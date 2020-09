Gerald B. Fillmore: "Siempre quise irme a Los Ángeles, la cuestión era cuándo"

Lleva una temporada en España, pero su campo base está en Los Ángeles ¿Compagina trabajos a uno y otro lado del charco?

En la medida de lo posible. En el último año he tenido la suerte de poder venir a España y participar en proyectos increíbles, lo cual me hace muy feliz. Poder volver a tu país y subirte a las tablas del Centro Dramático Nacional o rodar con directores como Javier Fesser o Imanol Uribe es un privilegio.

¿Por qué decidió mudarse a EE. UU? ¿Hay realmente oportunidades en la meca del cine, más aún siendo bilingüe?

Sí a todo (risas). Los Ángeles vive de la industria del entretenimiento. Sin duda es una ciudad con muchas oportunidades pero también es muy competitiva. Todo el mundo está relacionado con el sector de un modo u otro. Desde el que te pone el café hasta tu casera. Personalmente, siempre quise irme allí. La cuestión era cuándo. Tengo arraigo cultural e idiomático con el país, mi padre es británico-americano y se crió en EE. UU.; y luego está el hecho de que Hollywood ha sido, históricamente, la meca del cine. Todos hemos crecido con las pelis y las series que se producen allí, es una factoría de sueños, pero también puede ser una ciudad muy solitaria… sobre todo para los españoles, que estamos acostumbrados a estar mucho en la calle y rodeados de gente todo el día.

¿Es más difícil abrirse camino allí?

Empezar una carrera en una nueva ciudad siempre es difícil, pero no fue más duro que empezar en Madrid, fue diferente. Me fui por varias razones, era una decisión que no quería prolongar en el tiempo. Mi mujer, que también es de Zaragoza, y yo queríamos empezar un proyecto familiar y sabíamos que si teníamos hijos en España el traslado iba a ser mucho más complicado. En realidad, fue ella el motor de la decisión. España estaba aún entonces en plena crisis y ella también quería desarrollarse profesionalmente y tener la experiencia de vivir en el extranjero.

Y a Zaragoza ¿tiene tiempo de venir? ¿Echa de menos a familiares y amigos?

Claro. Este año pasamos gran parte del confinamiento en Zaragoza. Vinimos porque tenía trabajo en Madrid apenas una semana antes de que se decretara el estado de alarma y decidimos confinarnos en Zaragoza para estar cerca de la familia. No podíamos vernos más que desde las ventanas, como todo el mundo, pero estar cerca nos dio mucha tranquilidad. Justo estaba grabando ‘Si levantaran la cabeza’ un ‘show’ de comedia, dirigido por Jorge Blas, que he escrito junto a Miguel Ángel Aijón para Aragon TV. Ahora, con el coronavirus, está parado, como tantos otros proyectos, y estamos a la espera. Ojalá lo emitan pronto, tiene un reparto repleto de talento aragonés: Itziar Miranda, Silvia de Pé, Salomé Jiménez y Francho Aijón, mi socio en la compañía The Sinflow. Con él siempre estoy desarrollando proyectos.

En su faceta como guionista, ¿cómo llegó a la serie ‘Pequeñas coincidencias’?

Comencé a trabajar con Javier Veiga en ‘Gym Tony’. Tras la primera temporada me fui a Los Ángeles, pero continué escribiendo en la serie hasta el final. Después me llamó para un par de episodios de la primera temporada de ‘Pequeñas coincidencias’ y ya en la segunda escribí la serie con él, Cristina Pons y Antonio Muñoz de Mesa. No podría estar más contento con el resultado. El equipo es estupendo y Veiga es un escritor fantástico. He aprendido mucho tanto de él como de mis compañeros. La tercera temporada la hemos hecho por Zoom por culpa de la covid. Los cuatro desarrollamos la historia juntos, y con la escritura del guión, depende del episodio. Esta temporada, por ejemplo, yo he escrito seis capítulos con Javier. Está funcionando muy bien, es la primera producción española de Amazon Prime y ha tenido una gran acogida a nivel internacional. NBC ya ha comprado los derechos y está rodando su versión americana en Los Ángeles.

¿Tendremos la oportunidad de verle delante de la cámara en algún episodio?

Sí, en la nueva temporada. Este verano se han juntado las ‘pequeñas coincidencias’ y he podido participar como actor en varios episodios junto a Javier Veiga y Marta Hazas. Además, esta tercera entrega depara una incorporación nueva al reparto, de la que aún no puedo contar nada, pero que me hace muy feliz.

Hablando de plataformas de contenidos, también hace doblaje para Netflix…

En Los Ángeles he doblado algunas series como ‘Fariña’ o ‘La catedral del mar’. Las plataformas lo han cambiado todo y las producciones que ahora se ruedan en España ya no están dirigidas exclusivamente al público del país, se ven en todo el mundo. Netflix está doblando al inglés series españolas para Estados Unidos, pero quieren conservar la esencia lo máximo posible, así que piden doblar a los personajes en inglés, pero con acento español.

"’Tequila Re-Pasado’ es una comedia de viajes en el tiempo. Sony International Pictures se interesó en el proyecto y en 2021 comienza a rodarse con Omar Chaparro"

Y en teatro, ¿qué es lo último que ha interpretado sobre las tablas?

‘Firmado Lejárraga’, en el Centro Dramático Nacional, el pasado diciembre en Madrid. La obra está dirigida por el gran Miguel Ángel Lamata, que hizo una puesta en escena brutal, con Eduardo Noriega, Miguel Ángel Muñoz, Jorge Usón, Alfredo Noval y Cristina Gallego como María Lejárraga. Una de las mejores experiencias profesionales y personales de mi vida. Una obra brillante, emocionante… una delicia de justicia poética escrita por la genial Vanessa Montfort y que fue finalista a los Premios Max. En Miami estrené a principios de año una microcomedia y en Los Ángeles, en un par de festivales: el Hollywood Short and Sweet y en el Brisk Festival (en este último ganó el premio del jurado al mejor actor).

Sony va a producir ‘Tequila Re-Pasado’ un filme de María Ripoll con guión suyo...

Es el primer largometraje que escribo desde que rodé ‘Fasces’ en Zaragoza, allá por 2005. Lo escribí junto a mi compañero Judd Pillot. Sony International Pictures se interesó en el proyecto, lo compraron y en ‘Deadline Hollywood’ ya han anunciado que en 2021 comienza a rodarse con Omar Chaparro de ‘prota’. Es una comedia de viajes en el tiempo. Estamos muy contentos por cómo se está desarrollando todo.

¿En qué próximos trabajos le veremos?

En diciembre, en ‘Historias lamentables’ de Javier Fesser, una peli en la que hay mucho talento aragonés, y en 2021 en ‘Pequeñas coincidencias’ (Amazon Prime) y en ‘Reyes de la noche’ (Movistar+). Estamos finalizando el rodaje ahora. Es una comedia dramática ambientada en el mundo del periodismo deportivo entre finales de los ochenta y principios de los noventa. Está creada y escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que también dirige junto a Carlos Therón. Son un equipo increíble. Y el reparto igual: Javier Gutierrez, Miki Esaparbe, Alberto San Juan… estoy feliz. En la serie interpreto a un cómico de la radio. También estoy grabando un cortometraje con Vanesa Romero, dirigido por Julian Candón y en unos meses, si la pandemia lo permite, iré a Colombia a rodar el nuevo proyecto de Imanol Uribe.