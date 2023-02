Así será la nueva Ley de Bienestar Animal: cuándo entra en vigor y todo lo que necesitas saber si tienes mascota

Este jueves 9 de febrero el Congreso de los Diputados debate en el pleno la polémica 'Ley de Bienestar Animal' que ha enfrentado a los socios del Gobierno, PSOE y Podemos. Esta disposición, que se tramitado por el procedimiento de urgencia este verano y fue aprobada en agosto por el Consejo de Ministros, es la norma estrella del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra y no deja a nadie indiferente.

Todavía no tiene fecha para su entrada en vigor ya que debe finalizar su tramitación parlamentaria en el Congreso y después en el Senado. Pero su camino no ha estado libre de polémicas como la excepción de los perros de caza que ha provocado tensión dentro del Ejecutivo. El texto incluye, también, otras medidas que han suscitado las dudas entre los dueños de mascotas como la obligatoriedad de realizar un curso para tener perro que demuestre la capacidad de una persona para hacerse cargo del animal o la creación de una lista de mascotas que ya no se pueden tener en casa.

Estas son las claves de la Ley de Bienestar Animal

El proyecto de ley impulsado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra y aprobado en verano en Consejo de Ministros será validado en la Cámara Baja con el apoyo de ERC, EH Bildu y la CUP. Posteriormente se remitirá al Senado para continuar su tramitación antes de su puesta en marcha. Estas son algunas de las novedades que traerá la nueva ley:

Adiós a la venta de perros y gatos en tiendas

Quienes deseen tener un perro, un gato o un hurón ya no podrán adquirirlos en las tiendas de animales. Estos establecimientos tendrán prohibido exhibirlos, exponerlos con fines comerciales y proceder a su venta. Sí se permitirá la venta de pájaros, roedores y peces que seguirán en los expositores.

La norma también prohíbe la crianza de estos animales. Solo estará permitido en caso de criadores registrados y se prohíbe la participación de animales en ferias y circos.

El tiempo que un perro puede estar solo en casa

Un vecino de Zaragoza, con su perro en el balcón durante el confinamiento. Laura Uranga

La ministra Ione Belarra explicaba que el objetivo de la ley es terminar con el abandono de animales y por eso la norma regula el tiempo que un perro puede estar solo en una vivienda y lo limita a un máximo de 24 horas. Además se prohíbe que el animal viva en balcones, sótanos, terrazas y tampoco se podrá dejarlo solo en el coche.

Hay excepciones, como los perros pastores que podrán pasar más tiempo sin compañía si tienen un sistema de localización que permita al dueño saber dónde están y un refugio para el mal tiempo.

En el caso de un gato, un hámster o un pájaro enjaulado, el máximo tiempo que pueden estar solos se cifra en tres días. Si se sobrepasa, la multa puede ascender a los 10.000 euros.

¿Y si mi mascota está fuera del listado de animales permitidos?

Los periquitos podrían quedar fuera de la lista

Otra de las medidas más polémicas es la creación de un 'listado positivo' de animales que se permitirá tener como mascotas de compañía que podría dejar fuera a hámsters, tortugas o periquitos. Desde el Ministerio han especificado que esta lista todavía no está cerrada y añaden que los dueños de los animales no permitidos deberán informar de la especie que tienen para recibir una autorización que les permita tenerlo hasta que fallezca, al igual que se hizo con los dueños de especies exóticas invasoras

Cursillo obligatorio para tener perro

Quienes deseen tener un perro deberán realizar un cursillo que acredite su capacidad para tener este tipo de animales. Lo que se sabe hasta ahora es que será obligatorio se realizará por internet y será gratuito. Se desconoce la temática, aunque se baraja que se pueda realizar en las consultas veterinarias. La formación terminará con un pequeño test que demuestre que el dueño es capaz de garantizar el trato adecuado a la nueva mascota.

Los perros también deberán hacer un curso

Los humanos no son los únicos que tendrán que aprobar el curso. Tras la aprobación de la Ley de Bienestar Animal ya no habrá perros considerados potencialmente peligrosos por definición. Pero, todos los canes deberán superar un examen de obediencia y comportamiento y los que no lo pasen deberá salir a la calle con bozal y sujetos con una correa corta, hasta que superen una prueba tras pasar por las manos de un adiestrador.