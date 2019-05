Julio Gracia: "El cómic es alg0 más que un entretenimiento, es un arte"

La Universidad de Zaragoza acaba de albergar el II Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre Cómic. Uno de sus promotores es Julio Gracia, doctor en Historia del Arte.

Soy uno, pero no soy el único. Sin el aporte de Ana Asión, Laura Ruiz, Pablo Anía y Alejandro Sanz, sin la fuerza de los cinco y de mucha más gente, esto no habría sido posible.

El pronombre esto queda demasiado prosaico para definir el montaje que han desarrollado en el Campus de San Francisco.

Muchas gracias. Hemos conseguido volver a reunir a más de 100 expertos en torno al cómic en un congreso internacional. En cuanto a universidades, además de la de Zaragoza, también han participado la de Alcalá de Henares, la Autónoma y la Complutense de Madrid, la de La Rioja, la de La Laguna y la del País Vasco.

Poca broma esta historia de historietas...

Le aseguro que el cómic es mucho más que humor.

Además, el humor es una cosa muy seria: nos recuerda que por alto que sea el trono en que uno se sienta, todo el mundo utiliza el culo para sentarse...

¡Ja, ja, ja! Claro. Me refería a que el cómic contiene humor, pero no solamente humor. Su estudio permite un abordaje multidisciplinar. Al cómic se puede llegar desde la Ingeniería, la Filología, la Historia del Arte. Existe un cliché en España de que para transmitir ideas complejas necesitas palabras. Pero no, como dijo Max, el dibujo es una herramienta inmediata para transmitir ideas complejas.

¿Cómo ha resistido el avance inexorable de Internet?

Algunas publicaciones cerraron, pero su vigor sigue siendo extraordinario. Ocurre como con la prensa en papel. Pese a Internet, sigue habiendo muchísima gente que quiere leer todos los días el periódico. El cómic es algo más que entretenimiento, es un arte.

¿Cómic e historieta son lo mismo?

Sí. Cómic es un término de origen anglófono. Procede de las ‘comic stips’, las tiras cómicas que salían en los periódicos de Estados Unidos. Sinónimos en español son tebeo e historieta.

Siempre me había intrigado la diferencia entre tebeo e historieta...

Tebeo procede de la cabecera de la revista ‘T. B. O.’. Es una metonimia. Por extensión, la palabra pasó a definir todo el medio durante muchas décadas, junto a historieta. Fueron y son extraordinarios medios de comunicación.

Y reflejos de un tiempo.

Por supuesto. Carpanta, de Escobar, constituye una crítica brutal a las apreturas de la posguerra española. Es como Berlanga en ‘Bienvenido, Mister Marshall’. ¿Qué decir de las Hermanas Gilda...?, de Vázquez.

¿Qué tiene que decir de las Hermanas Gilda...?

Con su ingenuidad, significan una crítica a la represión sexual y personal de la posguerra.

Aprendimos a leer con Mortadelo y Filemón, de Ibáñez. Forman parte de nuestro patrimonio sentimental...

Sentimental... y artístico. Son el Asterix y Obelix españoles, aunque la chapuza española la encarnen mejor Pepe Gotera y Otilio... Desde luego, Superlópez es nuestro Supermán, una sátira española al héroe americano.

A mí me encantaba Rompetechos, cegato y cabezón...

Estas historietas, trasladadas a periódicos, eran auténticas columnas de opinión.

Por supuesto. Qué mejor ejemplo que el itinerario de Mingote en el ‘ABC’...

Irrebatible la autoridad de su opinión a través de un dibujo. Es un indicador más del impacto de la historieta, del cómic. La palabra cómic nos remite más a la Transición, cuando aparecen ‘El Víbora’, ‘Cairo’ o ‘Cimoc’ (cómic al revés).

No hemos hablado del atentado contra ‘Charlie Hebdo’ en Francia...

Terrible. También, reflejo de un tiempo. Aunque, a otra escala, quizá olvidamos pronto el atentado contra ‘El Papus’ en España...