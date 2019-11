'Baby Yoda': del temor al 'spoiler' a un enamoramiento global que Disney no esperaba

La recién estrenada plataforma de 'streaming' Disney +, que llegará a España el año que viene, tiene en 'The Mandalorian', la primera serie televisiva no animada de la saga 'Star Wars', uno de sus principales ganchos. Protagonizada por Pedro Pascal, conocido sobre todo por sus papeles en 'Narcos' y 'Juego de tronos', ha sido sin embargo un personaje que no es de carne y hueso el que ha centrado la atención.

Ya tiene apodo, 'Baby Yoda', y es eso: una versión bebé del famoso personaje verde y orejudo. Irresistiblemente mono y achuchable, 'Baby Yoda' -que en la serie tiene 'solo' 50 años y va en carrito- es lo más comentado de la producción creada por Jon Favreau ('Avengers: Infinity War'). Aunque el fenómeno ha pillado ligeramente a contrapié a Disney.

-Abuela, quiero un baby Yoda de día de reyes...



-No se hable más pic.twitter.com/VaaxwOWOCj — El aragonés errante (@jcchavarria) November 28, 2019

Al principio, la compañía intentó salir al paso de los comentarios en las redes sociales para evitar los 'spoilers' (si bien el personaje aparece ya en el primer episodio).

Pero el enamoramiento global les ha superado y, ante el evidente filón de negocio, esta misma semana han lanzado aprisa y corriendo 'merchandising' del 'yodita' en su página oficial: principalmente camisetas, tazas y bolsos.

Uno de los objetos sobre 'Baby Yoda' que acaba de lanzar Disney. Heraldo.es

El éxito del pequeño Yoda no ha pillado tan de sorpresa a los implicados en la serie. Deborah Chow, una de sus directoras, comentaba esta semana al New York Times: "Teníamos esperanzas en que triunfara, pero nunca sabes. A veces estás tan dentro de algo que pierdes la perspectiva, pero cada vez que el bebé aparecía en el set de rodaje, todo el equipo venía, todo. Definitivamente, entendimos que tenía algo y esperábamos que todo el mundo sintiera lo mismo".

'The Mandalorian', estrenada este mes en Estados Unidos y que podrá verse en España en marzo de 2020, se sitúa temporalmente entre el final de la primera trilogía y la última, con el Imperio ya destruido.

Pedro Pascal, como Mando, el protagonista de 'The Mandalorian'. Heraldo.es

La serie, que lleva tres episodios emitidos (el resto se ofrecerán cada viernes desde hoy mismo), está protagonizada por Mando (Pedro Pascal), un cazarrecompensas que se embarca en una misión que, 'Baby Yoda' mediante, puede poner en jaque a toda la galaxia.

Con actores como Carl Weathers, como Apollo Creed, Nick Nolte o Werner Herzog, la serie está atesorando un sinfín de comentarios positivos de la crítica y los fans, demostrando que 'Star Wars' es una saga inagotable.

Pocas cosas tengo más más claras que en este último mes lo mejor de mi vida ha sido Baby Yoda. pic.twitter.com/8b3g5TmlWz — Perdi (@_perdi) November 28, 2019

Aunque los productores de la serie pensaron en un principio en generar el personaje de 'Baby Yoda' por ordenador, fue el propio Werner Herzog, quien también es director de cine, el que convenció a los responsables de 'The Mandalorian' para que, finalmente, fuera una marioneta.

Pese a su apodo, la serie no deja claro, de momento, la procedencia de 'Baby Yoda' (en la serie a estas alturas aún no tiene nombre); es decir, no es Yoda de pequeño.