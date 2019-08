J.K. Rowling nos engañó: Hagrid siempre fue un mortífago y tenemos las pruebas

Si eres de los que sigue esperando que una lechuza entre por la ventana con la carta de admisión para Hogwarts o de los que se enfada cuando en un test le aseguran que su personalidad es digna de un Slytherin, no sigas leyendo. Es posible que la última teoría fan sobre el universo de Harry Potter te duela (y mucho), pues es un ataque frontal a uno de los personajes más queridos y admirados por el público en general (y la gente de Gryffindor en particular): puede que Rubeus Hagrid sea en realidad un mortífago.

Según Zach Hansen, y tal y como plasma en un ensayo titulado 'Hagrid the Death Eater Theory', el amable guardabosques es un siervo del mago oscuro Lord Voldemort (también conocido como 'El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado') y, durante los siete libros -y las ocho películas-, se ha dedicado a poner en aprietos a Harry Potter. ¡Y nosotros sin darnos cuenta!

Las pruebas que confirman la teoría

1 ¿Despistado o muy listo? Durante toda la saga, el guardabosques ha tenido el don de hablar de lo que no debía con Harry, Ron y Hermione, como, por ejemplo, de la piedra filosofal. Y, según el autor del ensayo, siempre que ha 'cotilleado' con los niños, los ha acabado metiendo en situaciones peligrosas que beneficiaban los planes de Lord Voldemort. ¿Recordáis cuando ayudó a Harry a ganar el Torneo de los Tres Magos y de cómo acabó? 2 Amistades peligrosas Hagrid fue compañero en Hogwarts de Tom Riddle, era amigo del ministro Cornelius Fudge (lo que le aseguraba contar con información secreta de primera mano) y, además, fue quien le presentó a Harry en 'La piedra filosofal' al profesor Quirrell, quien también era siervo de Voldemort. Además, cuando desde la Orden del Fénix toman la poción multijugos para convertirse en Harry y despistar así a los mortífagos, es Hagrid el que, en un despiste, desvela a los magos oscuros que el verdadero Potter es el que viaja con él en la moto. ¿Casualidad? 3 Desprecia a los 'muggles' Si por algo se caracterizan los mortífagos seguidores de 'El-Que-No-Debe-Ser-Nombrado' es por el desprecio que sienten hacia los 'muggles', las personas no mágicas. Y Hagrid no tiene, precisamente, ningún problema en atacarlos cada vez que tiene oportunidad, ¿o tenemos que recordaros en rabo de cerdo que hizo que creciera del trasero del primo de Harry Dudley Dursley? 4 El don de la oportunidad Según Hansen, Hagrid siempre ha sabido cuando estar o no hacer acto de presencia. Por ejemplo, llegó el primero a la casa de los Potter tras el ataque de Voldemort, a pesar de que solamente el Guardián del Secreto podía revelar su ubicación, por lo que es más que probable que fuese él quien escondiese la varita de sauco (que años más tarde pertenecería a Harry). Además, en la triste batalla de Hogwarts del último libro, el guardabosques desaparece, dejando desamparados a todos sus amigos.

¿J. K. Rowling lo sabía?

Aunque la autora de la saga juvenil 'Harry Potter', J. K . Rowling no se ha pronunciado al respecto, el autor de esta teoría cree que la escritora podría no ser consciente del papel maligno (y oculto) que Hagrid ha tenido durante todas sus entregas. No obstante, Rowling no ha dejado de sorprendernos en todo este tiempo, desvelando que el director del colegio Albus Dumbledore era homosexual (¡y pareja de Grindelwald) o que la serpiente de Voldemort fue una mujer, por ejemplo; así que no nos extrañaría que, en realidad, todo formase parte de una estrategia que podría desvelarse en las ya anunciadas nuevas entregas de 'El niño que sobrevivió'.