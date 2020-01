Esta es la serie que debes ver en HBO según como seas en el gimnasio

Con el primer mes del año a punto de llegar a su fin, hay metas que te habías propuesto que ya sabes de sobra que no vas a cumplir. Sin embargo, has demostrado que hay una en la que, al menos, llevas intención de hacerlo: la de ir al gimnasio. Si acabas de incorporarte a uno de estos centros deportivos, debes desterrar cuanto antes ciertos mitos que circulan en torno a estos lugares y dejarte aconsejar por profesionales que te guíen en la consecución de tus objetivos. Si, por el contrario, ya eres un habitual en el gimnasio, deberás prestar atención para saber cómo puedes sacarle el máximo provecho a tu rutina de ejercicio.

Seas cual sea tu caso, HBO quiere recomendarte la serie de su catálogo que mejor va con tu personalidad deportiva. La plataforma de 'streaming' ha colgado en su perfil de Facebook en España los diferentes perfiles que podemos encontrarnos en el gimnasio y a qué personaje de sus ficciones corresponde. Hemos preparado un test con el que descubrirás cómo eres en el deporte y cuál puede ser la siguiente serie que debes añadir a tu lista.

Dime cómo eres en el gimnasio y te diré que serie de HBO debes ver

¿Y si ya he visto la serie con la que te identificas?

El catálogo de HBO es casi infinito, por lo que encontrar otra serie a la que engancharte será más fácil. Si todavía no sabes qué elegir no puedes perderte alguna de las ficciones más populares del pasado año. Debes ver 'Chernobyl', puesto que es la producción más valorada de la historia por los usuarios de IMDb. También debes echar un vistazo a la distopía 'Years and years' o a la polémica 'Euphoria', una de las series que retratan a las generaciones diversas actuales.

Siempre podemos aguantar hasta los próximos (y esperados) estrenos, entre ellos, la candidata al Oscar 'Parásitos', que HBO se encargará de convertir en serie, o la tercera temporada de 'Westworld', que se estrenará el próximo 16 de marzo. Eso sí, los seguidores de 'Juego de tronos' deberán esperar hasta 2022 para disfrutar de la precuela.