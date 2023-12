Este es el ritual del Maestro Joao para que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad y el número que ganará

En 2022, la mayoría de los videntes famosos del panorama nacional fallaron estrepitosamente en sus predicciones sobre el Gordo de Navidad en España. Lejos de avergonzarse, muchos de ellos han vuelto a hacerlas este año; al no haber rigor científico posible en este asunto, creer o no creer en los poderes adivinatorios de quienes dicen haber tenido una revelación del número más deseado queda a elección de cada persona.

A estas alturas ya es difícil encontrar un número concreto, por la cercanía del sorteo y la dificultad que conllevaría encargarlo a distancia por correo ordinario, incluso urgente. Además, los números que ‘ven’ los videntes se agotan rápido. El caso es que el año pasado las visiones debían estar muy borrosas. Uno que no es vidente pero sí especialista en el misterio, Iker Jiménez, también se animó a soltar su predicción. No se acercó siquiera: no acertó ninguno de los cinco dígitos.

Maestro Joao acertó la terminación de la Lotería de Navidad en 2022

De los más famosos, eso sí, hubo uno que tuvo un acierto parcial: el maestro Joao, popular por sus participaciones en ‘realities’ de Mediaset y su trabajo como tertuliano en programas del corazón. Joao lleva varias décadas dedicado a la astrología, la lectura de palmas de la mano y la interpretación de las cartas del tarot. En el programa ‘Anda que’ de Los 40, Joao dijo que el primer premio acabaría en 2 o en 0, y el premiado fue el 05490. Además, se la jugó al decir que veía un número capicúa o que se repetiría alguna de las cifras del número ganador.

En esta ocasión, Joao lanzó su predicción en el programa ‘Zapeando’ de Atresmedia, que emite La Sexta y presenta Dani Mateo. En este espacio, y valiéndose del péndulo, determinó que el número premiado de este año en el sorteo del 22 de diciembre va a ser el 03261. Estaba a la venta en toda España: Villajoyosa y la propia Alicante en Alicante, Ciudad Real, Granada, Fabero (León), Ceutí (Murcia), Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Madrid en Madrid y, ojo, dos localidades aragonesas: Utebo (Avenida de Navarra, 8-10) y Zaragoza (calle Hermandad Donantes de Sangre, 1).

Ritual para que toque la Lotería de Navidad este 2023

El vidente explica que este ritual es muy efectivo: "lo primero que hay que hacer es limpiarse las manos con canela y sin enjuagarse hay que poner un cuenco o plato grande. Luego se pone un imán y se cubre con arroz, y en forma de triángulo se ponen tres monedas de curso legal. Los números hay que enrollarlos como un tubo y los meterlos en el arroz. No se pueden sacar los décimos del arroz hasta que termine el sorteo de la lotería este 22 de diciembre.

Busca tu número favorito de la Lotería de Navidad