¡Hola, nostalgia! El reencuentro del elenco de 'Harry Potter' y otros que nos han hecho felices este año

¿Quién no aprovecha la Navidad para reunirse con alguien a quien no ve tanto como le gustaría? Eso parecieron pensar algunos de los protagonistas de la exitosa saga 'Harry Potter' que, recientemente, han decidido juntarse y compartir esta reunión en sus perfiles de Instagram. La instantánea, como era de esperar, ha encendido las redes sociales. No es de extrañar puesto que a esta mágica velada acudieron Tom Felton (Draco Malfoy), Emma Watson (Hermione Granger), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginnie Weasley) y Matthew Lewis (Neville Longbottom). Sin embargo, y pese a los tres millones de 'likes' que acumula en la publicación de Watson, hay quienes echan de menos a Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Rupert Grint (Ron Weasley).

Esta última cita confirma que este 2019 ha sido un año marcado por la nostalgia en el terreno cultural. La producción cinematográfica ha apostado por los 'remakes' y los reencuentros entre los protagonistas de series y películas no han dejado de sucederse. Así, la reunión del elenco de la saga de 'Harry Potter' no ha sido la única que nos ha llenado de melancolía este año.

Otros reencuentros que nos han hecho felices este 2019

El de Mónica y Chandler (o el de Courteney Cox y Matthew Perry, si se prefiere) ha sido uno de los más recientes y, también de los más sonados en Instagram: casi 4 millones de 'likes' han conseguido este matrimonio en la ficción y pareja de amigos en la realidad. Y, la verdad, es que no nos extraña. Este año se han cumplido 25 del comienzo de 'Friends' y, también, 15 del final de la 'sitcom' que cambió el rumbo de las series televisivas.

No obstante, este no ha sido el único encuentro relacionado con la popular comedia de los 90. Rachel (bueno, si lo preferís, Jennifer Aniston) inauguró también este año, y por todo lo alto, su cuenta de Instagram y lo hizo con una foto de la pandilla al completo que ya ha roto los récords de esta red social. Cuenta con más de 15 millones de 'me gusta' que demuestran que 'Friends' es eterna y que 2020 tampoco será el año en el que no logre triunfar.

Con un toque amargo por la reciente pérdida de Luke Perry, los amigos de 'Sensación de vivir' también protagonizaron uno de los recuerdos más nostálgicos para la generación de los 90. Eso sí, además de por el placer de verse, Brenda, Brandon y compañía se reunieron para rodar el último capítulo de este fenómeno de masas adolescente que, incluso, este año, ha servido de inspiración para una línea de ropa.

Este año también ha habido un encuentro 'made in Spain' que ha hecho las delicias de los fans de 'Velvet': Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre protagonizaron uno que nos puso los pelos de punta. Los protagonistas de la seguida ficción de Antena 3 hicieron un hueco en su apretada agenda para ser, por última vez, Alberto Márquez y Ana Ribera, en un capítulo muy especial que formará parte de la historia de las series españolas.