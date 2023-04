Verdad o bulo: si voto por correo, ¿me libraré de formar parte de una mesa electoral?

La carrera electoral para las Elecciones del 28 de mayo está oficialmente en marcha tras la publicación de la convocatoria para las municipales en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por su parte, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado el decreto firmado por Javier Lambán por el que se disuelven las Cortes de Aragón y se convocan elecciones autonómicas el mismo día: el 28 de mayo. El cuarto domingo del mes de mayo es una fecha propicia para hacer planes: bodas, comuniones, viajes y otras opciones de ocio que los aragoneses deberán de compaginar con el paso por el colegio electoral. De ahí que hay quien se plantee solicitar el voto por correo.

Esta es la principal razón para pedir el voto a distancia, aunque hay quien decide ejercitar su derecho al voto por correo porque esto le "exime de formar parte de la mesa electoral". La creencia de que solicitar el voto por correo exime de entrar en el sorteo para formar parte de las mesas electorales es bastante popular entre muchos electores, pero no es cierta porque no excluye al solicitante de la lista del censo electoral, sino que sigue formando parte del mismo y, por tanto, pueden resultar elegido, entre los 15.000 aragoneses que sean llamados a formar parte de las mesas electorales como titulares o reserva.

Formar parte de una mesa electoral es una designación obligatoria y no presentarse conlleva multa y hasta prisión si no se plantean alegaciones que justifiquen la ausencia ante la Junta Electoral antes de 7 días, tal y como explica la LOREG: "Quienes no acudan a la citación sin una causa justificada incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses".

Solicitar el voto por correo solo tiene una consecuencia: que el elector no podrá votar de manera presencial en la mesa electoral el día de las elecciones. Una vez solicitado el voto por correo y entregada la solicitud en cualquier oficina de Correos, se remite un aviso a la Oficina del Censo Electoral, que hace la anotación correspondiente en las listas del censo y prohíbe la votación presencial

La formación de las Mesas corresponde a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. El nombramiento de los integrantes de la Mesa electoral es competencia por tanto de cada Ayuntamiento y se eligen por el Pleno Municipal, mediante sorteo público, entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria.

El sorteo se realiza entre los miembros del censo electoral que no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio. Está compuesto por el censo de los electores residentes en España y por el censo de los electores residentes-ausentes, aquellos que viven en el extranjero y que tienen derecho de voto en las elecciones generales, en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones a la Comunidad Autónoma de la que provengan.