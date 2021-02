Pablo Motos no entiende cómo se ha podido contagiar: "Tenemos un sistema de seguridad que parece un quirófano"

"Estoy perfecto. Por un lado estoy bien, pero por otro estoy francamente jodido. Veo el programa y lo echo todo de menos. Es una sensación rarísima verlo todo desde casa". Así se expreso este martes Pablos Motos que, tras dar positivo en covid, volvió por segundo día consecutivo a faltar a su cita con 'El Hormiguero', cosa que no había ocurrido en los 15 años que el programa lleva emitiéndose.

Contó que el martes por la mañana le habían dicho que era negativo. "Me he puesto a entrenar como un burro. Me encontraba tan bien que he batido el récord con alguno de los pesos que levanto habitualmente. Luego me puse a estudiar la entrevista de hoy (por el martes) y de repente me llaman y me dicen que el otro PCR, el largo, había dado positivo. Tengo una carga viral mínima. Me cuentan que he podido infectarme tocando un bolígrafo, el pomo de una puerta o apretando el botón de un ascensor. Mañana me hacen otra para ver si realmente lo que tengo no es nada o lo estoy incubando. En estos momentos no soy contagioso todavía, pero no saben si en los siguientes días lo seré".

"Tenemos un sistema de seguridad que aquello parece un quirófano. Estaba cien por cien seguro de que era imposible que pillara el virus. Es que estoy convencido de que estoy negativo, pero he hablado con la del laboratorio que hace las pruebas y me dice que algo tengo", sostuvo el presentador, que dice que solo sale de casa para ir a trabajar.

Pablo Motos, en conversación desde su casa con Nuria Roca, quien le sustituye, dijo no entender cómo se había contagiado. "La cepa británica debe de contagiar muchísimo", aventuró. Para continuar: "Así que vamos a dejarnos de chorradas de una puta vez y vamos a decir las cosas como son. Estamos en una situación con muchos muertos y los casos no paran de aumentar. No llegamos a la meseta nunca y lo mejor en estos momentos es protegerte más de lo que te protegías y volver, otra vez, al lavado enfermizo de las manos".

Como manda el tono del programa, las hormigas Trancas y Barrancas quisieron poner una nota de humor y exhortaron al presentador a que se levantara para ver si llevaba pantalones. Él mostró que estaba en pijama, "uno que compré en un outlet", bromeó.

La entrevista entró entonces en un tono más relajado.

El presentador contó que para proteger a su mujer se han repartido la casa. "Y me ha tocado el gordo porque dijimos que el que tuviese el covid se quedaba con la cama buena, así que yo tengo el dormitorio y el despacho; y si tengo que salir a por algo lo hago con guantes".