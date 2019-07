Los rumores de que Warner está preparando una serie de Harry Potter enloquecen a los fans de la saga

Por Twitter circula el rumor de que la compañía de entretenimiento está inmersa en el proceso creativo de una serie dedicada a una precuela del universo mágico de Harry Potter creado por J. K. Rowling, que vería la luz en 2020 con la llegada de una nueva plataforma de streaming de la marca.

El portal de entretenimiento especializado en noticias, trailers y reseñas de películas, videojuegos música y televisión 'We Got This Covered', fue quien hizo pública esta información y aseguró que "hay un gran potencial de que la propiedad se expanda con más historias".

El rumor corrió como la pólvora por Twitter y pronto muchos fans comenzaron a manifestar su ilusión por la noticia:

Nuestros deseos pueden hacerse realidad muy pronto.

Warner Bros estrenará su propia plataforma de streaming y fuentes muy cercanas al estudio han afirmado que podría estar preparándose una serie sobre Harry Potter. Trataría de una precuela que tendría lugar en Hogwarts. pic.twitter.com/4F4VbBP9em — El Profeta (@EiProfeta) 3 de julio de 2019

Sin embargo, a finales de semana varios portales especializados actualizaban la información, comunicando que Warner Bros desmentía la precuela. Así lo hacía eCartelera:

Al parecer, la posibilidad fue alimentada por unas declaraciones de Daniel Radcliffe que recoge IGN España, en las que afirmaba: "Estoy seguro de que habrá otra versión de esto; sé que no soy el último Harry Potter que voy a ver mientras viva".

No obstante, si la continuación de 'Animales Fantásticos y cómo encontrarlos' ha atrapado a una nueva generación de seguidores y demostró con la revelación de Nagini que el mundo fantástico todavía puede sorprender a sus fans, quien se lance a crear nuevas historias sobre Hogwarts y el mundo mágico tiene grandes posibilidades de triunfar. ¿Sobre qué otras historias podría tratar esta precuela? La trama dejó muchos caminos abiertos que permiten remontar la historia a unos años antes: ¿cómo era la vida para los Potter antes de su trágico desenlace? ¿Qué aventuras vivieron James Potter, Remus Lupin, Peter Pettigrew y Sirius Black, conocidos como 'Los Merodeadores', antes de que El-que-no-debe-ser-nombrado hiciese que sus caminos se separasen? ¿Acaso no da de sí para una precuela la vida de Severus Snape? ¿O quizás se podrían abordar las Guerras Mágicas, para saber más sobre el mundo mágico?

Lo único certero es que, por el momento, habrá que seguir esperando.