En vídeo: El alcalde de Orense inaugura el Carnaval disfrazado de Hannibal Lecter

El Jueves de Comadres es una de las tradiciones más esperadas del carnaval en las cuidades del norte de España, entre ellas Orense. Tras una jornada en las que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, se reunió con alumnos de primaria de varios centros educativos para que le entregaran sus comadres artesanales en la Plaza Mayor, esta misma jornada se convirtió por la noche en epicentro de la celebración del carnaval.

A la 1.00 estaba programado un "Micro-Pregón" del alcalde, pero lo que pocos de los asistentes se esperaban es que Jácome no subiera al escenario por su propio pie.

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, se ha disfrazado de Hannibal Lecter para presentar los carnavales de la ciudad.

Escoltado por varios 'policías', sobre una carretilla de mano y disfrazado de Hannibal Lecter, Jácome fue recibido por los orensanos entre coreos y gritos de ánimo. "Nunca pensé verme en esta situación", asegura el alcalde, aún con la característica mascarilla del personaje y los brazos pegados al cuerpo.

"¿Me he vuelto loco o este va a ser el mejor Entroido (Carnaval) de siempre?", bromea Jácome desde el escenario. "Me gustaría decir muchas más cosas esta noche, pero me dicen que ya me tienen que llevar. Me tienen que llevar a un sitio al que no podéis venir".

Al final del vídeo, publicado por el propio alcalde en su perfil de Twitter, Jácome se despide deseando un feliz Entroido a todos los vecinos y sale de escena escena igual que ha entrado: subido y siendo arrastrado en su carretilla de mano, y escoltado pon varias personas disfrazadas de agentes de la policía o incluso de la unidad especial de los S.W.A.T.