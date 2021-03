"La poesía es una forma de percibir el mundo, de estar en él, de buscar la emoción"

El 21 de marzo se celebra, desde hace una veintena de años, el Día Mundial de la Poesía. La UNESCO adoptó por primera vez esta fecha como Día Mundial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General en París en 1999, con el objetivo de “honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y aumentar la visibilidad de poesía”.

Siete poetas aragoneses -Olga Bernad (Zaragoza, 1969), Celia Carrasco Gil (Tudela, 2000), Luisa Miñana (Barcelona, afincada en Zaragoza desde hace muchos años), David Lorenzo Cardiel (Zaragoza, 1993), David Mayor (Zaragoza, 1972), Trinidad Ruiz Marcellán (Agón, Zaragoza, 1950) y Fernando Sarría (Ejea de los Caballeros, 1958)- de distintas generaciones y estéticas, explican qué es la poesía para ellos y qué significa esta fecha para ellos, y ofrecen un poema, en la mayoría de los casos inéditos.

OLGA BERNAD

“Me han preguntado muchas veces qué es la poesía para mí. Creo que cada vez he dicho una cosa. No sé definirla, en realidad, aunque intento complacer a quien pregunta. Pero, cuando la tengo enfrente, la reconozco, y supongo que escribirla es un intento desesperado por guardarla. Escribo con la esperanza no muy convencida de que se quede conmigo un poco más”.

DISTINTO AMOR

No vendo mi alma al diablo por la gloria

que persiguen discípulos más débiles,

ni regalo un minuto de mis sueños

por poderlo contar.

Algo distinto y nuevo me envilece:

mi corazón por una galopada,

ver esta tierra desde tu montura

y saberlo contar.

La joven poeta Celia Carrasco Gil, una tudelana afincada en Zaragoza. Archivo Olifante.

CELIA CARRASCO GIL

“La poesía para mí es una forma de percibir el mundo, de estar en él, de buscar la emoción de las pequeñas cosas y de renombrar la incertidumbre. Hoy, además del inicio de la primavera y del aniversario del nacimiento de Hölderlin, celebramos ese compromiso con la palabra y con la imagen que es la poesía, recordamos a todas esas voces que se han ofrecido y se siguen ofreciendo a acompañarnos cada día con su particular reescritura de la vida”.

ESTE SOL DE LA INFANCIA

Como un limón bruñido

o coágulo de albor en los mimbres del mundo

amamanta a la luciérnaga su tumba de resina.

Juegas al escondite debajo del patíbulo

y desde allí haces al ahorcado ser pendiente,

tesoro faraónico que cuelga del ajuar,

joyel momificado del instante en tu lumbre

detenida.

El cuento

atrás

se pausa.

Y la voz es relámpago de exequias.

Pavesa interrogante que ha iniciado su búsqueda

y diluye en la noche

un llanto de pabilo incandescente,

un perfume de luz anegado por la cera que lo acuna,

el sonido de emergencia de una gota tullida.

El día que se incendia en su apogeo último

y que anuncia en la cuenta de la vida

una amable tragedia o el golpe de dulzura

que nos brinda la cidra si se pudre.

*Texto inédito.

Luisa Miñana, poeta y narradora y especialista en literatura e internet. Columna Villarroya.

LUISA MIÑANA

“Sobre la poesía. Más allá de una determinada poética (la manera en que se aborda la naturaleza estética del poema), siempre he entendido la poesía como una forma de conocimiento: nombrar para comprender a través de la lógica emocional y conectiva de las palabras. La poesía es el lenguaje en su potencia vital máxima.

Sobre el Día de la Poesía. No soy muy propensa a las celebraciones de días únicos. Pero en el caso del Día de la Poesía, coincidente con el renacer de la naturaleza en Primavera, creo que podemos y debemos comprometernos con la vida y el lenguaje: debemos cuidar de ambos, educarnos en su conocimiento y en su enriquecimiento para todos”.

En CírCulOS

en el agua

la nOria

dobla el tie

mpo

como

un contra-reloj

sobre

sí mismo

Pero el agua

Fl (H) uye

David Lorenzo Cardiel es autor de dos poemarios. Archivo D. Lorenzo.

DAVID LORENZO

“La poesía es el arte de acariciar la belleza aún cuando se desconoce, de transitar la esencia de nuestra humanidad y transformarla en acto perenne. Las primeras creaciones literarias se escribieron en verso, en forma de susurrantes aforismos y de poemas que los rapsodas recitaban en las ágoras y en los hogares a modo de fuego vivificante en el que se refugiaban los oyentes de la rutina y de las penas de la cotidianeidad. Este Día Mundial de la Poesía tenemos la ocasión renovada de celebrar un reencuentro con la palabra en su plenitud. ¿Qué es la poesía sino la más inocente de las ocupaciones, como escribió Hölderlin a su madre? En estos tiempos de ardua incertidumbre la poesía nos invita, refulgente, a reinventar nuestra mirada del mundo, una vez más”.

RÍO DE PLATA

Río de Plata,

te atravieso con mis pies sonrosados

como la Luna ilumina el cielo

y hace a la noche clara.

Oh, creadora de estelas,

mi corazón se quiebra al abandonarte;

lejos estará mi verdad,

ajadas yacerán mis ilusiones

cuando mire las distantes llanuras

y los dorados océanos de mies.

¿Qué viento se ofrecerá entonces

a acunarme entre las nubes?

¿Será el padre Sol quien hiera mis entrañas

y me transforme en efímera presencia,

sueño de las criaturas aladas?

Río de Plata,

llévame lejos del rutilante firmamento,

haz que mis pies rocen la quebradiza tierra

y que mi destino se haga mío.

Río de Plata,

desembócame en el mar ondulado,

mortal y silbante,

que una estrella hoy se desvanece

para tejer su propio amanecer.

* (Poema inédito perteneciente a su próximo proyecto literario, un cuento infantil inspirado en una leyenda oriental)

David Mayor es poeta, melómano y profesor de Filosofía. Josian Pastor.

DAVID MAYOR

“La poesía es una advertencia sobre la necesidad o la conveniencia de lo insólito, sobre lo que acaso no debería pasar inadvertido. Y no sólo tiene que ver con la escritura, también es una forma de vivir, incluso una forma de resistencia ante determinadas inercias del presente y su convencionalidad. En cuanto a lo estrictamente lírico o genérico: entiendo la poesía como un detenerse y apuntar con esa radical diferencia que es la expresividad de cada uno, que, casi siempre, no es más que tentativa, posibilidad, prueba. Ojalá la celebración de hoy significara que la poesía ha dejado de ser un animal de feria, un rastro del pasado, un escaparate de maravillas y se ha convertido en algo tan importante y necesario para cualquiera como un algoritmo para una empresa tecnológica. Quizás lo estemos consiguiendo”.

PALACIO DE CRISTAL

El mundo no deja de ser nuevo.

Hay un palacio de cristal

cada cuarto de hora.

Los ojos grandes

al reconocerlo en vías secundarias,

en centros de salud, en el ala

izquierda del tranvía

mientras lentamente lees

el nombre de las calles,

como tránsito de gorrión

apenas visible y móvil.

Trinidad Ruiz Marcellán es editora de Olifante y autora de dos poemarios. José Miguel Marco.

TRINIDAD RUIZ MARCELLÁN

“Para mí, la poesía es un estilo de vida. Apoyamos la celebración de este día poético desde su presente, pero también hacia su futuro, dignificando al poeta, al traductor y a la traductora, al editor y la editora, al librero y a la librera, a sus distribuidores, a sus lectoras y lectores. Porque la poesía es la ‘palabra de música’ puesta en pie, que determina la conmoción, la estupefacción y el asombro ante el mundo, y nos da todas las herramientas para convivir con el silencio en plena Naturaleza. Un arma de salvación”.

MI CORAZÓN ES UN ÁRBOL

Mi corazón es un árbol

cuyo perfume purifica esta vida abrazada

por cardelinas y pájaros pinzón

cuando, entre musgos y líquenes,

columpian las ramas de algarrobos y endrinas.

Mientras flota el ánimo en ese solar pendiente,

donde hallar la lumbre, Aedón -ruiseñor en la Odisea-

envidia la fecundidad del Moncayo;

y

así el roble -consagrado por Thor-

dios del Trueno,

te acoge.

Como los míos

tus ojos arden.

*Del libro inédito ‘En las orillas del Moncayo’.

Fernando Sarría es un poeta muy activo en las redes sociales. Columna Villarroya

FERNANDO SARRÍA

“La poesía es lo que después de leer un poema queda en tu interior, la sensación que abre sendas a tus emociones. La poesía no tiene días ni noches que celebrar. La poesía es solo el rojo hilo de sangre donde algunos respiramos”.

[Podría, tal vez podríamos,

abrir el silencio tras la música…] Lope Ruiz.

Todo lo que guardo dentro

se ha hecho invierno,

escarcha ante mí.

He perdido la brújula de los días,

el norte geográfico,

la luz del verano.

Ya no puedo predecir el miedo

ni confiar en mi instinto de supervivencia.

Nunca sé si este silencio endémico

que hace tiempo me habita

va a concederme la absolución.