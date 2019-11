¡Atención fans de Harry Potter!: Hogwarts abre sus puertas para celebrar una cena de Navidad

Si siempre has soñado con pertenecer a Gryffindor (o a Slytherin, que no hay nada malo en reconocerlo) y ya has disfrutado de todas las experiencias que te acercan a este mundo mágico, entre ellas, alojarte en la casa rural aragonesa inspirada en la saga, no hay duda de que eres un auténtico fan de Harry Potter. Así, mientras esperas la adaptación televisiva de las obras de J.K. Rowling y entre que lees una nueva teoría fan y otra, te proponemos un plan muy tentador al que, por supuesto, no puede acudir ningún 'muggle': Hogwarts abre sus puertas para celebrar una cena de Navidad.

Los próximos 9, 10 y 11 de diciembre se celebrarán tres banquetes navideños de lujo con su posterior baile de gala. Estas mágicas citas tendrán lugar en los estudios de Warner Bros, en Londres (con vuelo directo desde Zaragoza), donde parte de la decoración será la original que se empleó para las películas. En esta ocasión, no hay Sombrero Seleccionador que dictamine qué mago es digno de sentarse a la mesa. Solo aquellos fanáticos dispuestos a pagar 240 libras podrán disfrutar de esta experiencia temática. Eso sí, para este año, las plazas ya se han agotado. Pero que no cunda el pánico: no es la primera vez que Warner Bros Studio organiza esta recreación (o la de Halloween), por lo que cabe esperar que se repita en otras ocasiones.

¿Qué incluye la cena de Navidad en Hogwarts?

Aquellos afortunados que hayan podido conseguir su entrada podrán disfrutar de una completa experiencia gastronómica en un entorno mágico y único. Primero se ofrecen bebidas de bienvenida, incluida la famosa 'butterbeer' y canapés. Después, y tras realizar un tour por los estudios, se celebrará el banquete navideño, que está formado por dos pases con opciones vegetarianas y veganas. El postre, una degustación de varios dulces típicos de esta época del año, se servirá en el andén 9 y 3/4. La velada no termina ahí, ya que, tras el festín, tendrá lugar un baile de gala y los asistentes podrán explorar los decorados de las películas. Seguro que más de uno aprovecha para captar fotografías con las que hacer que su Instagram sí se diferencie del resto.