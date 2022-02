Sandro D'Angeli: “Una canción es arte y un activo financiero muy estable”

Lo de zaragozano de adopción no le pega. De corazón sí, y de pleno derecho también, ¿no?

Mi padre murió cuando yo tenía apenas un año, y ya nos quedamos aquí, en la tierra de mi madre. Mantengo contacto con mi familia italiana, pero yo soy de aquí.

¿Cuándo se convirtió la música en parte esencial de su vida?

Fui mal músico de chaval, tocaba la guitarra y estaba todo el día oyendo discos. Con 18 años, un vecino me dijo que estaban abriendo Canal 2 de Radio Zaragoza en FM; conseguí una prueba y me cogieron. Había muchos locutores con oficio, desde Chicón a Conchita Carrillo, Paco Ortiz... estaban Pedro Elías con su selección perfecta, y Cachi descubriéndonos siempre cosas nuevas... fue una época muy feliz. Cuatro años después, confiaron en mí para ejercer de coordinador, dejé el micrófono y me dediqué a la gestión.

Y llegaron los 40 Principales.

Cuando comenzó a meterse la marca en Radio Zaragoza, fui el encargado de ir adaptando la fórmula. Miguel Mena y yo viajábamos a las reuniones de los martes por la mañana a Madrid para votar los discos de rotación alta; se les asignaban colores según la cantidad de tocadas. Lo que programaban en Madrid entonces era previo a la movida, que ya había arrancado; Serrat, Ana Belén, Paolo Salvatore… nosotros insistíamos en que había que dar cancha a músicas nuevas. Como los discos rojos de máxima rotación debían ser por unanimidad, hacíamos nuestra apuesta por Alaska, Radio Futura... y, con los años, Héroes.

Algo tuvo que ver en el éxito de la banda zaragozana, entonces.

No me siento descubridor de Héroes, pero me alegro de haber aportado algo a su carrera; cuando Cachi nos puso la maqueta en la radio, enseguida vimos que tenían potencial. Recuerdo un concierto que organizamos en el Paseo de la Independencia con Héroes de teloneros, Labordeta y Puturrú de Fuá; allí quedó claro el tirón de un grupo que no tenía ni disco. Mena y yo llevamos la maqueta a Andrés Fernández de Hispavox; grabaron un maxi rockero y Gustavo Montesano, por orden de la compañía, ‘reblandeció’ su sonido… algo que ayudó a que sonaran más en la radio comercial en aquellos años. Son un grupo extraordinario, y la carrera de Enrique en solitario también lo es.

Lleva más de media vida en Madrid.

Luis Merino me llamó para ser subdirector de los 40. Luego dirigí M80 Radio y pude programar clásicos del pop y el rock, de los Rolling a AC/DC o Cohen. Después fui a 40TV como subdirector musical, tres años fantásticos, concierto de Lou Reed en plató incluido. Pasé a la revista ‘40’ y luego fui gerente de márquetin en la SER. Tras 36 años en la casa, aproveché una oportunidad de salir bien y armé una asesoría que mantengo ahora: LeadPro Música.

Con la industria musical hay un discurso derrotista, de hecatombe casi. ¿Lo comparte?

No. Hay cambios; están entrando nuevos actores en el sector, que llegan con respeto a los autores y ofrecen múltiplos notables sobre el rendimiento anual de sus creaciones. Una canción es arte... y un activo financiero valioso; muy estable, además; opera en un sector que todavía no ha desarrollado todo su potencial de distribución. Aparecen cosas nuevas para la distribución fuera de la radio, TikTok sin ir más lejos; avanza la tecnología de identificación, que permite saber que permite saber qué suena en cualquier rincón, para que eso revierta en los autores. Esos autores, eso sí, tienen la tarea de empezar a preocuparse más por su obra, tenerla en orden. En la música, antes mandaban los sellos, seguía la música en vivo y las editoriales estaban en tercer lugar, pero esa pirámide se ha invertido.

El mundo del NFT es una realidad interesante, por ejemplo.

Sí ¿cuánto valdría el archivo digital no fungible de ‘Entre dos tierras’ de Héroes, o ‘Sigo siendo el rey’ de José Alfredo Jiménez? Las canciones acabarán en Sotheby’s, y si no, al tiempo.