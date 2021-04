Alexis Morante: "En el documental de Héroes se dicen cosas que no se han dicho nunca"

El próximo 23 de abril por fin se estrena en Netflix ‘Héroes: Silencio y Rock & roll’.

Estoy muy contento. Ha sido un proceso muy largo que por fin ha llegado a su fin. Ya se sabe que las cosas con Héroes del Silencio no son fáciles ni rápidas, se cocinan a fuego lento.

¿Quién ideó el proyecto del documental?

Era una idea que llevaba en la cabeza desde hace mucho tiempo, desde que conocí a Enrique Bunbury en Los Ángeles hace doce años. Siendo yo un estudiante de un máster de cine, le propuse rodar un documental titulado ‘El camino más largo’ sobre su gira americana de 2010.

¿Cómo se lo propuso?

En realidad fue muy simple. Tuve el atrevimiento de enviarle un correo electrónico a la dirección que figuraba en su web contándole mi propuesta.

¿Le contestó?

Al día siguiente me contestó Nacho Royo, su mánager, diciéndome que Enrique quería verme y el encuentro tuvo lugar en Los Ángeles. Fue de un día para otro. Me presenté con un documento en pdf sobre el proyecto. Tenía como referentes el filme ‘Some kind of monster’ de Metallica y otro de Bob Dylan. En Estados Unidos estaban muy de moda los ‘rockumentarys’. Y creía que era necesario hacer uno sobre una gran estrella del rock en español como Enrique. Fue una experiencia increíble. Nos subimos con las cámaras al autobús con la banda, que nos llevó a 26 conciertos. Nosotros aprendimos muchísimo y, tanto Enrique como los músicos, aprendieron a ser grabados. Ambas partes rompimos una barrera. Sin ese primer documental, no hubiera sido posible el que presentamos ahora.

¿Cómo fue el proceso para plasmar la historia de Héroes y convertirla en celuloide?

La clave fue en 2017, cuando se sumó Miguel Ángel Lamata. Ha sido nuestro ángel de la guarda. Consiguió levantar el proyecto, la financiación y que nos pusiéramos todos de acuerdo. Comenzamos a trabajar hace tres años, con un equipo reducido junto a los zaragozanos Nacho Blasco y Alejandro Cortés, además de Miguel Ángel y yo mismo. El primer paso fue investigar y documentarnos, decidir con quién contactar, un proceso muy laborioso que nos llevó tres o cuatro meses. El rodaje duró un mes en el otoño de 2019, con el también zaragozano Sergio De Uña como director de fotografía. Las principales entrevistas fueron, obviamente, a Enrique, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel.

¿Dónde y cómo fueron las entrevistas? ¿Juntos o por separado?

Las entrevistas las hicimos por separado, en la casa de cada uno de los cuatro integrantes de Héroes, con tranquilidad, con horas por delante, sin límite de tiempo, para que se generara un ambiente bueno. Cada uno de ellos contó la historia en primera persona desde el principio hasta el final y esa es la base del documental. En Los Ángeles entrevisté al guitarrista Alan Boguslavsky, que aporta aire fresco a la historia. Fui a Londres para entrevistar a Phil Manzanera, que produjo dos de sus discos. También aparecen personas cercanas en los inicios, como el periodista Matías Uribe, su mánager… Hemos huido de que aparezcan famosos sin sentido, ajenos a lo que se cuenta. Lo primordial era que nos contaran la historia desde dentro.

¿Cuál es el hilo narrativo principal?

Lo que más me interesaba contar es la historia de unos jóvenes que, desde una ciudad que no es ni Madrid ni Barcelona, se convirtieron en el grupo más grande de España. Unos amigos que diez años después se quemaron y rompieron la banda en su momento de mayor éxito. Es un proceso muy habitual, que les ocurrió también a los Beatles, por ejemplo. Crecen a la vez y luego toman caminos distintos.

¿Se sorprenderán los fans con lo que se cuenta en el documental?

Seguro, porque se dicen cosas que no se han dicho nunca. Pero mi deseo e intención es que la película atraiga al gran público al que le gusta la música. No creo que los integrantes de Héroes vuelvan a contar jamás lo que nos han dicho. Muestran su faceta más humana y próxima. Les estoy muy agradecido por esa generosidad. No se sintieron invadidos y creo que lo pasaron bien. Algunos se emocionaron, sobre todo cuando hablaron de la última época de la banda. Espero haber sabido transmitir esos sentimientos y emociones.

¿Ya han visto la película?

Sí, sí. Es un momento que siempre me da miedo, cuando los protagonistas ven su película. Por ejemplo, el documental que hice sobre Alejandro Sanz lo vi en su casa y estaba muy nervioso. Con Héroes ese nerviosismo se multiplicaba, porque además son cuatro. Sorprendentemente, ninguno me ha puesto ninguna pega. Cada uno lo vio en su casa y su reacción fue de emoción. Me han transmitido que la historia está muy bien contada.

¿Qué contienen y de dónde proceden las imágenes inéditas que se anuncian?

Esa fue una gratísima sorpresa. Juan Valdivia solía viajar con una cámara doméstica cuyas grabaciones ha puesto a nuestra disposición. Son una joya porque son horas y horas de grabación. Todo un sueño hecho realidad para un director porque te permite ilustrar con imágenes reales lo que te están contando con palabras.

¿Ha sentido la presión de no fallar a la memoria de una banda con una base de seguidores tan numerosa y exigente como la de Héroes?

Soy consciente de que Héroes del Silencio son como una religión para muchísimas personas. Lo he visto en directo en México, en Sudamérica, en Zaragoza, en Los Ángeles... De hecho, tengo la certeza de que gustará a los fans porque yo mismo soy uno de ellos. No hubiera hecho un documental que no me gustara a mí mismo.