebasan los límites autonómicos e incluso nacionales. Siete zaragozanos, un turolense, dos baleares, cinco valencianos, dos gallegos, un barcelonés, dos franceses y dos británicos conforman la alineación.

"Que en la situación actual vengan vendedores de tantos sitios y algunos tan lejanos significa que somos un referente en España. Todavía recuerdo cuando comenzamos en 2005 lo mucho que nos costó convencer a las tiendas y sellos para que vinieran a Zaragoza. Tuvimos que hacer sacrificios y viajes para darles motivos. Con el paso del tiempo, hemos superado con creces aquellas expectativas", revela Vicente Ruiz.

El espectro estilístico y de precios con el que se encontrarán los visitantes es muy amplio. Desde gangas hasta artículos de coleccionismo con cifras de tres dígitos. "Habrá de todo, desde música clásica hasta heavy metal, pasando por punk, jazz, pop... Y en cuanto a los precios, para todos los bolsillos. Se pueden comprar desde elepés muy buenos por 3 euros a discos muy buscados. Lo esencial es que la gente disfrute rebuscando en las cubetas", prosigue Ruiz.

La asistencia en las últimas ediciones de la Feria del Coleccionismo Musical ha rondado las 1.000 personas. Un público fiel y de todas las edades. "Es muy gratificante ver a gente joven a la que ya les mueve la pasión por la música. Eso es muy importante porque significa que hay un relevo. También es muy especial que asistan personas de 50 o 60 años que quieren retomar una afición que abandonaron por circunstancias de la vida. Suelen comprar los discos de su juventud, de los que en su día se desprendieron", asevera.

Otro de los alicientes será el sorteo de tres tocadiscos entre todos los asistentes que faciliten en la entrada su nombre y número de teléfono. "El domingo haremos el sorteo a las 13.00. A diferencia de anteriores ediciones, no será necesario estar en la sala para acceder al premio. El motivo es que queremos evitar las aglomeraciones por la pandemia. Nos encargaremos de llamar personalmente a cada uno de los afortunados", concreta.

Por este mismo motivo tampoco se realizarán las tradicionales actuaciones musicales en directo ni las sesiones de DJ que tanta animación generaban. "Las recuperaremos en cuanto la situación lo permita, esperamos que ya sea posible el próximo año", razona Vicente Ruiz.

Finalmente, la estancia principal del Centro Cívico Delicias estará decorada con una exposición de once pinturas al óleo de mitos como David Bowie, John Lennon, Michael Jackson, Prince o Madonna.

Todos los vendedores

Veintidós vendedores comparecen en Delicias. Son: Bruno Records y Hacienda Records, de Francia; Bionic Records y un vendedor escocés, del Reino Unido; Runaway Records y Wear & Music, de Baleares; VPR Records, Valmusik, Ruptura Records, Top Música y Salón del Disco, de Valencia; Discos Voadores y Babel-Oeste, de Pontevedra; Tambourine Records, de Barcelona; Dr Vinilo, de Teruel; y Discos Carac, Vicente Modrego, Segunda Mano, You Are The Cosmos, Musicaragoza, Asociación Colecciona y Sehahechotrizas, de Zaragoza.