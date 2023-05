Cuándo son las próximas elecciones generales en España este 2023

El año 2023 es electoral, y las fechas señaladas llegarán en primavera para el electorado aragonés. Las autonómicas y municipales llegaron primero, y las generales vienen después. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes 29 de mayo el adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio tras asumir personalmente la derrota electoral sufrida este domingo por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales. En una declaración institucional, Sánchez ha informado de que ha hablado con el Rey Felipe VI para comunicarle la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario y la disolución de las Cortes.

Lo que sí es habitual en las convocatorias de elecciones es que caigan en domingo, y así fue este 28 de mayo para elegir a los representantes del pueblo en las Cortes de Aragón y los respectivos ayuntamientos de los 731 municipios aragoneses. El pulso en la DGA estaba servido entre Javier Lambán (PSOE), actual presidente aragonés, y Jorge Azcón (PP), alcalde de Zaragoza en los últimos cuatro años. Los partidos mayoritarios, en buena lógica, han seguido recibiendo el apoyo de la mayor parte del electorado, aunque sin poder gobernar en solitario. En la actual legislatura, por ejemplo, ha visto un cuatripartito al frente del gobierno autonómico, con la mayoría socialista y los apoyos de Podemos, Chunta y PAR.

Habrá alcaldesa en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de definir un pulso entre dos mujeres, por primera vez en la historia de la democracia. A la ya conocida candidatura de la socialista Lola Ranera se unía la de Natalia Chueca (PP), quien recibió el apoyo directo de Azcón para dar continuidad al proyecto popular al frente del Consistorio de Zaragoza.

Chueca, actual concejal, ganó las elecciones este domingo. Buscó liderar un proyecto ganador que continuara apoyándose en otras fuerzas del centro y la derecha en los plenos, con la incógnita de cómo se moverán los apoyos a Ciudadanos y Vox (con la incógnita del PAR) entre el electorado conservador. Ranera, por su parte, buscaba la recuperación de escaños para el PSOE y aspiró a una suma de intereses en la izquierda si las matemáticas le daban opciones de triunfo.

Las próximas elecciones en otros puntos de España

Además de en Aragón, este 28 de mayo se celebraron elecciones autonómicas y municipales en Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad de Madrid. A Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León no les toca este año; Galicia y País Vasco celebraron elecciones autonómicas en julio de 2020, y esperarán por tanto a 2024. En Cataluña toca en 2025, si no hay adelantos, y no llegarán hasta 2026 para andaluces y castellanoleoneses.