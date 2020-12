Muere Cachi, el locutor, melómano, DJ y productor que alentó a Héroes del Silencio

ZARAGOZA. Julián Torres ‘Cachi’ fue un melómano, una de las voces de la música en la radio zaragozana y un activista contagioso que igual promocionaba a los jóvenes que los impulsaba a grabar. De ello pueden dar buena cuenta, entre otros, Héroes del Silencio y Más Birras, dos de sus pasiones, como también lo fue el grupo Días de Vino y Rosas. Tras varias semanas en la uci, e hiperactivo en las redes pese a todo, ayer fallecía, a consecuencia de un cáncer de páncreas, el hombre entusiasta que condujo ‘El selector’ y ‘Sangre española’, en Radio Zaragoza, durante doce años. Y otros programas en Radio Ebro. Tenía 62 años.

Fue un fenómeno mediático de los años 80 y 90. Le gustaba casi todo, cultivaba la mitomanía y poseía una espectacular colección de discos. Él dijo en alguna ocasión que se sentía "el quinto Héroe": "Desde el primer momento creí en el grupo. Vino Juan Valdivia a la radio con la primera maqueta y enseguida me di cuenta de que era un grupo muy interesante y prometedor". Confesó su deslumbramiento ante el talento de Mauricio Aznar: le gustaba el cantante que se inclinaba hacia el rockabillly, el rocanrol y hacia el que sentía inclinación por los ritmos latinos.

Cachi recordaba que empezó a comprar discos con 9 años. La mejor escuela, antes que la Base Americana o las emisoras, la tuvo en casa: "Mi padre escuchaba jazz, mi madre a María Dolores Pradera, mi hermano mayor a los Rolling y Los Beatles, mi hermana a Los Brincos...", dijo en estas mismas páginas.

El productor Antonio Estación decía ayer: "Cachi era un enamorado de la música y un conocedor de ella a unos niveles alcanzados por muy pocos en estas tierras. No es solo que su colección discográfica fuera impresionante, es que su cabeza era una enciclopedia de la música que abarcaba de los 60 a nuestros días. Ha sido el mayor maestro musical de los grupos aragoneses de un par de generaciones, no solo por descubrirnos grupos y estilos, sino por la pasión que transmitía".

Miguel Mena: "De Cachi aprendimos todos, los músicos y los que nos iniciábamos en la radio musical. Estaba a la última en todo"

El locutor y escritor Miguel Mena lo valora en idéntica dirección: "De Cachi aprendimos todos, los músicos y los que nos iniciábamos en la radio musical. Estaba a la última en todo. Nos descubrió grupos, modas, tendencias. Y siempre fue muy generoso tanto con los músicos como con los compañeros. Lo compartió todo. Es un hito y un mito de los 80 en Aragón".

Con este bagaje, Cachi se convirtió en un faro de sonidos en la noche. Antonio Estación precisaba: "Fue víctima del cambio de orientación de la radio musical en España, en resumen, de la cruel radiofórmula. No me gusta especular pero creo que su evolución lógica hubiera sido capitanear Radio 3 pero no entró en sus planes dejar Zaragoza. Me consta, por otro lado, que esperaba más de la ciudad y, en concreto, de algunos de los músicos a los que tanto apoyó. Se ha ido sin recibir esas palmaditas en la espalda que tanto añoró. Pero seguro que descansa en paz porque la música es más que los músicos y él lo sabía", matizaba.

Julián Torres, 'Cachi', en 2002, en su casa habitada por miles de discos. José Miguel Marco.

Pedro Elías, otro clásico de los programas de música que trabajó durante años en 'Radio Zaragoza', decía: "Cachi tuvo dos perfiles diferenciados. El de ‘El selector’, en el que demostró una clarividencia innata para apostar por lo realmente ‘distinto’ y revolucionario; en sus abundantes viajes a Londres compraba lo que nos hacía alucinar luego aquí".

Definía así su otro perfil: "Y el Cachi de ‘Sangre española’, donde sacó del anonimato innumerables formaciones ‘maqueteras’ zaragozanas, oscenses y españolas, en general. Destacaba en todo lo que emprendía: como mánager personal de algunos grupos, como empresario del ocio musical nocturno. Algún promotor debería intentar organizar un homenaje, un tributo a su memoria”, resumía Elías.

"No me gusta medir los discos ni por kilos ni por unidades, es algo que me fastidia, pero si hay que dar una cifra... ahora mismo puedo contar con unos 6.000 singles y otros tantos elepés"

Julián Torres 'Cachi' siempre se preocupó de ensanchar los conocimientos de sus oyentes con la gran variedad de sus audiciones: pinchaba en la radio y en diversas salas (fue un espléndido DJ) rock californiano, soul, rock alemán, Canterbury Sound, new wave, sicodelia, punk, música pop española y británica de los años 80. Y lo hizo como nadie: con pura pasión.

Llegó a acumular en su casa 20.000 discos. En una ocasión reveló: "No me gusta medir los discos ni por kilos ni por unidades, es algo que me fastidia, pero si hay que dar una cifra... ahora mismo puedo contar con unos 6.000 singles y otros tantos elepés". A Pablo Ferrer en 2009 le expresó una visión crítica y a la vez un elogio de Aragón: "En Aragón no hay ventanas de expresión, ni apoyos reales. Hay que dar caña a quienes tienen las herramientas para apostar por la cultura aragonesa de verdad, no de boquilla. Aquí, si no triunfas fuera, nadie te hace caso. Y en Zaragoza tenemos la mejor música de España por cantidad y variedad".

Descanse en paz quien tanto placer proporcionó desde la radio. Eligió los mejores sonidos para todos.