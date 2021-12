Muere a los 79 años el periodista zaragozano José Juan Chicón

El veterano periodista y locutor radiofónico José Juan Chicón ha fallecido en la madrugada de este jueves al viernes en Zaragoza, a los 79 años de edad, rodeado de su familia. Zaragozano del 42, comenzó su carrera en Radio Popular y enseguida pasó a Radio Zaragoza, emisora de la que fue buque insignia en la parcela de los musicales y, posteriormente a la llegada de la democracia, también en el aspecto informativo como redactor jefe.

Fue un devoto impulsor de la canción aragonesa, especialmente en los primeros atisbos de la carrera de los desaparecidos José Antonio Labordeta y Joaquín Carbonell; también impulsó el trabajo de La Bullonera. Su nombre es en Aragón un sinónimo de respeto a la profesión, versatilidad e impecable ética de trabajo. También fue presentador en Televisión Española en Aragón y fue adjunto a la dirección en la SER local antes de jubilarse.

Su hija Natalia, productora en Aragón Televisión, comentaba en la mañana del viernes que “temíamos que sufriera mucho, pero ha sido todo muy rápido y nos hemos podido despedir de él, diciéndole lo orgullosos que estábamos de ser sus hijos, de lo que ha significado para todos nosotros y para tantos compañeros de la profesión. Estamos muy tristes y, al mismo tiempo, con mucha paz por haber tenido la ocasión de brindarle esa despedida”.

Un compañero de muchos años en las ondas, Miguel Mena, recalcaba este viernes que “todo el mundo ha comentado ya el valor de José Juan como periodista esencial en la transición en esta tierra, pero no hay que olvidar ese aporte que hizo a la cultura; tiene incluso un texto en el primer disco de la Bullonera. No era fácil mojarse de esa manera en tiempos difíciles para la libertad de expresión, y creo que ese es un legado magnífico, que debe resaltarse al recordarlo”.

Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de Cadena SER Aragón y La Rebotica, tilda a Chicón de “maestro de periodistas. Yo llegué como becaria en 1996 y él estaba encargado de recibir a los nuevos; recuerdo su mesa al fondo de la redacción, siempre rodeado de papeles. Además, me puso mi nombre profesional. Me llamo Eva Pérez Sorribes por mis padres y por él; me dijo que Eva y Pérez eran cortos y comunes, que usase el nombre entero. En esa casa te daba una cátedra diaria: era impecable en la sintaxis, siempre riguroso con la ortografía, un gran documentalista… modeló profesionales durante muchos años, y sus enseñanzas son la herencia vital de los que seguimos haciendo radio aquí. Su recuerdo no se ha borrado, aunque llevaba mucho tiempo jubilado. Escribió el libro ‘Historias de una radio llamada Zaragoza. 60 años y un día’, una joya documental sobre lo que fue y es la casa; en sus páginas hablaba con gracia y detalle de lo humano y lo divino”.

El velatorio será en la tarde de este viernes en el Tanatorio Centro (Camino de las Torres, 73), entre 17.00 y 21.00; la misa funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar este sábado a las 10.30 en la parroquia de Santa Rita, situada en el número 77 del propio Camino de las Torres.