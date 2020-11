La estrecha conexión zaragozana de la protagonista de 'Gambito de dama'

Anya Taylor-Joy es la actriz del momento gracias a la serie de moda en Netflix, 'Gambito de dama', en la que interpreta a una joven prodigio del ajedrez. A sus 24 años, esta actriz de magnético rostro tiene ya una reseñable trayectoria en la que ha filmado, por ejemplo, con M. Night Shyamalan o que la tiene ahora mismo en la cartelera aragonesa como protagonista de la película 'Emma'.

Pero es su papel de Beth Harmon en la producción de la plataforma televisiva la que la ha lanzado a una fama internacional que hace crecer sus fans exponencialmente y el interés por ella.

Por ejemplo, estos días muchos se preguntan por qué Anya se expresa en perfecto español. La explicación remite a una viajera historia familiar que, recorrida en sentido ascendende, desemboca de inmediato en... ¡Zaragoza!

Resulta que la madre de Anya Taylor-Joy, Jennifer Joy (la actriz ha querido conservar el apellido materno), se crió en la capital aragonesa. La abuela de Jennifer nació en realidad en Cataluña, pero los avatares de la Guerra Civil la llevaron a Zaragoza. En la capital aragonesa se estableció junto a su hermano.

En la imagen superior, Anya rindió un cariñoso homenaje en la red social Instagram a todas las madres, incluida la suya, con la que posa en en la foto.

La madre de Jennifer, a su vez, se casó con un diplomático británico. Motivo por el cual Jennifer nació en Zambia, donde en ese momento estaban su padre destinado, si bien, se crió en Zaragoza, con una relación muy estrecha con sus abuelos maternos (propietarios, por cierto, de una popular tienda de electrodomésticos y electrónica).

Curiosamente, Jennifer repitió en parte la historia familiar al casarse con un argentino-escocés. Él, viudo, aportaba al matrimonio cuatro hijos. Con Jennifer tuvo dos más. Así, Anya Taylor-Joy es la pequeña de seis hermanos.

Nacida en Miami (Estados Unidos) de manera circunstancial, la actriz pasó los primeros años de su vida en Buenos Aires. El español, que habla con marcado acento porteño, es por tanto su lengua materna, como comenta en numerosas ocasiones. Hasta el punto de que cuando sus padres, ante la inestable situación política y económica en Argentina a comienzos de los 2000, decidieron mudarse a Londres, Anya se resistió a aprender inglés. Fue un tío suyo quien la animó con una potente herramienta: los libros de Harry Potter.

Anya ha hablado en alguna ocasión sobre su vida internacional y multicultural: "A veces me he sentido demasiado británica para ser argentina o demasiado argentina para ser inglesa".

Aunque cuenta que ya ha hecho las paces con esta "extraña mezcla" de identidades, su visita a España en 2017 para el rodaje de 'El misterio de Marrowbone' le hizo sentir como en casa: "Me encantaría volver a rodar en España. Me enamoré de ese país mientras rodaba 'Marrowbone' y sentí que allí había dejado parte de mí. Mis abuelos son de Zaragoza y fue como volver a unas raíces que no sabía que tenía", confesó la actriz en una entrevista con la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood con motivo de los premios Globos de Oro.