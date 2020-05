Vermús, meriendas, cócteles o menús completos: 10 ideas de 'take away' en Zaragoza

Estos días no hay por qué renunciar al sabor de los bares y restaurantes. Muchos de la capital aragonesa se están apuntando a la experiencia del "listo para llevar". La oferta es variada: hay desde menús del día, meriendas, aperitivos y hasta cócteles.

​DESAYUNOS Y MERIENDAS



DOÑA HIPÓLITA

A punto de reabrir su terraza, la cafetería de la plaza de San Felipe ofrece un servicio de menús dulces para llevar o recibir a domicilio. Por 11.50, se incluye un batido, un bagel y una ración de sus famosas tartas. Para dos, el precio es de 21.00 euros. Se puede encargar a través de su recién renovada web (ww.dhipolita.com).

Una tarta de Doña Hipólita. Doña Hipólita

ELIO Y COCO

Es una de las novedades de la ruta de los amantes del café. Estos expertos en café de especialidad, a la espera de reabrir su local de la calle de San Lorenzo, ofrecen tartas y cafés para llevar, pero también lo que han venido en llamar 'Cajita Elio'. Por 24 euros, ofrece 2 'cookies', un 'cinnamon roll', un donut, una porción de tarta, un brioche de pollo, otro de salmón a demás de café o té (en monodosis para hacer en casa). Los encargos pueden hacerse por teléfono en el 608 819 654

MENÚS DEL DÍA

La experiencia de un menú cerrado y bien de precio se traslada también a los hogares.

CASA DE CASTILLA Y LEÓN

Fieles a su línea habitual de comida casera y sencilla, la Casa de Castilla y León (calle Heroísmo, 3) ofrece un menú para encargar y recoger en el local por 9.50 que incluye primer plato, segundo, postre, pan y bebida. En el menú, desde caracoles a pisto.

MONTAL

Este clásico restaurante de Zaragoza, que ya ha reabierto la terraza, lleva toda la vida ofreciendo comida para llevar. Ahora, con más motivo y en su página web, ofrecen también la posibilidad de llevarla a domicilio. Ofrecen menú del día cerrado, al precio de 9.90. Se pueden consultar semanalmente y cada día cambia. El del jueves, 21 de mayo, por ejemplo, consta de garbanzos con longaniza, salón en salsa de eneldo y manzana asada. El pedido se puede hacer por teléfono y 'on line' y se exige un mínimo de dos. Y a partir de 50 euros, el envío es gratis.

A LA CARTA

En los últimos tiempos se han producido interesantes incorporaciones en este sentido.

UASABI

El restaurante del Tubo acaba de expendirse con otro gran local en Cesáreo Alierta. Además, las circunstancias han acelerado su salto al serivicio a domicilio. Toda su carta especializada en cocina nikkei, que mezcla los sabores de Perú y Japón está disponible 'on line'

Uno de los postres del Birolla 4. Heraldo.es

BIROLLA 4

El local de la calle Blasón Aragonés se lanza al 'take away' con una carta que ofrece desde grande homenajes, como chuleta de vaca o paletilla de ternasco, a sabrosos bocatas, como el de pastrami o el de panceta a baja temperatura. No se olvida de las raciones para compartir (ensaladas, puntalette o papas bravas) ni del dulce. Los pedidos se hacen por Whatsapp en el 615 852 675.

En cajas como esta se presentan los pedidos de Distrito México. Heraldo.es

Instrucciones para montar un burrito en casa de Distrito México, con ilustraciones de Rebeca Zarza. Heraldo.es

DISTRITO MÉXICO

Este mismo miércoles inauguran su servicio para llevar a casa. El restaurante mexicano ofrece la posibilidad de llevar hasta cada casa una pequeña embajada de México. En www.distritomexicozgz.com se pueden encargar desde burritos a cócteles. Los pedidos van envueltos en cajas con diseños de la ilustradora zaragozana Rebeca Zarza e incluyen instrucciones para montar algunos de los platos y que puedan ser consumidos en las mejores condiciones.

Un cóctel. Oliver Duch

Cócteles

UMALAS

¿Que un cóctel no es lo mismo en casa? Sujétame el cubata. El bar Umalas, especializado en mezclas, ofrece un servicio de 'packs' para llevar a casa y preparse un buen combinado.

Hay cajas desde los 10 a los 15 euros. La opción más barata, por ejemplo, es para hacerse una pomoda, el popular cóctel balear. Incluye 2 botellas de 5 centilitros de gin Xoriger, dos refrescos de limón, un limón y dos vasos de pomada. Uno de 12, por ejemplo, permite hacerse un negroni. En los de 15, se incluyen ginebras premium con tónica, flores de hibiscus y las copas adecuadas.

APERITIVOS

Uno de los 'packs' de aperitivo del bar Gilda. Gilda

GILDA

El bar Gilda de la calle de San Pablo, especializado en vinagrillos, abre sus puertas en la web. Ofrece cuatro menús de aperitivo, a 10, 20 y 30 euros. En los de 30, llamados Yuri y Huete, se ofrecen un litro a elegir de vermú, limonada casera o Frixen cola. Para comer: bombas de oliva con queso, gildas picantes, jamón o chorizo batido, bolsas de patatas chips... Además de un pan especial.

El menú de 20 euros, Beratón, lleva un litro vermú Gilders, un litro de 'limoná' de la abuela o cuatro Frixen Cola. Para comer: dos 'guardias civiles', cuatro gildas picantes, dos gildas picantes y dos bombas de tomate seco, mozzarella y cebolleta. El menú de 10, el Gílder, lleva dos cervezas o dos refrescos de cola, humus de mejillón y garbanzo y pan untar.

CASA UNAI

Casa Unai es uno de esos locales de Zaragoza en los que toca apretarse. Pero ahora se puede disfrutar de su cocina con toda la comidad del hogar a través de sus pedidos a través del WhatsApp (651 490 231) o en el local de la calle Luis del Valle. Hay bocadillos, raciones de jamón cortadas a cuchillo, croquetas, huevos rellenos, ensaladas y delicias a la plancha como calamares, brochetas o morcilla.