Laura Gómez-Lacueva se estrena como protagonista en el cine de la mano de Javier Fesser

Tras el apoteósico éxito de 'Campeones', Javier Fesser regresa con 'Historias lamentables' -que este jueves se estrena- al original imaginario que le lanzó a la fama. Conectado con los dibujos animados y los tebeos, su particular universo, que tiene como epítome 'El Milagro de P. Tinto', le convirtió en una de los directores más originales y reconocibles del cine español.

La pandemia ha obligado a transformar en televisivo, a través de Amazon Prime Video, el lanzamiento de este película, que réune cuatro relatos autoconclusivos y una nutrida representación de actores aragoneses. Silvia de Pé, Gerald B. Fillmore, Jorge Asín, Alberto Castrillo-Ferrer y Laura Gómez-Lacueva forman parte del reparto. Los dos últimos con papeles protagónicos.

Una de las historias, la que protagoniza Castrillo-Ferrer (que interpreta a un empresario zapatero con problemas de ludopatía) discurre en Zaragoza, motivo por el que el equipo búscó actores en la capital aragonesa.

"Les gusté y decidieron que yo protagonizaría otra de las historias", cuenta a HERALDO Laura Gómez-Lacueva. En su caso, en 'El cumpleaños de Ayoub', interpreta a Tina, una mujer en cuyo antipático radio de acción cae un bonachón inmigrante guineano al que da vida Jannick.

Alberto Castrillo-Ferrer, en 'Historias lamentables'. Heraldo.es

El filme pretende reflejar el espíritu de esas vivencias pesadillescas que quien más quien menos ha experimentado y, con el paso del tiempo, acaban contándose entre risas a los amigos.

En el caso de la historia que Laura protagoniza tiene también una carga de crítica social. En su relato, explica Laura, "hay una línea muy fina, porque sin la base del humor, mi personaje sería directamente insoportable. En todo momento Javier Fesser me marcaba para que me mantuviera en el tono adecuado". En este sentido, la actriz reconoce que su experiencia de años en un programa de humor ('Oregón TV') "me ha ayudado mucho, porque conozco los códigos".

La actriz 'oregonesa' destaca también la posibilidad que le ha dado este papel, protagónico por primera vez en su carrera en el cine, "de asistir a un rodaje completo, de conocer todos los procesos".

Sin embargo, tendrá que esperar a la primavera de 2021 para verse en pantalla grande. "Aunque he visto la película en cine, en pases privados, me da pena que, de momento, no llegue a las salas porque tenía ilusión de ver la reacción de la gente y ahora me tendré que fiar de lo que me cuenten...", se lamenta Laura quien, en todo caso, ve con buenos ojos el estreno doméstico porque si no "la película podría haberse quedado en un cajón".

El estreno que sí que vivirá en persona es el de la obra teatral 'Convertiste mi luto en danza', que estos días ultima sus ensayos en Madrid con la idea de presentarse en diciembre. En ella, se reedita el exitoso combo de 'La extinta poética': texto de Eusebio Calonge, dirección de Paco de la Zaranda y la danza de Ingrid Magrinyá.

Cuestiones como el aplazamiento de la proyección en cines de 'Historias lamentables' es, en el caso de Gómez-Lacueva, un contratiempo menor dadas las circunstancias. Reconoce que no "he parado, siempre he estado activa, por lo que mí perspectiva no es del todo real". Un hecho que no le impide ser muy consciente de que a su alrededor hay muchas gentes del mundo de la cultura "tristes y desesperanzadas".

La actriz no acaba de entender "tantas restricciones en la cultura, cuando no se ha demostrado que haya contagios". Habla de un "gremio vapuleado" ya antes de la pandemia, que "siempre está en crisis".