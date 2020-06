David Angulo y Marisol Aznar: "Los niños nos han dado una lección a los adultos"

¿Cómo recibieron el estado de alarma, qué pensaron?

MARISOL: En ese momento no pensé mucho, me parecía todo una realidad ajena a la mía, como si fuera una novela. Luego poco a poco fui tomando conciencia.

DAVID: Creo que a todos ‘nos pilló desprevenidos’ como digo en mí canción, muchos pensábamos que no había que alarmarse tanto, que por qué tanto pánico si era como una gripe, pero, claro, no era así, aún no lo sabíamos…

¿Recuerdan los primeros diálogos en torno a lo que estaba pasando, cómo lo vivían, qué se decían el uno al otro?

M. Vuelvo a insistir, había mucho de irrealidad y desconcierto, cada día que pasaba iba siendo mas consciente y te ibas preocupando mas.

D. Sobre todo cuando empezamos a ver como se suspendían todos los eventos, conciertos, estrenos, y la incertidumbre iba creciendo cada vez mas.

M: Entre nosotros nos intentábamos tranquilizar el uno al otro

D: ...e intentar ser positivos y adaptarnos a lo que se nos venía encima.

¿Qué interrumpió en la vida de cada uno la pandemia? Hacen muchas cosas en común, pero también por separado…

M: Interrrumpió todos los procesos de trabajo del programa, futuros proyectos de creación, bolos ya programados y cerrados, interrumpió viajes que teníamos previstos con nuestra familia…

D: También entrar a estudio para la grabación definitiva de mi nuevo disco, que íbamos a empezar en mayo y que hemos tenido que posponer. E interrumpió nuestra vida social, con amigos y familia, que ha sido de las peores cosas de esta pesadilla.

Marisol y David con los compañeros de 'Oregón' imitando al Consorcio. Archivo Angulo/Aznar.

Viven con sus dos hijas. ¿Cómo se les cuenta esto? ¿Qué les agobiaba más, la falta de libertad, el miedo, la perplejidad, la psicosis inicial?

M: Estaba tan presente en todo, en los medios de comunicación, que ellas eran perfectamente conscientes, y en cuanto a vivirlo, lo hemos hecho estupendamente en nuestro caso porque para ellas ha sido un regalo estar juntos tanto tiempo y esa parte ha sido muy feliz.

D: Creo que al principio nos agobiaba la psicosis de la gente en general, los desabastecimientos de los supermercados y ese pánico generalizado, parecía que estábamos viviendo una película de estas de catástrofes. La verdad es que tenemos suerte de lo bien que nuestras hijas (y creo que la mayoría de los niños) se han adaptado a esta situación y lo fácil que nos lo han hecho.

M. Los niños nos han dado una lección a todos los adultos con su capacidad de aceptación y adaptación.

¿Cuál ha sido su relación con las noticias, con las redes?

D. Muy intensa, sobre todo los primeros días, en los que estábamos totalmente conectados y recibiendo cada dato, cada noticia, cada opinión…

M: Poco a poco hemos ido desconectando más. En cuanto a las redes ha habido mucha conexión cultural y social y eso ha estado muy bien, hicimos conciertos 'online', hemos publicado cosas, hemos hablado mucho por videollamada, conexiones en directo del Oregón…

D: …canciones hechas desde casa y grabadas compartidas con grandes artistas como Arrazola, Satur Rodríguez, Chabi Benedé o Richi Martínez.

M: Hemos usado las redes en positivo, porque ha habido mucha negatividad también y de esa hemos preferido evadirnos.

¿Qué les sugería el ritual de las ocho: los aplausos, la gente en las ventanas?

M: A mi me emocionaba mucho.

D: Los primeros días fueron conmovedores, era una sensación impresionante.

M: Era como encontrar algo bello entre tanta noticia terrible, la gente bailaba, aplaudía y sonreía.

D: Y sobre todo, nos sentíamos todos muy acompañados y viviendo las mismas cosas, fueras quien fueras.

M: Muy identificados los unos con los otros.

David Angulo y Marisol Aznar con sus hijas en el estreno de 'Nerón' en Mérida. Archivo Angulo/Aznar.

¿Han ido cambiando de parecer a medida que avanzaba la crisis sobre la gestión del Gobierno, sobre las ruedas de prensas, sobre los sucesivos estados de alarma? ¿Qué les parece la gestión de la pandemia?

M: Yo creo que habrá habido errores pero cualquiera en esa situación los habría cometido, no hay un manual de instrucciones para tal acontecimiento.

D: A mí me parece penoso como alguna parte de la clase política está reaccionando en estos últimos tiempos en vez de estar unidos y apoyando como pasa en otros países como nuestro vecino Portugal.

M: Se ha perdido la educación, se ha machacado, calumniado, insultado, es un espectáculo lamentable que da mucha tristeza.

D: Parece que a pesar de lo que ha pasado no hemos aprendido algunas cosas.

¿Qué ha supuesto para el proyecto ‘Oregón TV’ este parón?

M: Afortunadamente, ‘Oregón’ no ha parado, hemos seguido desde casa y puede que hayamos conseguido estrechar mas lazos de emoción y comunión con nuestro público.

D: Se nos ha conocido desde otro punto de vista mas personal, y en el caso de los musicales, hemos ido a la esencia, (guitarra + voz + las letras de Marisol), y ha funcionado estupendamente, con fenómenos virales como nuestra canción de Pimpinela o como ’Soy de Oregón’ y como nuestros espectadores se volcaron y la hicieron suya y la cantaron desde sus casas.

¿Cómo se hace humor o sátira de una situación así? ¿En qué consiste, en realidad, ser cómicos?

M: Buscando la manera de distraer y buscando emociones comunes que no sean dolorosas, y que nos permitan reírnos de nosotros mismos.

D: La verdad es que Marisol, Jorge Asín y Samuel Zapatero (guionistas del programa de Aragón Televisión) tienen una capacidad increíble de acertar en este sentido, siempre dan en el clavo. La gente ha agradecido muchísimo nuestra labor en estos días difíciles y nos han hecho llegar su cariño a través de las redes.

Esas canciones que hacen, esos juegos burlescos y humorísticos, ¿es una apuesta sobre seguro, con despiporre puro y duro, o se apuntan a la memoria colectiva, a la banda sonora que todos tenemos en nuestra cabeza?

M: Las dos cosas, trabajas sobre la memoria colectiva para hacer un humor que la gente sienta como suyo y por otro lado está el despiporre y la diversión, eso es fundamental.

D: Y unido a la esencia despiporrante, está nuestro gusto por hacerlo todo con calidad e imitar los modelos con la mayor verdad posible.

David Angulo y Marisol Aznar en un evento de Zaragoza Activa. Archivo Angulo/Aznar.

David es el hombre orquesta. El músico, el vocalista, el arreglista. Marisol la letrista, la poeta. ¿Cómo es la relación, hay peleas, desencuentros?

D: Si, todos los días discutiendo, no puedo mas!!!!!! (Ja, ja, ja, es broma)

Pues la verdad, es que cada uno nos admiramos y respetamos en nuestro terreno y suele haber poco rifirrafe.

M: Alguna vez no estamos de acuerdo sobre algún detalle, pero enseguida nos entendemos y si hay que ceder se cede.

-¿Se hace más agobiante pasar 60 días en casa, sin salir, con la pareja, que también es tan artista o más que tú?

M: Al revés, ser artistas nos ha ayudado a expresarnos por las redes, y eso ha sido una distracción y comunicación con los demás hemos unido

¿Cómo se logra que este tiempo no sea un tiempo perdido, cómo lo han logrado?

D: Pues como te hemos contado antes, sin parar de hacer cosas, de reinventarnos, de crear, de escribir, de leer, de escuchar música, de componer, de estar con nuestras hijas, de intentar hacerles la vida más divertida y feliz y de disfrutar con ellas…

M: Para mí, sobre todo, estar con mis hijas es un tiempo ganado, no perdido. Además, he podido disfrutar de mi casa, de mi pareja, de libros, de series, no tantas como hubiera querido porque hay que repartir el tiempo con las peques. En todo caso, esto que decimos es porque hemos sido afortunados y hemos estado bien de salud que es lo más importante.

¿Qué cosas han hecho, en reclusión, que ni se habían imaginado?¿Han vuelto obsesiones, fantasmas, hobbies, gustos de antaño, revelaciones…?

M: Deporte, ja, ja, ja.

D: Ja, ja, ja, pues si, le hemos dado a la gimnasia o al yoga todos los días.

M: Así que oye, eso que nos llevamos por delante, salimos más mazados de todo esto.

D: Ja, ja, ja, si, mazadísimos…

¿Qué interpretaciones les sugiere a un hecho así, en términos de vulnerabilidad del ser humano? ¿Revela que la vida es mucho más inestable de lo que nos parecía y que pende un hilo misterioso que puede quebrarse en cualquier momento?

M: Yo creo que nos da una gran lección, porque el ser humano se cree invencible y piensa que puede hacer lo que quiera y todo esto te demuestra nuestra fragilidad. Por otro lado, está muy bien que así sea, que apreciemos lo que tenemos y lo cuidemos, que no pensemos tanto en el futuro, vivamos intensamente el presente y agradezcamos todo lo que tenemos.

D: Ha sido un tiempo para reencontrarnos con lo realmente importante, espero que mucha gente haya tomado conciencia de esto.

Ya han vuelto a grabar. A ensayar. ¿Qué les espera en el futuro? ¿Qué normalidad es la que desean?

M: Hemos vuelto a redactar guiones y grabar con la nueva normalidad. En cuanto a la normalidad que espero, deseo que sea la normalidad de siempre, con alguna mejora, si puede ser, que todo esto suponga una reflexión sobre lo importante como la sanidad publica, el apoyo a la ciencia y la tecnología, la justicia social, y por favor, también la cultura.

D: Bien dicho!! Y quiero felicitar a mis compañeros y compañeras de ‘Oregón’ por el buen trabajo que están haciendo en estas grabaciones de ‘la nueva normalidad’ cumpliendo las normas de seguridad y salvando todas las complejidades que ello conlleva.

¿Qué nos espera a todos?

D: Vaya preguntita para acabar, eh...

M: Mientras estemos aquí…, la vida sigue, así que disfrutemos lo que podamos.

D: Vayamos al lado positivo de las cosas, si no mal camino. Aparte, tarde o temprano llegará la vacuna que todo el mundo estamos esperando y todo irá a mejor.