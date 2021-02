¿Por qué no llevan mascarilla los presentadores de televisión?

Las medidas de prevención de contagios de covid varían según el lugar de trabajo, aunque se mantienen las recomendaciones de distancia, ventilación y mascarilla. Sin embargo, en algunos ámbitos como la televisión se puede ver a presentadores y tertulianos hablando animadamente sin tapabocas. El positivo en coronavirus de Pablo Motos, al frente del programa de Antena 3 'El hormiguero 3.0', ha hecho preguntarse a algunos espectadores: ¿por qué estos profesionales no llevan mascarilla?

Todas las cadenas cuentan con programas informativos, de entrevistas y concursos en los que la mascarilla desaparece cuando empieza la retransmisión, pero el resto del equipo técnico que hay detrás de las cámaras la lleva puesta todo el tiempo, explican desde el sector audiovisual. En el caso del público, este directamente ha desaparecido, se ha reducido el número de asistentes o se ha sustituido por fotografías. Se siguen las normas de seguridad que marca cada comunidad autónoma.

Espacios privados

Los estudios de televisión se consideran espacios privados, por lo que la normativa sanitaria actual permite que se pueda trabajar en ellos sin mascarilla, detallan desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). "No es obligatorio porque en los decretos que han ido saliendo no se ha dicho que en estas instalaciones privadas lo sea", añaden.

"Los platós tienen ventilación. El de informativos y el virtual desde el que se hace la información del tiempo cuentan también con un purificador con filtros HEPA para aerosoles", añaden desde la televisión aragonesa. Junto a ello, afirman que "se garantiza que se mantengan las distancias, por lo menos, 1,5 metros de separación entre presentadores o invitados, y el resto del tiempo todo el mundo está con mascarillas".

"Ha habido casos de personas del ámbito sanitario que han preferido mantener la mascarilla y respetamos su decisión"

A veces, algún invitado no quiere quitársela durante la emisión. "Ha habido casos de personas del ámbito sanitario que han preferido mantener la mascarilla y respetamos su decisión", cuentan desde la televisión autonómica aragonesa. Entre los expertos que han acudido varias veces en el último mes a un plató de la cadena y no se han quitado su FFP2 se encuentra Carlos López Serrano, miembro de la Comisión de Seguridad y Salud del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Y lo hizo además con su medidor de CO2 bajo el brazo.

Los resultados arrojaron unos valores de CO2 muy bajos. "Tienen mucha ventilación, distancias y el plató es grande, lo que ayuda", reconoce el ingeniero zaragozano. Pero prefiere ser prudente. "Aunque el riesgo sea bajo, si estás más protegido, mejor, porque cuando hablas emites más aerosoles", explica, sobre las partículas invisibles que salen de la boca al expirar. Recuerda que "en interiores el riesgo de contagio es mayor que en exteriores".

López Serrano defiende los estudios que prueban que el virus se transmite entre el 80% y el 90% de los casos por el aire, aunque todavía no han sido aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y la mayoría de los que contagian son asintomáticos. Por ello, cree que el contagio "es bastante invisible" dentro o fuera del trabajo. El presentador de Antena 3, Pablo Motos, habría confesado que no se explicaba cómo se había podido contagiar porque afirmaba que había tenido cuidado. "Puede tener que ver con el plató, con meterte en el ascensor con otra persona sin llevar la mascarilla muy ajustada, con haber compartido coche y no haber abierto las ventanillas o por contacto", pone como ejemplos.

"Ir una hora a un supermercado tiene más riesgo que estar en un plató, pero en esa hora te puedes contagiar también", añade López Serrano. Por ello, aboga por intentar reducir en lo que se pueda el riesgo.

Test rápidos y PCR

El actual protocolo 'anti covid' de la corporación televisiva aragonesa incluye que a las salas de maquillaje se acuda en grupos 'burbuja', uno para informativos y otro para programas, por si hay contagios.

La pandemia ha afectado también a las grabaciones de los concursos. Ahora se hacen sin público y para reforzar la seguridad, se llevan a cabo pruebas diarias. "Se hacen test de antígenos al presentador y al concursante", indican desde CARTV. Están previstas pruebas PCR para los reporteros de deportes y de programas como 'Aragoneses por el mundo', tanto al salir como al volver de viaje. Este último, que recorre varios países en busca de expatriados, volvió a emitirse en Navidad y tiene que ajustarse también a la normativa de cada lugar al que se desplaza.

Desde la Corporación reconocen que los "protocolos se fueron adaptando desde que se decretó el estado de alarma ". En este momento, el comité de prevención estaría trabajando en actualizarlos.

