Ley de Bienestar Animal: ¿debo hacer el cursillo si ya tengo perro?

El Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales dio un paso más en su tramitación al ser aprobado el pasado 9 de febrero por el Congreso de los Diputados. La norma será remitida al Senado para su debate antes de su definitiva entrada en vigor.

La ley de Bienestar Animal incluye, entre otras medidas, la prohibición de vender perros y gatos en tiendas, un listado de mascotas prohibidas y, además, regula el tiempo que podemos dejar solos a nuestros animales de compañía.

Pero, además, una de las grandes novedades es que obliga quienes quieran tener perro a acreditar la realización de un cursillo formativo que les certifique como aptos para tenerlo, así como un seguro obligatorio. El proyecto de ley recoge en su texto que: "muchas veces condicionada por la ausencia de conocimientos en el manejo, cuidado y tenencia de animales".

Este cursillo será gratuito y probablemente se realizará de forma telemática pero será obligatorio, según indica el artículo 30 de la norma. Pero las dudas han surgido entre aquellos que ya tienen compañía canina. Muchos se preguntan: ¿qué pasa si ya tengo perro?¿También estoy obligado a hacer el curso?

¿Para quién es obligatorio el curso para tener perro?



La norma es clara al respecto, los dueños de los perros deben acreditar el curso, por lo que, a partir de este año, no solo será obligatorio para aquellos que deseen adoptar un perro sino también para aquellos que ya tienen como mascota a uno de estos animales.

El artículo 30 de la Ley de Bienestar Animal indica que "las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros con una validez indefinida". El curso es obligatorio y quienes no lo acrediten se enfrentan a pagar una multa.

Aquellos que ya son propietarios de un perro tienen un plazo de dos años para acreditar su capacitación ya que de otra forma, también deberán abonar una multa. La norma establece en su capítulo II "la obligatoriedad de haber realizado un curso formativo al efecto, con el objetivo de facilitar una correcta tenencia responsable del animal".

Los perros, también a examen

Y no solo los dueños deberán hacer el curso, también los perros. Una vez aprobada la ley ya no habrá perros potencialmente peligrosos por definición, sino que todos los canes deberán superar un examen de convivencia donde se valorará su obediencia y comportamiento. Los que no la pasen, deberán salir a la calle con bozal y sujetos con una correa corta, hasta que superen una prueba.