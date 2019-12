Qué series llegarán en 2020, el año I después de 'Juego de Tronos'

Todas los canales sueñan con el nuevo mesías catódico que sustituya, siquiera en parte, el longevo y planetario éxito de 'Juego de Tronos'. No lo hacen de brazos cruzados y, si bien hay quien está ya dispuesto a firmar el acta de defunción de la llamada 'epoca dorada de la series', para el año que está a punto de comenzar se prepara una agenda bien surtida de títulos tan variados como, en general, poco arriesgados.

Hay de todo: resurrecciones como la de 'El Ministerio del Tiempo'; adaptaciones literarias, como 'El visitante', de Stephen King; estrellas hollywoodienses que siguen cambiando el cine por la tele, como Al Pacino o Cate Blanchett; lo nuevo de algunos de los grandes emperadores del universo seriéfilo, como Paolo Sorrentino y sus papas de nuevo cuño; productos nacionales como una serie de Álex de la Iglesia o la nueva temporada de 'La casa de papel' o el advenimiento en España de Disney + que, sobre todo, tratará de encajar el universo de Star Wars en la pequeña pantalla con un embajador de lujo: Baby Yoda

Superestrellas en la gran pantalla

'Mrs America' (FX)

Cate Blanchett debuta en televisión produciendo y protagonizando 'Mrs America', nueve episodios sobre la historia real de Phyllis Schlafly, una política republicana ultraconservadora que en los años 70 se opuso a la Enmienda de Igualdad de Derechos impulsada por la segunda ola feminista liderada por mujeres como Gloria Steinem. Entre los guionistas, algunos de 'Mad Men'.

Cate Blanchett, en 'Mrs America'. FX

'The Undoing' (HBO)

Parece que Nicole Kidman le ha cogido gusto a la televisión. Mientras su colaboración con Liane Moriarty (la autora de 'Big Little Lies') continúa y la actriz prepara ya 'Nine perfect strangers' (Hulu), HBO anuncia en sus estrenos para el año que comienza 'The Undoing', que une a Kidman con Hugh Grant y Donald Stuherland y que está producida por David E. Kelley.

'Hunters' (Amazon Prime)

Al Pacino, en 'Hunters'. Amazon Video

Tras su éxito en 'el irlandés', con Netflix, Al Pacino se convierte por obra y gracia de Amazon Video en un cazador de nazis en un hipotético Nueva York de los años 70. Jordan Peele ('Nosotros') dirige la serie.

'Ratched' (Netflix)

Sharon Stone forma parte de 'Ratched', una serie protagonizada por Sarah Paulson en la que uno de los reyes Midas de las series estadounidenses, Ryan Murphy, se autoimpone la tarea de llevar a cabo una precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'.

La vida después de 'Juego de Tronos'

'House of the dragon' (HBO)

Después del fiasco de la cancelación del proyecto con Naomi Watts, el canal ha anunciado 'House of the dragons', que contará la historia de la casa Targaryen, la 'casa del dragón', 300 años antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos', y estará basada en el libro 'Fire & Blood' de George R. R. Martin, quien colaborará en la creación de la misma.

'El señor de los anillos' (Amazon Prime)

El canal trata sin cesar de incluir en su catálogo su propia obra magna. Puede que este año lo consiga con un título mítico: 'El señor de los anillos'. Serán varias temporadas para adaptar la saga de Tolkien. El director español Juan Antonio Bayona se va a ocupar de dirigir los dos primeros episodios de esta serie que apuesta en el reparto por rostros no muy conocidos.

De la estantería a la tele

'Alta fidelidad' (HBO)

Los libros ('Juego de tronos' o 'El señor de los anillos' son dos ejemplos palmarios) son un buen punto de partida para construir un éxito. 'Alta fidelidad', escrito por Nick Hornby, ya lo fue en el cine y ahora regresa en formato capitular. Lo hará en febrero, con Zoë Kravitz como protagonista.

'El visitante' (HBO)

Stephen King es, posiblemente, uno de los autores más adaptados al cine y a la televisión de todos los tiempos. Ahora le tocaa su libro 'El visitante', que el 13 de enero HBO convierte en serie. Se centra en la investigación de Ralph Anderson (interpretado por un Ben Mendelsohn) para descubrir quién asesinó al pequeño Frankie Peterson, de 11 años.

Las manos que mecen las series

Paolo Sorrentino

El creador italiano, uno de los más originales y arriesgados del panorama audiovisual, regresa a HBO el 11 de enero con una nueva entrega de 'El joven Papa' que, esta vez, llevará el apelativo de 'nuevo'. John Malkovich ocupa el puesto Jude Law y se unen al reparto Sharon Stone o Marilyn Manson. Sigue Javier Cámara.

David Simon

El autor de 'The Wire' o 'The Deuce' firma para su canal de cabecera, HBO, esta adaptación de la novela de Philip Roth 'La conjura contra América'. Winona Ryder y John Turturro protagonizan la historia, que juega con la hipótesis de que Roosevelt nunca hubiera alcanzado la presidencia. El estreno está previsto para el 17 de marzo de 2020.

Wynona Ryder protagoniza esta serie de David Simon basada en una novela de Philip Roth HBO

Phoebe Wallace-Bridge

La mujer de moda en la ficción televisiva suma y sigue tras éxitos como 'Fleabag' o 'Killing Eve' con 'Run'. Protagonizada por Merrit Weber ('Nurse Jackie'), se trata de una comedia romántica para HBO sobre una mujer que vive una vida monótona hasta que un día recibe un mensaje de texto de su novio de la adolescencia en el que la invita a cumplir el pacto que hicieron entonces: abandonarlo todo y escapar juntos.

Lena Dunham

La creadora de 'Girls' volverá a HBO con 'Industry', una serie que se sitúa en el ambiente de las finanzas del Londres de 2008, uno de los 'big bang' de lo que se ha denominado crisis económica.

Amy Poehler

La humorista está detrás de la serie de dibujos animados 'Ducanville' (FOX), en la que Duncan Harris, un chico de 15 años, siempre está a un paso de tomar una mala decisión.

Armando Ianucci

El creador de 'Veep' regresa el 20 de enero con una original propuesta en la que sigue apostando por la comedia y que estrenará HBO. Se trata de 'Avenue 5', una serie que monta a Hugh Laurie a bordo de un crucero espacial.

Julian Fellowes

El autor detrás de 'Downton Abbey' regresa por partida triple. En HBO estrenará 'The gilded ages' en la que Christine Baranski ('The good fight') viaja al Nueva York de finales del siglo XIX. Amanda Peet y Cynthia Nixon completan el reparto. Para Netflix prepara una serie sobre la historia del fútbol. Por si fuera poco, también acaba de adaptar una de sus novelas, 'Belgravia, un drama que comienza en un baile justo antes de la batalla de Waterloo. De momento, se estrenará en la ITV británica.

Las apuestas españolas

'Patria' (HBO)

Hasta mayo habrá que esperar para ver la adaptación televisiva del libro 'Patria', el 'bestseller' de Fernando Aramburu, una de las grandes apuesta de HBO, que hasta finales de este año que acaba, nunca había estrenado una serie española, tendencia que se rompió con Isabel Coixet y su 'Foodie Love'. En 'Patria', Elena Irureta (Bittori) y Ane Gabarain (Miren) darán vida a las dos amigas separadas por el terrorismo de ETA.

'30 monedas' (HBO)

Álex de la Iglesia ficha por la cadena de pago con '30 monedas', una serie de terror en la que cuenta con Macarena Gómez, Eduard Fernández o Miguel Ángel Silvestre. El padre Vergara, un exorcista exiliado en una parroquia es relacionado con una sucesión de fenómenos paranormales en el pueblo.

Imagen promocional de la serie '30 monedas', de Álex de la Iglesia. HBO

Disney +: Baby Yoda llegará en otoño y no estará solo

'The Mandalorian' (otoño)

El, a todas luces, final definitivo de la triple trilogía de 'Star Wars' marca de paso el comienzo de una nueva etapa de la saga que se asomará, principalmente, a través de las pantallas de los televisores en la plataforma Disney +, propietaria de la franquicia. 'The Mandalorian', que ya se emite en Estados Unidos, es la tarjeta de presentación de esta nueva andadura. Y ha sido respaldada por los seguidores y la crítica. Esta suerte de 'spaguetti western' espacial ha alumbrado una nueva estrella a la galaxia de Geroge Lucas: 'un yoda infantil'.

'Star Wars: Obi Wan Kenobi'

Siguendo la estela de 'The Mandalorian', Disney Plus apostará también por dedicarle una serie a Obi wan Kenobi en su época encarnada por Ewan Mcgregor.

Ewan Mcgregor como Obi wan Kenobi. Star wars

Regresos y resurrecciones

'Sex Education' (Netflix, temporada 2, 15 de enero)

'Sabrina' (Netflix, Temporada 3, 24 de enero)

'Homeland' (Showtime, temporada 8, 9 de febrero)

'Las chicas del cable' (Netflix, temporada 5, 14 de febrero)

'Outlander' (Movistar, temporada 5, 17 de febrero)

'La casa de Papel' (Netflix, temporada 4, 3 de abril)

'El Ministerio del tiempo' (TVE, temporada 4, primavera)

'El ministerio del tiempo' regresa a TVE. TVE

'The Walking Dead' (AMC, 'spin off', primavera)

'American Crime Story: The impeachment' (FX, 27 de septiembre)

'Élite' (Netflix, temporada 3)

'Hierro' (Movistar, temporada 2)

'Stranger Things' (Netflix, temporada 4)

'Euphoria' (HBO, temporada 2)

'The Crown' (Netflix, temporada 4, finales de 2020)

Olivia Colman y Tobias Menzies protagonizan la tercera temporada de 'The Crown'. Heraldo.es

'La maravillosa señora Maisel' (Amazon Prime, temporada 4, finales de 2020)

'Muñeca rusa' (Netflix, temporada 2)

'Killing Eve' (HBO, temporada 3)

'The Morning Show' (Apple TV, temporada 2)

'Succession' (HBO, temporada 3)

'Succession', que ofrece HBO. HBO

'Modern Love' (Amazon Prime, temporada 2)

'El cuento de la criada' (HBO y Hulu, temporada 4)

'El ángel de la oscuridad' (Netflix, secuela de 'El alienista')

'Happy valley' (Netflix, temporada 3)

Gentleman Jack (HBO, temporada 2)