"Seguiré escribiendo porque quiero más vidas". 15 autores aragoneses explican su oficio

Quince autores aragoneses, o vinculados con Aragón, explican en este virtual Día del Libro las motivaciones de su escritura y eligen y recomiendan uno de sus títulos. Ellos son, por orden alfabético: Francisco Javier Aguirre, Ana Alcolea, Margarita Barbáchano, Miguel Carcasona, Nacho Escuín, Patricia Esteban Erlés, Julio Gracia, Magdalena Lasala, Miguel Mena, Daniel Nesquens, Begoña Oro, Miguel Pardeza, Ana Puyol, Trinidad Ruiz Marcellán y Javier Sebastián. Desde Heraldo.es les hemos formulado dos peticiones o preguntas, siempre con un enfoque libre y con una extensión breve, alrededor de 500 caracteres, entre 70 y 100 palabras. Para la mayoría han sido suficientes.

1. ¿Podría explicarnos su poética personal: por qué se escribe, cómo lo hace, qué quiere contar?

2. ¿Qué libro suyo nos recomendaría para este Día del Libro tan insólito?

Estas son las respuestas.

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE

1. Escribo sin someterme a fórmula, moda, ni condición alguna. Intento equilibrar mi interés personal con los de editores y libreros, para mantener su negocio. Algunos de mis textos nunca verán la luz, pero me han proporcionado una gran satisfacción íntima.

2. Recomiendo mi novela testimonial ‘El último infierno de Juan V’. Quien desee conocer mi trayectoria editorial y literaria, puede solicitar ‘Evocación’, un libro pensado para regalar, no para mercar, al mail rioja4455@gmail.com. Se lo enviaré en PDF.

ANA ALCOLEA

1. Escribo para aprender de mi misma cosas que no se. Para ser un poco mas libre. Y sobre todo para entablar lazos invisibles con desconocidos con los que tejo mis historias a traves de las palabras y de las proyecciones que ellos y yo lanzamos sobre ellas.

2. Mi libro mas personal hasta ahora es 'Postales Coloreadas', en la editorial Contraseña, con cubierta de Alberto Gamon. Ahi tejo una historia familiar basada en recuerdos de mi abuela materna, reales y ficticios, como la vida misma. Puro espejo.

MARGARITA BARBÁCHANO

1. Se escribe por necesidad creativa, se escribe para contar historias, se escribe para explorar el género humano y sus contradicciones. Se escribe por oficio.

2. Me resulta obligado recomendar mi último libro 'Las imperfectas' (Los Libros del Gato Negro) ya editado pero todavía confinado, por donde circulan personajes femeninos cargados de defectos, que las hacen más humanas, atractivas y también más peligrosas porque se la juegan persiguiendo sus deseos, sueños, ambiciones o venganzas"

MIGUEL CARCASONA

1. La Literatura es necesidad, instinto creativo. Interpretación del mundo y/o mi mundo ¿Afán inconsciente de perpetuarme? El placer de leer a los maestros. El poder hipnótico de la palabra. El ritmo –no confundir con la floritura– como cauce por donde fluye el contenido. Todo lo demás, el miedo de ver al rey desnudo.

2. 'Hannibaal' (Pregunta)., Al final de su vida, Hannibaal se pregunta “¿Quién fui yo?” Nómada por todo el Mediterráneo -vivió pocos años en Cártago- cuenta su versión con la intensidad de su carácter y su época.

NACHO ESCUÍN

1. Poética. Creo que escribo para sentirme vivo, quizá lo hago también para vaciarme y después reconstruirme tras leer lo que he escrito. Me gustan los versos de Pere Rovira: “has escrito porque temes morir, para ser libre, por odio, por dinero y por orgullo”. Añadiría que también lo hago por amor.

2. Recomendaciones. Dado que son los últimos libros publicados quiero recomendar 'La mala raza' (Bala Perdida, 2019), un poemario vital y realista, con una mirada autocrítica pero también divertida de lo vivido a estas alturas de la vida y en una edición muy cuidada por una editorial con la que voy a publicar de nuevo en 2020, y 'La dama en llamas' (Libros del gato negro, 2019), un álbum ilustrado precioso que han soñado David Guirao y Marina Heredia.

PATRICIA ESTEBAN ERLÉS

1. Escribes porque el tiempo que le dedicas a esa rareza es el más denso, el más útil, el que más felicidad te produce de todos los tiempos de que dispones. Escribes en voz baja, con subtítulos, como si lloraras o estuvieras a punto de morir. No te cansas de escribir, nunca es bastante, nunca terminas de contarlo todo.

2. Recomiendo 'Manderley en venta y otros relatos' (Páginas de Espuma) en estos días de prisión domiciliaria porque el hilo conductor de cada historias son las casas, todo lo que (nos) puede ocurrir en ellas.

Patricia Esteban Erlés: "Escribes en voz baja, con subtítulos, como si lloraras o estuvieras a punto de morir. No te cansas de escribir, nunca es bastante, nunca terminas de contarlo todo"

JULIO GRACIA LANA

1. Escribir es aprender. Lo que busco como historiador es desentrañar los acontecimientos que marcaron una época. El arte nos muestra cómo hemos sido y qué opciones tenemos para nuestro presente.

2. ¿Por qué ya no hay publicaciones como 'El Víbora en los quioscos'? Es una pregunta a la que trato de responder en 'Las revistas como escuela de vida. Diálogos sobre el cómic adulto (1985-2005)' (Eolas). Lo mejor es lo mucho que he aprendido de los entrevistados. Y las enseñanzas que continúo extrayendo.

MAGDALENA LASALA

1. Escribo para ser yo. En mi creación vivo mi verdad. En las múltiples posibilidades de la palabra me encuentro y hallo la única respuesta a todas las búsquedas.

2. Este Día del Libro distinto e inolvidable, os propongo mi novela histórica 'Jimena', reeditada por Pregunta Editorial en este abril de 2020. En ella descubriréis a la auténtica Jimena Díaz, una de las mujeres más notables y ocultas de nuestra Alta Edad Media, casada con El Cid y que fue testigo de los grandes acontecimientos del siglo XI.

Firmas en la Feria del Libro de Zaragoza, que ha sido retrasada al otoño. José Miguel Marco.

MIGUEL MENA

1. Escribo porque me divierte, porque me ayuda a pasar el tiempo y a entender la vida, porque hay asuntos que suscitan mi curiosidad y deseo indagar sobre ellos, porque me gusta leer y porque disfruto contando historias en cualquier formato, ya sea por escrito o en la radio.

2. Mi último libro es 'Canciones tristes que te alegran el día' (Pregunta). Recoge veinte relatos reales y cincuenta fotos que los complementan. Hay indagaciones periodísticas, textos autobiográficos y reflexiones sobre las cosas de la vida.

DANIEL NESQUENS

1. “Escribo para ser feliz. Escribo para saber cómo escribo. Escribo para que se me publique. Escribo para ser visible. Escribo para despertarme cada día en un lugar diferente. Escribo para mentir. Escribo porque cuando escribo no vivo. Escribo porque me lo piden. Escribo porque en mi escritura sólo mando yo. Escribo como el cultivador de champiñones: con los pies enterrados en mierda…”, decía Félix Romeo. Lo suscribo. Y añado: Escribo porque me da la gana.

2. Recomiendo: 'Dieciséis cuentos y tres tigres' (Anaya). Mis últimos 20 años en apenas 100 páginas.

BEGOÑA ORO

1. Escribo, especialmente para niños, con alma de payasa, o sea, desde el respeto y la certeza de que un niño puede sentir la pena más honda pero la convicción de que las palabras pueden aliviarla. Me hace feliz hacer reír a mis lectores.

2. Lo he intento con mis 'Misterios a domicilio', con la ardilla Rasi, con mis colecciones de cuentos para los más pequeños, y más recientemente, justo dos días antes del confinamiento, con la nueva colección de 'Julia & Paco'. ¡Ahora que lo pienso! ¡Julia y Paco son dos fantásticos libreros de Zaragoza! Seguro que lo tenía en el subconsciente.

MIGUEL PARDEZA

1. Supongo que, por resumir mucho, se escribe por tres razones probables: porque hay algo que contar, por narcisismo o por expiación. Pero en mi caso me quedo con Baroja: por pasar el rato. Aparte, la escritura se ajusta a mi carácter, que tiende a la soledad, a la introspección. Escribo con paciencia, según el día, y corrigiendo mucho.

2. Recomiendo ‘Angelópolis’ (Renacimiento). Quiero contar cualquier tema que se adentre en el corazón del hombre hombre, en sus miedos y dudas. Dicho esto, soy de los que suscriben aquello de que son los que lo eligen a uno y no al revés. ‘Angelópolis’, la novela que acabo de publicar, me ha elegido a mí.

ANA PUYOL LOSCERTALES

1y 2. Man Ray cultivó la expresión teórica, gráfica, plástica, fotográfica o fílmica, generando un concepto de la imagen impulsor de una revolución estética trascendente. Su cultura familiar rusa, judíos llegados a una Norteamérica mecanizada, y su formación artística e ideológica anarquista en el Ferrer Center neoyorquino, se prolongaron en la colonia de Ridgefield y el entorno de Stieglitz, siendo el germen primigenio del Dadá. En ‘Man Ray: luces, cámara, revolución’ (PUZ) ofrece las claves para leer su producción integral bajo una visión sinóptica.

TRINIDAD RUIZ MARCELLÁN

1. Escribo por necesidad, por un impulso inevitable de traducir en palabras el latido de mi mundo en la Tierra. Escribo desde el silencio y la soledad, tan necesarios, para poder escuchar el sonido natural del Bosque y la mirada del Planeta. Contar, desde un viaje interior, -de ida y vuelta- el descubrimiento del ‘Locus Amoenus’ o Paraíso, para quedarse a vivir, en el Bosque Natural del Moncayo, donde vivo.

2. Recomiendo ‘Una carta de amor como un disparo. Moncayo Moncayo’ (Olifane). Es un intento de reivindicación del género epistolar, de una paradoja con disparo de palabras, siendo el amor su única violencia digna. Desfilan por sus páginas hasta 40 clases de árboles en diálogo con la poeta desde la reflexión y la existencia de la memoria. El silencio ensordecedor de una carta de amor desde el Bosque del Moncayo identifica a la mujer con el árbol.

JAVIER SEBASTIÁN

1. Escribo porque me gustaría vivir más de una vida. Ser otro, además del que soy. Vivir en varios sitios distintos a la vez. Hacer cosas para las que no tengo aptitudes. Sustituirme a mí mismo. Ponerme en el lugar del otro, comprender sus razones. Incluso no entenderlas.

2. Por eso escribí 'El escapista' (Alianza), cuya presentación tuve que cancelar el mismo día en que empezó a desmoronarse en mundo. Por eso escribí esa y mis anteriores novelas. Por eso seguiré escribiendo. Porque quiero más vidas.