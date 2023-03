La nueva maternidad de Ana Obregón reabre el debate de la gestación subrogada

La nueva maternidad de la actriz y presentadora Ana Obregón, de 68 años, gracias a un vientre de alquiler contratado en Estados Unidos, ha vuelto a reavivar en España el debate de la gestación subrogada, una práctica ilegal en nuestro país a la que sí se recurre en el extranjero.

La noticia la ha dado en exclusiva la revista Hola mostrando fotografías de Obregón saliendo en silla de ruedas del centro Memorial Regional Hospital de Miami, situado en Florida, con la niña en brazos.

Las reacciones no se han hecho esperar. A la ola de detractores en redes sociales, tanto por usar un vientre de alquiler como por la edad de Obregón, se han sumado los comentarios de fuerzas políticas.

Irene Montero, ministra de igualdad, ha asegurado que "es una forma de violencia contra las mujeres". En la misma línea se ha manifestado María Jesús Montero, ministra de Hacienda: "Se trata de una forma de explotación contra la mujer", ha insistido.

Pilar Alegría califica de "dantesca" la imagen

La ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, ha calificado de "dantesca" la imagen de la presentadora a la salida del hospital: "La persona que salía en silla de ruedas, que yo sepa, no es la mujer que ha parido", ha comentado.

Alegría ha señalado que "hay que llamar a las cosas por su nombre": "Esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada, una práctica que, como saben, en nuestro país es ilegal", ha sentenciado, destacando que es "una explotación hacia la mujer y un daño a los intereses superiores del menor".

El también socialista Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias, ha colgado un tuit con la imagen de Ana Obregón en silla de ruedas en el que escribe: "Esta imagen me duele en el alma. Es propia de 'El Cuento de la Criada' -ficción donde las sirvientas tienen hijos para los matrimonios para los que trabajan-, lo que me produce un enorme desasosiego. No existe la gestación subrogada, existen los vientres de alquiler".

Esta imagen me duele en el alma.

Es propia de “El Cuento de la Criada”, lo que me produce un enorme desasosiego.

Esta afirmación se repite en Twitter o Instagram, donde la revista ¡Hola! no permite hacer comentarios en el 'post' al respecto.

El PP no deja clara su postura y Vox está en contra

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, no ha dejado clara la postura de su formación sobre la gestación subrogada y ha advertido de que es un "aspecto complejo que merece debates profundos y serenos", sin "olvidar" que involucra a menores.

"Es un aspecto complejo, que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas, con muchas opiniones por parte de la sociedad española", ha señalado Gamarra.

Los populares apuntan que se trata de una realidad "muy delicada y extremadamente sensible" por lo que entiende que se trata de uno de los asuntos "que requiere un debate en profundidad, serio y sereno".

Un debate que, según añaden desde el PP, tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, permita "dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que dé una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos".

Por su parte, Vox ha reafirmado este miércoles su rechazo a los vientres de alquiler y ha insistido en la necesidad de arbitrar medidas para impedir la legalización "de facto" de la gestación subrogada y de sus consecuencias en España y sancionar de forma expresa su práctica.

Ha incidido en que su posición política sobre la gestación subrogada quedó ya fijada en noviembre de 2020 en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde se debatió una proposición no de ley de su grupo parlamentario sobre esta práctica.

A través de esa iniciativa, que no salió adelante, Vox pedía que se derogara la instrucción de 18 de febrero de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.

Proponía que se dictara una nueva instrucción con el objeto de aplicar en su integridad la doctrina del Tribunal Supremo "a fin de impedir la legalización de facto de la gestación subrogada y de sus consecuencias en España".

Reclamaba además que se promovieran las reformas normativas necesarias para prohibir y sancionar de forma expresa a todo aquel que realice actos o contratos de intermediación en España de gestación subrogada.

En concreto, aludía a las agencias mediadoras que se publicitan o que realizan contratos de intermediación porque no se ajustan a la ley reguladora de las técnicas de reproducción humana asistida.