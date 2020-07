La aragonesa Silvia de Pé llevará al Teatro Español un texto de Rosa Montero

La actriz aragonesa Silvia de Pé estrenará en el Teatro Español, en Madrid, la obra ‘El caballero incierto’ (del 12 de enero al 7 de febrero), obra basada en un personaje de la novela ‘La carne’, de Rosa Montero. El montaje parte de una idea de la actriz, que ha reunido un equipo de grandes profesionales de la escena en el que figuran los aragoneses Alberto Castrillo-Ferrer, en la dirección, Arantxa Ezquerro (diseño de vestuario) y David Angulo (espacio sonoro y música original).

Todo comenzó con un correo electrónico. Hace cuatro años, la actriz aragonesa Silvia de Pé acababa de leer la novela ‘La carne’, de la escritora Rosa Montero. En sus páginas descubrió el personaje de Josefina Aznárez, cuya historia le cautivó al instante. Quedó tan fascinada con aquel texto que decidió contactar con la autora para hacerle una proposición fuera de lo común. Encontró la dirección de ‘email’ de Montero en su página de Facebook y decidió enviarle una carta en la que le pedía la mano del personaje para llevar al teatro la historia de Josefina Aznárez.

«Ni corta ni perezosa, con ese ímpetu que me da a veces, le mandé aquel correo electrónico larguísimo pensando que, seguramente, no me respondería nunca. ¡Pero me escribió a las pocas horas! Le hizo mucha gracia y me contestó que por supuesto que me daba la mano del personaje, que le encantaba la idea y que me iba a poner en contacto con su agente literaria», recuerda De Pé.

El compromiso

Ya no había marcha atrás. «Si le había dicho todo aquello, tenía que cumplir. Le había pedido la mano del personaje y le había prometido que le iba a dar el mejor vestuario, el mejor escenario, la mejor dirección... todo lo mejor», rememora la actriz.

Se puso manos a la obra, nunca mejor dicho, y lo primero que hizo fue llamar al director y dramaturgo zaragozano Alberto Castrillo-Ferrer. «Somos amigos desde hace un montón de años y hemos trabajado juntos en numerosas ocasiones. Alberto es un motor, siempre está poniendo en marcha proyectos teatrales. Le conté lo que había hecho y me aconsejó que siguiera adelante», cuenta.

Desde un primer momento, De Pé contactó con el Teatro Español, ya que su intención era que el montaje se estrenase en «el mejor escenario». Pasó el tiempo, y no fue hasta que entró la dirección Natalia Menéndez, en septiembre de 2019, cuando la propuesta comenzó a tomar forma.

La actriz aragonesa pensó en la dramaturga Laila Ripoll para adaptar el texto de Rosa Montero y escribir la obra basada en el personaje de Aznárez. Ripoll aceptó encantada. «Me estaba diciendo todo el mundo que sí. Alberto también me respondió que, por supuesto, la dirigía. También hablé con Ana Tusell para la escenografía y, al final, Natalia Menéndez leyó el texto de la obra, le encantó y resolvió: “Vamos a coproducirlo”. No me lo podía creer, cuatro años después el proyecto iba a hacerse realidad. No puedo estar mejor acompañada con todas las personas que participan en esta aventura», añade.

El equipo se encuentra embarcado en el montaje de la obra que se estrenará el 12 de enero en la sala Margarita Xirgu del Teatro Español de Madrid. Los ensayos comenzarán en la última semana de octubre, si la evolución de la crisis sanitaria lo permite.

Mientras, el próximo 15 de agosto, De Pé volverá a tierras aragonesas con la obra ‘Los restos del naufragio’ (en Murillo de Gállego), estrenada con éxito el pasado diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza. Y el próximo 2 de septiembre, la intérprete retomará las representaciones de ‘El tiempo todo locura’, en el Teatro Galileo de Madrid, suspendidas por la pandemia en marzo.

Sola en el escenario

Rosa Montero compartió recientemente en sus redes sociales la noticia del estreno de ‘El caballero incierto’. «Está encantada con la obra, y ella es encantadora, –subraya De Pé–. Ha sido todo facilísimo desde el primer momento. Estoy un poco asustada, lo confieso. Tengo que hacerlo muy bien porque estoy sola en el escenario, pero con todo ese equipo que tengo alrededor y ese texto malo será que salga mal después de tantos años en esta profesión».

Hace más de dos décadas que la actriz aragonesa Silvia de Pé reside en Madrid. Desde entonces ha trabajado en numerosos montajes teatrales, series de televisión y filmes, como el último del director Javier Fesser, ‘Historias lamentables’, en el que también aparecen los aragoneses Laura Gómez-Lacueva, Jorge Asín, Gerald B. Fillmore y Alberto Castrillo-Ferrer. «Estamos cinco aragoneses en la película. Es maravilloso porque de hecho yo hago de hermana de Castrillo-Ferrer», comenta.

La historia de Josefina Aznárez, una joya escondida en 'La carne'

La novela ‘La carne’, de Rosa Montero, esconde un tesoro narrativo: la historia imaginaria de Josefina Aznárez, un personaje maldito, una invención desgarrada y dolorosa de la condición de ser mujer. Esa mujer bien podría ser Hildegarda de Bingen, María Lejárraga o George Sand.

Su destino se cruza un 3 de noviembre de 1893 con la explosión y posterior tragedia del vapor Cabo Machichaco, en Santander, cuya explosión causó centenares de muertos. Fue la mayor tragedia civil ocurrida en España en el siglo XIX. Laila Ripoll ha escrito un monólogo a partir de la historia del personaje creado por Montero, y que encarnará sobre el escenario Silvia de Pé. ‘El caballero incierto’ es un homenaje a todas las mujeres silenciadas y olvidadas, un obra que muestra su valentía y defiende su lugar en el mundo.

Alberto Castrillo-Ferrer dirige 'El caballero incierto' Archivo HA

El zaragozano Alberto Castrillo-Ferrer dirige el montaje que se estrenará en Madrid y que, posteriormente, también se estrenará en la capital aragonesa. «Es una iniciativa de Silvia. Ella ha elegido el equipo y ha ideado todo. Yo la he podido asesorar desde la experiencia de tener otras producciones, pero quien lo ha llevado adelante es ella», subraya el director de la obra.

«Laila Ripoll, que es una gran dramaturga y además tiene, humor y mucho profundidad en lo que hace, ha escrito un texto precioso que parte de ese personajes de Josefina Aznárez, que vive en Santander, nadie la quiere, pero sin embargo es una gran literata que tiene que inventarse el personaje de un caballero, Luis Freeman. Se disfraza de ese caballero y como tal vive el éxito entre las mujeres de alta sociedad de Santander, todas se quieren casar con él», explica Castrillo-Ferrer. Aznárez es una de esas mujeres ‘malditas’ que por su condición femenina no han podido desarrollar su trabajo en un momento dado.

«La obra va un poco más allá –señala el director–. Es muy curiosa, bonita y creo que va a ser una pequeña joya. En este momento, el público tiene ganas de ver historias un poco más fantasiosas que las terribles que estamos viendo cada día. A Rosa Montero le ha gustado mucho el texto que ha hecho Laila. Los materiales están ahí. Silvia es de las mejores actrices que conozco. La escenógrafa, Ana Tusell, con quien suele trabajar normalmente es excepcional. Laila Ripoll, Arantxa Ezquerro, David Angulo, Juan Gómez-Cornejo (iluminación)... es un equipo soñado. .