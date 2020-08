Marisol Aznar: "Mi padre tocaba a la guitarra tangos, boleros o jotas y así empecé a cantar yo"

Estamos en pleno verano. ¿Cómo fueron los suyos?

Muy bonitos. Los pasé desde los 8 o 10 años en casa de mis tíos en Ambel, en le Moncayo. De allí es mi madre, Visitación.

¿Qué pasaba?

Pasaba todo. Te abrías al mundo. Era como un despertar interminable. Ibas por la acequia, y era como una aventura. Salías a las huertas, a los campos, que aquí son extraordinarios: verdes, bellos, con caminos que van y vienen, repletos de bodegas de vino. Ibas con las amigas, con toda la libertad del mundo. Apenas parabas en la casa de mis tíos.

¿No tenían casa ustedes?

No. Lo pasábamos de miedo. En la plaza, en las eras. Recuerdo que entonces había un pastor que salía a los campos con muchas cabras, volvía de noche y las cabras de cada vecino se iban a solas y llamaban a la puerta de sus amos.

¿Qué más hacían?

Aquel fue el tiempo de los primeras trastadas, los primeros cigarros, los primeros amores, supongo que los primeros besos.

¿Supone? Eso no se olvida.

Te enamorabas perdidamente con toda la inocencia del mundo. Y esperabas al verano siguiente para ver al chico del que te habías prendado… Nos reuníamos a cualquier hora junto al pilar, a la entrada del pueblo, y allí se hablaba de todo.

¿Qué aprendió allí?

Aprendías a contar y a escuchar. Prestabas mucha atención a las conversaciones ajenas, a los cuchicheos. Todos queríamos saber.

¿Nació ahí la actriz que es?

En cierto modo sí. Pero yo siempre he sido muy actriz. Siempre me ha llamado el mundo del espectáculo. Lo viví en casa. Mi padre, Ignacio, tocaba la guitarra, acompañaba las jotas, pero también los tangos, los boleros. Siempre tenía la guitarra cerca y estaba dispuesto a rasgar sus cuerdas. Y yo me sumaba. Le debo mucho.

¿Cantaba jotas en Ambel?

¡No se lo va a creer! Desde luego. Mis tíos tenían la casa en la calle del Bolo, y enfrente vivía un señor mayor, Martín, y siempre me pedía que le cantase jotas. Y lo hacía. Desde mi ventana a la suya. Podíamos decir que la artista que soy tuvo allí su embrión.

Siempre ha sido polvorilla, vivaz, con ganas de decir cosas.

En el escenario me transformo. Me ha pasado desde muy joven. Recuerdo que siempre he tenido una gran memoria: me aprendía las canciones y los textos de memoria con mucha facilidad. He aprendido muchas canciones tras escucharlas solo una vez, de géneros muy distintos. En la escena, soy disfrutona.

Siempre ha enredado mucho: el grupo Hécate, los McClown..

Sí y de las cosas más bonitas que me han pasado es que he hecho casi toda mi carrera con compañeros que ya estaban en esas formaciones. O en la Escuela Municipal de Teatro. El hecho de ser actriz, antes de dar el salto a mi propia compañía, me permitió trabajar con el Teatro de la Estación, Tranvía Teatro y con Pilar Laveaga en la Ribera...

Un día, con un bagaje importante en la escena, hizo una prueba para ‘Que viene el lobo’, de Antena Aragón, y salió bien.

En realidad, tenía la sensación de que hacía lo posible e imposible para no llegar, pero llegué y me vio Félix Zapatero, y también Javier Coronas y Luis Larrodera, y les gusté. Y me ficharon para ser la reportera dicharachera e imprevisible, de calle, de aquella emisión de noche.

Y lleva ahí, casi media vida.

Trabajamos mucho. Hemos ido asumiendo diversas responsabilidades. Ahora los guiones, con diversas ayudas de los compañeros, los hacemos Samuel Zapatero, Jorge Asín, que es como mi pareja de hecho de escena, y yo.

¿Marisol Aznar, también María Jesús Gálvez y Mari Ramona, sabe quién es? ¿Actriz, cantante, guionista, humorista, letrista?

Supongo que de todo un poco. Y he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Hay cosas que nunca pensé que iba a hacer. Pero creo que soy esencialmente actriz. Me gusta dar vida a los personajes, desdoblarme. Todo lo demás viene por añadidura. Estás ahí, tienes una cierta facilidad, te gusta el humor…, y ¡zas!, te implicas.

¿Cómo se organiza los veranos?

Solemos tener vacaciones en julio con mi compañero David Angulo, que es el auténtico músico de la casa, y nuestras hijas Inés y Laura, a las que les apasiona actuar y cantar. A las dos. En agosto tenemos bolos, y aprovechamos para hacer los guiones y preparar y ultimar las obras que vamos a representar en el Pilar con Jorge Asín y otros compañeros. Y luego ya nos metemos en el torbellino de las emisiones de ‘Oregón Televisión’.

Este año, por cierto, han dado el salto a todo el país.

Sí. Y nos hace mucha ilusión. Es algo que no hemos buscado, lo ha conseguido Aragón Televisión.

¿Cómo define su humor? Está claro que ustedes vienen de Paco Martínez, de Esteso, de la somardería popular...

Sí, de todo ello, pero también de otras estéticas: Tricicle, Monty Phyton, Les Luthiers. Le damos nuestro sello. Nos sentimos muy aragoneses y le damos una vuelta de tuerca al tópico. Si provocas una sonrisa es como si abrieses la puerta de la felicidad. Y, además, nos gusta el lenguaje, el sonido, el acento. Todo eso es decisivo en nuestro trabajo, claro. Con todo ello, con la ironía, con un afirmar negando, con el decir una cosa a través de su contraria, con la seriedad que da risa, con todo eso queremos comunicar.

¿Qué es lo más bonito de este oficio?

La cantidad de gente que te siente de la familia y que te dice que la has aliviado de un bache grave, de una ruptura o en una enfermedad tremenda, y que le has devuelto las ganas de vivir y, sobre todo, de reír.