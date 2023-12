Las predicciones de la Lotería de Navidad 2023: de Anthony Blake a María Jacaranda

En 2022, como ocurre cada año, nuevos y veteranos adivinos se lanzaron a hacer sus predicciones sobre el sorteo de la Lotería de Navidad. Obviamente, apuntaban al Gordo: sería original que centrasen sus esfuerzos adivinatorios en acertar un quinto premio (6.000 euros al décimo, no está mal) o una pedrea, pero no tendría el mismo efecto promocional para sus dotes. Luis el Oráculo no acertó el número, ni las otras tres terminaciones que predijo como posibles. El maestro Fenrir, tarotista, apostó por el 25145 y dijo también que el segundo premio comenzaría por 96 y terminaría en 8. Ni lo uno, ni lo otro.

Otro maestro, el mediático Joao de las tertulias y ‘realities’, efectuó una predicción sobre la terminación y en vez de probar con cuatro posibilidades, la redujo a dos: el 2, precisamente, y el 0, que fue el correcto, ya que el número agraciado fue el 05490. Además, y esto es de nota, predijo que uno de los dígitos del Gordo se repetiría, y así fue: el 0.

En el programa de televisión ‘Horizonte’, emitido en Cuatro y presentado por Iker Jiménez, aplicaron el big data para conocer la combinación más deseada y en base a los números que más veces han salido en el Gordo de Navidad durante el siglo XXI, el resultado fue el 76297. Tampoco acertaron.

Las predicciones para 2023 sobre el Gordo de la Lotería de Navidad

Una figura nueva entre los adivinos no es humana, aunque son humanos quienes lo han creado. El ChatGPT, tras analizar los 210 sorteos de Navidad realizados en España, determinó que el número más probable para el Gordo era el 03695: se vendía en Elche (Alicante) y al conocerse esta predicción, se agotó. La herramienta de inteligencia artificial también lanzaba otro número como posible ganador: el 02645. Está claro que le gustan los números bajos y acabados en cinco, la terminación que más se ha repetido en la historia de este sorteo.

El mencionado maestro Fenrir está de acuerdo con ChatGPT en una cosa: ese cinco final. Este año ha visto en las cartas el número 10335. David Hernando, que ha hecho bastante ruido en las redes en los últimos días, dice que una revelación le trajo a la mente el 73920. No tardarán en llegar los más famosos, aunque como Joao suelen ser más recatados con los datos exactos, ya que su forma de vida habitual con la predicción del futuro admite más lecturas ambiguas, y las generalidades pueden pasar por precisiones: es más fácil acertar con “una semana difícil”, “problemas en el trabajo o la salud” y “te reencontrarás con un antiguo amor” que hacerlo en cuestiones numéricas exactas.

En los días previos al sorteo han sido varios los que se han predicho más números de la lotería navideña. Es el caso del Maestro Joao que lanzó su predicción en el programa ‘Zapeando’ de Atresmedia, que emite La Sexta y presenta Dani Mateo. En este espacio, y valiéndose del péndulo, determinó que el número premiado de este año en el sorteo del 22 de diciembre va a ser el 03261. Por otro lado, la vidente María Jacaranda predice el número que saldrá en el Gordo de la Lotería de Navidad 2023: el 72363.

El famoso mentalista Anthony Blake también reaparece a escena para predecir el número que alegrará la vida a unos cuentos este viernes. Lo hecho en el programa 'Tot es mou', de TV3. El mentalista recordó que fue el único español en adivinar el Gordo, asegura que lo que hizo en 2002, así que las personas que crean ferviente en este tipo de predicciones deben anotar el número 09.754.

Qué la suerte los acompañe.