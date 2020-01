La tercera temporada de 'Westworld' se estrena en España el 16 de marzo

El 16 de marzo se estrenará en HBO España la tercera temporada de la serie de televisión 'Westworld', con ocho episodios en los que regresan Evan Rachel Wood como Dolores, Thandie Newton como Maeve, o Ed Harris como el Hombre de Negro.

También estarán Jeffrey Wright como Bernard, Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemsworth como Stubbs, Simon Quarterman como Lee Sizemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Entre los nuevos rostros para esta tercera entrega están Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy y Tommy Flanagan.

Tras dos temporadas ambientadas en el parque temático de Westworld, los anfitriones han conseguido salir de las instalaciones y la nueva entrega retratará "una oscura odisea sobre el surgimiento de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra", según un comunicado de HBO.

"Westworld", inspirada por la película clásica de 1973 del escritor y director Michael Crichton, ha sido galardonada por el Writers Guild of America, Producers Guild of America y Screen Actors Guild of America.

Y ha recibido 42 nominaciones a los Emmy en las dos primeras temporadas, con cuatro y tres premios, respectivamente.

'Westworld' está creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, que ejercen como productores ejecutivos junto a J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson y Denise Thé